Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường nối từ Quốc lộ 217B đi cầu treo Thạch Quảng, xã Thạch Mỹ dài 1,6 km. Theo kết quả giải quyết, tuyến đường từ Quốc lộ 217B đi cầu treo Thạch Quảng, xã Thành Mỹ với chiều dài 1,6 km được UBND huyện Thạch Thành phê duyệt dự án tại Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 7/11/2023 từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn khuyến khích giao thông năm 2023. Hiện nay, tuyến đường đã thi công đạt 50% khối lượng, dự kiến đến 30/4/2024 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Đồng Luật và hồ Hón Ấm thuộc thôn Đồng Luật. Theo kết quả giải quyết, Hồ Hón Ấm, xã Thành Mỹ đã hoàn thành việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, hiện đang bàn giao để đưa vào sử dụng. Đối với trạm bơm Đồng Luật: UBND tỉnh sẽ cân đối hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp phục vụ sản xuất nông nghiệp khi có nguồn.

Cử tri xã Thanh Kỳ (Như Thanh) đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá trên địa bàn xã Thanh Kỳ phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Kỳ giai đoạn 2021-2030 để quy hoạch sớm được phê duyệt. Theo kết quả giải quyết, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tại văn bản số 1375/SXD-QH ngày 29/2/2024.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ tại xã Thanh Tân và Thanh Kỳ, việc kiểm đếm đã thực hiện xong từ năm 2019, việc bồi thường giải phóng mặt bằng để kéo dài gây khó khăn và bức xúc trong Nhân dân. Theo kết quả giải quyết, dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18,50)m đến cao trình (+20,36)m được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ngày 14/3/2024. Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 3910/UBNDTHKH giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị tỉnh đầu tư làm đường tuần tra biên giới từ Trạm kiểm soát Biên phòng Bản Ho đi vào cột mốc 317, 318, 319 khoảng 7 km. Theo kết quả giải quyết, việc đầu tư xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; do đó, UBND tỉnh sẽ có ý kiến đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét đầu tư xây dựng hoàn thành tuyến đường tuần tra biên giới qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cử tri xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) đề nghị cấp trên đầu tư xây dựng điểm trường Mầm non, Trường Tiểu học Khu Ho, Cháo, hiện nay cả 2 điểm trường đều xuống cấp, nhất là trường tiểu học xây dựng từ năm 1998, nay đã xuống cấp nghiêm trọng; đầu tư nâng cấp trường học của 3 cấp, cần di dời 2 trường học ra trung tâm xã để đảm bảo an toàn giao thông và đạt chuẩn quốc gia vì hiện nay 3 trường đang cùng một khu rất hẹp, không đảm bảo các tiêu chuẩn cho việc dạy và học. Theo kết quả giải quyết, theo phân cấp tại Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, việc đầu tư xây dựng điểm trường mầm non, Trường Tiểu học Khu Ho, Cháo thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện Quan Hóa. Vì vậy đề nghị UBND huyện Quan Hóa bố trí từ nguồn của huyện để thực hiện; UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ khi có điều kiện về nguồn vốn. Hiện nay, UBND huyện Quan Hóa đang huy động nguồn vốn để thực hiện.

Cử tri xã Phú Lệ (Quan Hóa) đề nghị đẩy nhanh tiến độ công trình đường giao thông từ Quốc lộ 15A vào nhà văn hóa Bản Sại, khu di tích lịch sử Hang Co Phương, đồng thời giải quyết tiền hỗ trợ đền bù cho các hộ dân nằm trong quy hoạch di tích, để người dân mua đất xây dựng nhà ở. Theo kết quả giải quyết, tuyến đường này nằm trong 7 tuyến đường thuộc trách nhiệm hoàn trả tránh ngập của dự án Thủy điện Hồi Xuân (Quan Hóa). Hiện nay, dự án đã thực hiện đào nền, thông tuyến kết nối giao thông từ Quốc lộ 15 đến nhà văn hóa bản Sại, khu di tích lịch sử hang Co Phương. Phần mặt đường và hệ thống thoát nước ngang, nước dọc chưa được thực hiện. Để đảm bảo an toàn giao thông đi lại của Nhân dân, UBND huyện đã thực hiện việc san gạt, tạo mặt bằng thuận lợi cho người dân đi lại.

