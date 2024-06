Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII về đầu tư hạ tầng giao thông và các hạ tầng khác

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Ảnh minh hoạ.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh mở tuyến xe buýt Thạch Thành - Hà Trung - Bỉm Sơn để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân. Theo kết quả giải quyết: Hiện nay, có 3 tuyến xe buýt đia qua huyện Hà Trung, kết nối huyện Hà Trung với thị xã Bỉm Sơn, huyện Thạch Thành, TP Thanh Hóa bao gồm: Tuyến xe buýt số số 05 và tuyến xe buýt nhanh số 05 (thị xã Bỉm Sơn - Đại học Hồng Đức), Tuyến xe buýt số 07 (TP Thanh Hóa - Hà Trung - Nga Sơn), Tuyến xe buýt số 08 (Thanh Hóa - Hà Trung - Vĩnh Lộc - Thạch Thành). Sau khi Sở Giao thông - Vận tải cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khai thác xe buýt tiến hành rà soát nhu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung, Thạch Thành, thì lộ trình của 3 tuyến xe buýt nêu trên đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong tỉnh nói chung, của Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung, Thạch Thành nói riêng.

Cử tri Hà Trung đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng trường THCS Hà Tiến hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo học tập. Theo kết quả giải quyết: Theo phân cấp tại Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, việc đầu tư các trường khối THCS thuộc nhiệm vụ chi của UBND huyện Hà Trung. Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ thực hiện sau khi cân đối được nguồn.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị UBND tỉnh tiếp tục triển khai đề án đưa lực lượng Công an chính quy về địa phương. Theo kết quả giải quyết: Công an tỉnh đang tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, cán bộ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phân công, phân cấp, cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật, trang bị, phương tiện... đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; đến năm 2025, bảo đảm 100% Công an xã, thị trấn có từ 8 biên chế trở lên và có trụ sở, doanh trại đáp ứng yêu cầu về trụ sở làm việc, sinh hoạt.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị sớm cho đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Dứa tại xã Hà Long để ổn định đầu ra cho nông sản. Theo kết quả giải quyết: Báo cáo của UBND huyện Hà Trung cho biết, Dự án nhà máy Dứa, xã Hà Long đã được điều chỉnh trong Quy hoạch chung đô thị Hà Long đến năm 2045. Hiện nay, dự án nhà máy chế biến dứa tại xã Hà Long chưa thu hút được nhà đầu tư nghiên cứu triển khai xây dựng. Do đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hà Trung, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cập nhật dự án Nhà máy chế biến dứa tại xã Hà Long vào danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để kêu gọi, thu hút đầu tư.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn cụ thể việc di dời các hộ dân đang sinh sống ở ngoại đê vi phạm các quy định tại Nghị quyết 84 của HĐND tỉnh về quy hoạch phòng chống lũ trên các tuyến sông. Theo kết quả giải quyết: UBND huyện Hà Trung đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với Hạt quản lý đê Hà Trung quản lý chặt chẽ không để phát sinh vi phạm mới. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Hà Trung xây dựng phương án di dân tái định cư, kế hoạch di dời trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương khi cân đối được nguồn kinh phí.

Cử tri huyên Cẩm Thủy đề nghị hỗ trợ kinh phí cho địa phương làm đường giao thông tránh lũ từ Vân Cát của xã Cẩm Vân đi xã Quý Lộc (Yên Định). Theo kết quả giải quyết: Trên cơ sở Tờ trình số 154/TTr-UBND, ngày 5/9/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy, UBND tỉnh đã có Công văn số 13578/UBND-THKH, ngày 14/9/2023 giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu giải quyết đề nghị của huyện.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị đầu tư xây dựng cầu để thay thế và xóa bỏ các cầu tạm, cầu treo dân sinh, bến khách ngang sông, gồm: 3 bến đò ngang bắc qua sông Mã; 10 cầu treo dân sinh và 10 cầu tạm khác bắc qua suối. Theo kết quả giải quyết. Hiện nay, 6 cầu treo dân sinh tại các xã: Ban Công, Cổ Lũng đang được UBND huyện triển khai đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế cầu dân sinh gồm: Cầu Na Tảng và cầu thôn Ba, xã Ban Công và 4 cầu tại xã Cổ Lũng: Cầu Ta Pá Á, Ta Pá Chấng, Cầu thôn Đốc, Cầu thôn Lác. Đối với 2 cầu treo còn lại gồm: Cầu Chiềng Lau, xã Ban Công và cầu Làng Xi, xã Lương Trung hiện cơ bản đang ổn định, khai thác bình thường; 2 cầu treo: Cầu Hang Kéo, xã Lương Trung và cầu Na Khà, xã Cổ Lũng - đã xây dựng đường tràn để lưu thông. Đối với 3 đò bắc qua sông Mã và 10 cầu tạm bắc qua suối, UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; khi có kinh phí sẽ đầu tư thực hiện.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị thu hồi, bàn giao lại cho huyện Bá Thước quản lý 433,482ha do Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc quản lý tại các xã: Điền Quang, Ái Thượng và Điền Thượng. Theo kết quả giải quyết: UBND tỉnh có Tờ trình số 169/TTrUBND, ngày 16/11/2023, trình Thủ tướng Chính phủ về đề xuất phương án giải quyết vướng mắc về tư cách pháp nhân của các Công ty lâm nghiệp do UBND tỉnh quản lý. Do đó, sau khi các Bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn quy định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, xây dựng lại phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty lâm nghiệp Lang Chánh và Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc, để có cơ sở thực hiện thu hồi đất của Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc bàn giao lại cho UBND huyện quản lý tại các xã Điền Quang, Ái Thượng, Điền Thượng.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị nâng cấp 2 tuyến đường huyện lên tuyến tỉnh, gồm: Tuyến từ Quốc lộ 217 (ngã 3 Lâm Trường xã Điền Quang) đi xã Điền Thượng (Bá Thước) đến xã Thạch Lập (Ngọc Lặc); tuyến từ Quốc lộ 217 (ngã 3 xã Điền Thượng) đi xã Điền Hạ đến xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy). Theo kết quả giải quyết: UBND tỉnh đã có Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 28/3/2023, nâng cấp tuyến đường huyện tuyến từ Quốc lộ 217 đi xã Điền Quang, xã Điền Thượng (Bá Thước) và đi xã Thạch Lập (Ngọc Lặc) lên thành tuyến đường tỉnh (thị trấn Ngọc Lặc - Thiết Ống/ĐT.518E). Đối với tuyến từ Quốc lộ 217 (ngã ba xã Điền Thượng) đi xã Điền Hạ đến xã Cẩm Thành (Cẩm Thuỷ) chưa có trong danh mục các tuyến được quy hoạch nâng lên thành đường tỉnh. Đề nghị UBND các huyện Ngọc Lặc, Bá Thước rà soát, báo cáo UBND tỉnh bổ sung vào quy hoạch trong kỳ điều chỉnh quy hoạch tiếp theo.

