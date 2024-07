Eaton Park là dự án mới nhất của tập đoàn Gamuda Land phát triển

Eaton Park là một dự án tổ hợp căn hộ thương mại cao cấp đang được phát triển bởi Gamuda Land tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Dự án này không chỉ cung cấp không gian sống chất lượng cao mà còn kết hợp các khu dịch vụ, vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với vị trí đắc địa và thiết kế hiện đại, Eaton Park hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn mới trong bức tranh bất động sản của khu vực.

Tổng Quan về Eaton Park

Giới thiệu chi tiết về dự án

Eaton Park là một dự án đầy tham vọng của Gamuda Land, nhằm tạo ra một không gian sống đẳng cấp và hiện đại tại trung tâm thành phố Thủ Đức. Dự án này không chỉ là một khu căn hộ thông thường mà còn là một tổ hợp đa chức năng, kết hợp giữa nơi ở, làm việc và giải trí.

Với tổng diện tích 3,76 ha, Eaton Park sẽ cung cấp 980 căn hộ, 20 căn shophouse và 52 căn shop, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân. Dự án được chia thành hai phân khu chính: Phân khu 1 gồm 4 khối tháp căn hộ (A1, A2, A3, A4) với khối đế 2 tầng bao gồm 37 căn shop và 15 căn shophouse; Phân khu 2 gồm 2 khối tháp căn hộ (A5, A6) với khối đế chứa 15 căn shop và 5 căn shophouse.

Đặc điểm nổi bật của Eaton Park

Một trong những điểm nổi bật của Eaton Park là thiết kế kiến trúc hiện đại và thông minh. Mỗi tòa nhà được thiết kế với 10 căn trên mỗi sàn và 6 thang máy, đảm bảo sự thuận tiện và riêng tư cho cư dân. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách sống tối ưu hóa công năng và năng lượng tự nhiên.

Eaton Park cũng nổi bật với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Ngoài các công viên và mảng xanh, dự án còn có hồ bơi, khu vui chơi, và nhiều tiện ích khác phục vụ nhu cầu giải trí và thư giãn của cư dân. Đặc biệt, khu vực Tropical Garden sẽ mang đến không gian xanh mát, tạo nên một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố.

Chủ đầu tư và đơn vị phát triển

Dự án Eaton Park được phát triển bởi Gamuda Land, một tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản. Gamuda Land đã khẳng định được vị thế của mình qua nhiều dự án thành công, và Eaton Park là một minh chứng cho tầm nhìn và cam kết của họ trong việc tạo ra những không gian sống chất lượng.

Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Lực, một đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Sự kết hợp giữa Gamuda Land và Tâm Lực hứa hẹn sẽ mang đến một dự án chất lượng, đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng.

Vị trí của Eaton Park

Vị trí chiến lược trong khu vực

Eaton Park sở hữu một vị trí đắc địa tại trung tâm hành chính Thủ Thiêm, với địa chỉ mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ). Vị trí này không chỉ thuận tiện cho việc di chuyển mà còn nằm trong khu vực đang phát triển mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh.

Vị trí của Eaton Park cũng rất gần với nhiều trường học quốc tế như Trường Quốc tế Úc (AIS), tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em cư dân. Ngoài ra, dự án chỉ cách bệnh viện quốc tế Mỹ (AIH) 2,5km, đảm bảo dịch vụ y tế chất lượng cao trong tầm tay.

Kết nối giao thông thuận tiện

Một trong những ưu điểm lớn nhất của Eaton Park là hệ thống giao thông kết nối thuận tiện. Dự án nằm ngay trên trục đường Mai Chí Thọ, một trong những tuyến đường huyết mạch của thành phố Thủ Đức. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối với hầm Thủ Thiêm, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, và tuyến đường vành đai trong.

Đặc biệt, Eaton Park chỉ cách đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây 500m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Điều này không chỉ mang lại sự thuận tiện cho cư dân mà còn làm tăng giá trị đầu tư của dự án trong dài hạn.

Tiện ích xung quanh dự án

Eaton Park nằm trong khu vực có nhiều tiện ích xung quanh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, mua sắm và giải trí của cư dân. Dự án gần với nhiều trung tâm thương mại lớn như Cantavil, The Estella, The Vista, siêu thị Mega, Siêu thị Big C, mang đến cho cư dân nhiều lựa chọn mua sắm và giải trí.

Tiện ích của Eaton Park

Hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp

Eaton Park nổi bật với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng và đẳng cấp, được thiết kế nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân từ sinh hoạt hàng ngày đến giải trí, thư giãn. Gamuda Land đã đầu tư mạnh mẽ vào việc tạo ra một môi trường sống hoàn hảo, nơi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống chất lượng ngay tại nhà.

Không gian sống xanh và hiện đại

Eaton Park không chỉ chú trọng vào việc tạo ra các tiện ích mà còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một không gian sống xanh và hiện đại. Điều này được thể hiện qua việc thiết kế các mảng xanh Tropical Garden xuyên suốt dự án, tạo nên một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố.

Kết luận

Với việc bàn giao dự kiến vào Quý I và Quý IV năm 2027, cư dân sẽ sớm được trải nghiệm không gian sống xanh, hiện đại và tiện nghi tại Eaton Park. Đồng thời, với giá bán 5000$/m2, dự án cũng mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư trong tương lai.

Liên hệ: Phòng Kinh doanh dự án Eaton Park - Hotline: +84)389401584 - Website: https://eatonparkcity.com.vn/ - Địa chỉ: Mặt tiền Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

ĐT