Cử tri các xã, thị trấn huyện Quan Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhất là các xã biên giới, các xã ở xa trung tâm huyện, để đảm bảo điều kiện nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ thuộc diện điều động từ huyện về xã và từ xã này sang xã khác. Theo kết quả giải quyết, theo phân cấp tại Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, việc đầu tư các nhà công vụ thuộc nhiệm vụ chi của UBND huyện Quan Sơn. Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ thực hiện sau khi cân đối được nguồn vốn.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thị trấn đối với các huyện nghèo của tỉnh. Theo kết quả giải quyết, hiện nay trên địa bàn 6 huyện nghèo đang thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; trong đó đã có các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các huyện nghèo nói chung và huyện Quan Sơn nói riêng; vì vậy, đề nghị các huyện tập trung thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, phấn đấu đạt được những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND 6 huyện nghèo của tỉnh nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu bản Thủy Thành đi bản Khà và bản Mùa Xuân với chiều dài khoảng 20 km. Theo kết quả giải quyết, dự án Đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khà - bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy (Quan Sơn) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 13/11/2023, tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2024-2027; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn là chủ đầu tư dự án.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường giao thông và các khu vực hạ tầng kỹ thuật cửa khẩu Tén Tằn (từ ngã ba ra cửa khẩu Tén Tằn) do Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hoá làm Chủ đầu tư. Theo kết quả giải quyết, dự án đã xây dựng giai đoạn 1 (đường từ ngã ba Tén Tằn đi cửa khẩu Tén Tằn). UBND tỉnh sẽ đề nghị Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tham mưu đề xuất giai đoạn 2 dự án (nếu đảm bảo điều kiện).

