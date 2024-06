Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII về lĩnh vực đầu tư hạ tầng thủy lợi và các hạ tầng khác

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Ảnh minh hoạ.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Đông Nam (Đông Sơn) theo thời gian đã giao sau khi các sở, ban, ngành làm việc với chủ đầu tư. Theo kết quả giải quyết, hiện nay dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam (Đông Sơn) đã hoàn thành tất cả các hạng mục công trình, lắp đặt xong thiết bị dây chuyền xử lý và lò đốt chất thải rắn. Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 35/GPMT-BTNMT ngày 2/2/2024, được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có Công văn số 16/NT-PCCC ngày 16/1/2024 chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và đang phối hợp với Bộ Xây dựng để hoàn thành nghiệm thu công trình xây dựng. Để sớm đưa dự án đi vào hoạt động nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, ngày 8/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Công ty Ecotech để tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc. Do đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Đông Sơn và UBND TP Thanh Hóa giải quyết theo quy định, sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xử lý tình trạng các xe chạy quá khổ, quá tải, chở vật liệu xây dựng không che bạt rơi vương vãi ra đường tuyến Quốc lộ 45 đoạn qua phường An Hưng và xe chạy vào Cụm công nghiệp Vức trên các tuyến đường thuộc xã Đông Vinh gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn, hư hỏng các tuyến đường trong xã và khó khăn cho việc đi lại, sản xuất của người dân. Theo kết quả giải quyết, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra, xử lý các phương tiện chở quá khổ, quá tải, chở vật liệu xây dựng không có mui bạt che đậy hoạt động trên Quốc lộ 45 đoạn qua phường An Hưng và các phương tiện ra vào Cụm công nghiệp Vức. Đến nay, tình trạng trên đã cơ bản chấm dứt. UBND tỉnh sẽ đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) trên tuyến Quốc lộ 45; đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong quá trình triển khai thực hiện.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị tỉnh bổ sung nhân viên y tế, nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non. Đồng thời, kính đề nghị tỉnh có cơ chế cấp hỗ trợ kinh phí đối với giáo viên hợp đồng cho các trường thiếu giáo viên và có quy định định mức hỗ trợ cụ thể. Theo kết quả giải quyết, về đề nghị tỉnh bổ sung nhân viên y tế, nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non: UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 29/9/2023. Về vấn đề có cơ chế cấp hỗ trợ kinh phí đối với giáo viên hợp đồng cho các trường thiếu giáo viên và có quy định định mức hỗ trợ cụ thể: Ngày 27/12/2023, UBND ban hành Quyết định số 4989/QĐ-UBND về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Cử tri phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn) đề nghị tỉnh nâng cấp tuyến đường, đoạn từ Quốc lộ 47 vào Trung đoàn 762 và sớm thi công tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn phường Quảng Châu. Theo kết quả giải quyết, đối với tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn phường Quảng Châu: Đến nay, khối lượng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là 27,67/29,9 km (đạt 92,5%), triển khai thi công 4,65/29,9km trong đó có đoạn Km36+566,64-Km38+377,14 thuộc địa phận TP Sầm Sơn (từ đại lộ Nam Sông Mã đến Quốc lộ 47). Để sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. Đối với nâng cấp tuyến đường, đoạn từ Quốc lộ 47 vào Trung đoàn 762: Hiện tại UBND TP Sầm Sơn đã đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện dự án theo thiết kế đã được phê duyệt (dự kiến hoàn thành trong quý II/2024). Cùng với đó đã cải tạo tạm những vị trí đã xuống cấp đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong quá trình lưu thông.

Cử tri phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn) đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đê sông Thống Nhất để đảm bảo an toàn cho mùa mưa lũ. Theo kết quả giải quyết, ngày 19/1/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 1049/UBND-THKH về việc chủ trương đầu tư dự án nâng cấp bờ Bắc sông Thống Nhất và bờ Nam sông huyện thuộc địa bàn TP Sầm Sơn; trong đó giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh để thực hiện dự án nâng cấp bờ Bắc sông Thống Nhất và bờ Nam sông huyện thuộc địa bàn TP Sầm Sơn nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định và cân đối được nguồn vốn.

Cử tri TP Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh rà soát, xem xét chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án thực hiện việc thu hồi đất từ sau 5 năm không triển khai thực hiện dự án, tránh tình trạng quy hoạch treo, giữ đất gây lãng phí tài nguyên đất. Theo kết quả giải quyết, việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị UBND TP Sầm Sơn kiểm tra, rà soát, có văn bản báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các dự án cụ thể.

Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị UBND tỉnh đầu tư rãnh dọc theo tuyến đường tỉnh 512 đoạn qua thôn Lạn, thôn Phú Sơn, xã Các Sơn; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường Đông Tây 4 đoạn qua xã Trường Lâm. Theo kết quả giải quyết, về đầu tư rãnh dọc theo tuyến đường tỉnh 512 đoạn qua thôn Lạn, thôn Phú Sơn, xã Các Sơn: Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện dự án sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km7+00 - Km8+00; lan can, khe co giãn cầu Thị Long tại Km9+682 đường tỉnh 512 với tổng mức đầu tư 6,2 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành quý IV năm 2024. Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường Đông Tây 4 đoạn qua xã Trường Lâm: Hiện nay dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng tháng 2/2023.