Cử tri xã Yên Khương và xã Giao Thiện (Lang Chánh) đề nghị tỉnh quan tâm và có giải pháp thiết thực, cụ thể để giao đất rừng thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Yên Khương và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh cho các hộ dân không có đất sản xuất ở bản Yên Bình, bản Xắng Hằng xã Yên Khương và thôn Húng xã Giao Thiện. Theo kết quả giải quyết: Hiện nay bản Yên Bình và bản Xắng Hằng xã Yên Khương là hai bản giáp biên có tổng 212 hộ, trong đó có 149 hộ dân không có đất sản xuất. Thôn Húng xã Giao Thiện có 112 hộ (có 66 hộ nghèo và 28 hộ cận nghèo) trong đó có 50 hộ thiếu đất sản xuất. Theo kết quả giải quyết, về việc giao đất rừng thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh cho các hộ không có đất sản xuất: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, UBND các xã có liên quan, rà soát diện tích đất không còn nhu cầu, lập hồ sơ xin trả lại đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh thu hồi theo quy định; thời hạn thực hiện hoàn thành trong năm 2024. Về việc giao đất rừng thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Yên Khương cho các hộ không có đất sản xuất: Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục đôn đốc UBND huyện Lang Chánh, Đồn Biên phòng Yên Khương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất theo quy định và thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quyết định; thời gian dự kiến thực hiện xong trước 30/6/2024; trên cơ sở đó, UBND huyện Lang Chánh có trách nhiệm lập phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh bố trí kinh phí di dời 2 khu của trường Tiểu học và Mầm non xã Tam Văn, nằm ở khu vực không đảm bảo an toàn, nguy cơ bị lũ ống, lũ quét và thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa bão, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dạy và học, cũng như an toàn tính mạng của giáo viên, học sinh trên địa bàn xã. Theo kết quả giải quyết, theo phân cấp tại Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, việc đầu tư các trường khối mầm non, tiểu học thuộc nhiệm vụ chi của UBND huyện Lang Chánh. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng trường mầm non Tam Văn tại Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 25/11/2022; ngân sách tỉnh tiếp tục hỗ trợ thực hiện sau khi cân đối được nguồn vốn.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến giao thông từ xã Thành Tâm, Thành Công (Thạch Thành) kết nối với xã Kỳ Phú, Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, chiều dài tuyến khoảng 17 km, mặt đường 9m. Theo kết quả giải quyết: Hiện nay, công trình thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện. Tuy nhiên, UBND huyện Thạch Thành đề nghị UBND tỉnh bổ sung danh mục tuyến đường vào đường tỉnh và đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất theo quy định.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị hỗ trợ kinh phí để đầu tư tuyến đường, điểm đầu kết nối với Quốc lộ 217B tại thôn Vạn Bảo, xã Thành Tâm qua xã Ngọc Trạo, Thành An, Thành Thọ, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 45 tại thôn Đồng Khanh xã Thành Thọ, dài khoảng 11km. Theo kết quả giải quyết: HĐND huyện Thạch Thành đã ban hành Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 25/02/2023 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông xã Thành Thọ, Thành An, Ngọc Trạo, Thành Tâm (giai đoạn 1), với tổng chiều dài 5,3km; hiện nay, tuyến đường đang triển khai thi công xây dựng. Đối với phần còn lại của dự án, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ huyện triển khai thực hiện khi cân đối được nguồn.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 522 đoạn từ cây xăng xã Thành Long đến Đường tỉnh 523 xã Thành An (Thạch Thành) với chiều dài tuyến đường khoảng 6,0km. Theo kết quả giải quyết, năm 2023, Sở Giao thông - Vận tải đã thực hiện sữa chữa đoạn Km8+700- Km9+900 (ĐT.522) với tổng mức đầu tư 4,4 tỷ đồng. Hiện nay, thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, Sở Giao thông- Vận tải đang thực hiện sửa chữa đoạn Km9+900 - Km11+800 (ĐT.522) với tổng mức đầu tư 9,0 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành Quý IV năm 2024.

Quốc Hương (Tổng hợp)