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 521E, 521D. Theo kết quả giải quyết, Sở Giao thông vận tải đã triển khai sửa chữa hoàn thành một số đoạn tuyến. Hiện nay, thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện sửa chữa đoạn tuyến khác; tiến độ hoàn thành quý IV năm 2024.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư xây dựng đập mương Tò bản Sáng, xã Quang Chiểu: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: UBND huyện Mường Lát đã tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế khu vực đề nghị của cử tri huyện Mường Lát, cụ thể: Bản Sáng hiện có 16,5ha lúa nước, hiện nay đang được đảm bảo tưới của các công trình đập, kênh mương trên địa bàn. Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư xây dựng đập mương Tò để tiến hành khai hoang phần diện tích thuộc quy hoạch là đất lâm nghiệp. Với hiện trạng nêu trên thì việc đầu tư xây dựng đập mương Tò không phát huy hết hiệu quả của việc đầu tư xây dựng công trình cũng như không phù hợp với quy hoạch.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị quan tâm phủ sóng điện thoại, điện lưới đến các bản chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại. Theo kết quả giải quyết, về điện lưới quốc gia: có 88/88 bản/khu phố đã có điện lưới quốc gia, còn lại 4 khu tái định cư trong 4 thôn, bản (Sa Lung, Trung Thắng xã Mường Lý; Ma Hác, Tung xã Trung Lý) chưa có điện do thuộc dự án Tái định cư đang xây dựng. Về sóng điện thoại: có 69/88 bản/khu phố có sóng điện thoại Vinaphone, còn 19/88 bản/khu phố của 5 xã, thị trấn chưa có sóng điện thoại, 7 bản chưa có mạng Internet của 4 xã (Mường Lý, Pù Nhi, Quang Chiểu, Trung Lý). Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Lát, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư hạ tầng cấp điện, viễn thông cho các bản nêu trên.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng Trường THCS xã Quang Chiểu; điểm trường lẻ đã xuống cấp trên địa bàn huyện. Theo kết quả giải quyết, đối với đầu tư xây dựng Trường THCS Quang Chiểu đã triển khai xây dựng. Đối với điểm trường lẻ trên địa bàn huyện Mường Lát: Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong số 22 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, có các điểm trường lẻ theo đề nghị của cử tri được đầu tư từ nguồn vốn theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022. Hiện nay, UBND huyện Mường Lát đang hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện; Sở Tài chính đang tham mưu nguồn vốn để thực hiện. Do đó, sau khi có ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đẩy nhanh chủ trương đầu tư xây dựng các điểm tái định cư tập trung, xen ghép ở các khu vực có nguy cơ sạt lở theo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 1/12/2021. Theo kết quả giải quyết, năm 2022-2023, trên địa bàn huyện Mường Lát đã được phê duyệt chủ trương đầu tư 7 dự án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đối với các khu vực còn lại theo Đề án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục phối hợp với UBND huyện Mường Lát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Do đó, đề nghị UBND huyện Mường Lát chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương lập, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án trên để triển khai thực hiện.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư chương trình nước sạch trên địa bàn xã đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, đồng thời phục vụ cho mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới toàn xã vào năm 2025. Theo kết quả giải quyết, công trình cấp nước sinh hoạt xã Mường Lý đã đầu tư xong. Công trình đầu tư nước sinh hoạt ở xã Tam Chung, Pù Nhi, Trung Lý, thị trấn đang triển khai đầu tư xây dựng, ước tính khối lượng đạt khoảng 45%.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị xây dựng đập kênh mương Nà Hượn bản Chai, xã Mường Chanh. Theo kết quả giải quyết, dự án đã được bố trí kinh phí từ nguồn vốn bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023. Hiện nay, UBND huyện Mường Lát đang triển khai xây dựng, ước tính khối lượng thi công đạt khoảng 15% (đang xây dựng đập).

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư các công trình nước sinh hoạt tại Bo Cúng bản Na Hin cung cấp cho 6 bản cụ thể: Na Hin, Cang, Bóng, Na Hào, Piềng Tặt và bản Chai, xã Mường Chanh. Theo kết quả giải quyết, UBND tỉnh đã trả lời tại báo cáo số 216/BC-UBND ngày 29/9/2023. Hiện nay, UBND huyện Mường Lát đang triển khai thực hiện đầu tư (đã Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và tiến hành các bước đầu tư tiếp theo).

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường từ bản Quốc lộ 15 tại Pá Quăn đi bản Tà Cóm xã Trung Lý; các tuyến đường tại xã Mường Lý như: Đường từ Quốc lộ 16 đi bản Trung Thắng, Sài Khao - bản Ún; tuyến đường từ Quốc lộ 16 tại bản Tài Chính xã Mường Lý đi xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La nối Quốc lộ 6. Theo kết quả giải quyết, 3 tuyến đường trên đã được HĐND tỉnh phê duyệt danh mục tại Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh; tiến độ cụ thể như sau: (1) Đường từ bản Quốc lộ 15 tại Pá Quăn đi bản Tà Cóm xã Trung Lý: Dự án đang đợi bàn giao mặt bằng để khởi công. (2) Đường từ Quốc lộ 16 đi bản Trung Thắng, Sài Khao - bản Ún: Khởi công ngày 19/1/2024; dự kiến hoàn thành ngày 19/7/2025. Đang thi công phần nền đường. Khối lượng đạt khoảng 5% khối lượng hợp đồng. (3) Đường từ Quốc lộ 16 tại bản Tài Chính xã Mường Lý đi xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La nối Quốc lộ 6: Khởi công ngày 30/12/2023. Dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2025. Hiện đang phá đá và thi công phần nền đường; khối lượng đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng.