Cử tri xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) đề nghị tỉnh quan tâm làm rãnh thoát nước tuyến đường 510B đoạn từ Ngã ba đường Ngọc - Thanh đi Hoằng Đông, hiện nay chưa được làm rãnh thoát nước, mùa mưa nhân dân đi lại rất khó khăn. Theo kết quả giải quyết, thực hiện Quyết định số 4828/QĐ- UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện dự án sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km8+200-Km10+00/ĐT.510B với tổng mức đầu tư 9,0 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành quý IV năm 2024.

Cử tri xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển đi qua địa phận huyện Hoằng Hóa đoạn từ xã Hoằng Ngọc đi Sầm Sơn tiến độ chậm. Theo kết quả giải quyết, để sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đôn đốc nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể việc xử lý các tài sản công dôi dư sau sáp nhập xã, sớm đưa vào sử dụng, tránh tình trạng để lâu sẽ hư hỏng, xuống cấp, như: Nhà văn hóa thôn, công sở xã, trường học,... Theo kết quả giải quyết, hiện tại phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn huyện Quảng Xương đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 12723/UBND-KTTC ngày 30/8/2023. Đề nghị UBND huyện Quảng Xương nghiên cứu, rà soát, lập phương án xử lý và hồ sơ kèm theo đối với từng cơ sở nhà, đất dôi dư riêng lẻ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Cử tri huyên Nga Sơn đề nghị đầu tư dự án trạm bơm tiêu phía Bắc huyện vùng Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái tại cống Trường Sơn, xã Nga Thái để phục vụ sản xuất và công tác phòng chống bão lụt cho Nhân dân huyện Nga Sơn. Theo kết quả giải quyết, vị trí đề xuất xây dựng trạm bơm nêu trên do chưa phù hợp với quy hoạch vùng huyện Nga Sơn; UBND huyện Nga Sơn đã cập nhật vị trí đầu tư xây dựng trạm bơm nêu trên vào nội dung điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 tại Tờ trình số 45/TTrUBND ngày 6/02/2024. Sau khi quy hoạch vùng huyện Nga Sơn được phê duyệt điều chỉnh, mới có cơ sở để đề xuất đầu tư dự án trong thời gian tới.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khảo sát, sớm có giải pháp đầu tư, nâng cấp các tuyến đê thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn huyện. Theo kết quả giải quyết, tuyến đê tả sông Lèn thuộc danh mục đầu tư tu bổ một số đoạn tại Quyết định số 3249/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022; Tuyến đê tả sông Càn đã thi công hoàn thiện mặt cắt, cứng hóa mặt đê đoạn từ K7+840 - K8+720; tuyến đê biển mới đã thi công xong. Các tuyến đê khác từng bước sẽ đề xuất nâng cấp khi bố trí được nguồn vốn.

Cử tri huyện Đông Sơn kiến nghị do ảnh hưởng làm đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận xã Đông Hòa (Đông Sơn) đã làm lấp hệ thống mương tưới - tiêu cho hơn 100ha đất sản xuất nông nghiệp của thôn Hiền Thư, Phú Minh, Chính Bình (xã Đông Hòa). Đề nghị tỉnh có ý kiến với Ban quản lý dự án có giải pháp tạm thời về hệ thống tưới, tiêu và sớm làm đường gom để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Theo kết quả giải quyết, ngày 26/5/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Đông Sơn, UBND các xã có liên quan tổ chức buổi làm việc với Ban quản lý dự án Thăng Long thống nhất các nội dung công việc. Đến nay, Ban quản lý dự án Thăng Long đã chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thành tuyến đường gom và hoàn thiện kết nối các tuyến mương thoát nước với cống thoát nước.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu đầu tư nâng cấp, cải tạo Trạm bơm Đông Thịnh. Theo kết quả giải quyết, công trình sửa chữa Trạm bơm tiêu Đông Thịnh, xã Đông Thịnh (Đông Sơn) đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2024 tại Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư là 8 tỷ đồng, kinh phí bố trí năm 2024 là 3,4 tỷ đồng, để thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo. Hiện Công ty TNHH MTV Sông Chu đang tổ chức lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật-dự toán công trình, dự kiến sẽ triển khai thi công hoàn thành trong năm 2024.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị UBND tỉnh chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có diện tích đất lúa bên cạnh đường cao tốc đã thu hồi, nhưng đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ. Theo kết quả giải quyết, việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án cao tốc đối với các hộ có đất nông nghiệp trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án cơ bản đã hoàn thành trong năm 2021. Đến nay, theo báo cáo của UBND huyện Đông Sơn đang còn 1 hộ dân chưa thống nhất về quyền thừa kế nên chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. UBND huyện Đông Sơn đang tuyên truyền, vận động hộ gia đình thống nhất nội dung thừa kế, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để huyện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/5/2024. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Đông Sơn khẩn trương giải quyết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Quốc Hương (Tổng hợp)