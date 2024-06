Đưa pháp luật đến với người dân vùng biên

Là huyện vùng cao, có hơn 100km đường biên giới tiếp giáp với Lào, Mường Lát có 8 xã, thị trấn, 88 bản, khu phố, với 6 dân tộc cùng sinh sống. Tuy nhiên, trình độ dân trí của người dân còn thấp, không đồng đều, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ.

Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Mường Lát tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cho công chức tư pháp, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải.

Để nâng cao nhận thức pháp luật trong Nhân dân, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát đã đưa nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) vào nghị quyết để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời, duy trì hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL và đội ngũ báo cáo viên pháp luật; thường xuyên bổ sung và cập nhật các đầu sách pháp luật; các văn bản pháp luật mới ban hành tại tủ sách pháp luật ở 8 xã, thị trấn. Những địa bàn có vùng biên giới, việc tuyên truyền, PBGDPL cho người dân thường được kết hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trưởng Phòng Tư pháp huyện Mường Lát Lại Phạm Sơn cho biết: Thời gian qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã xây dựng các văn bản tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác PBGDPL; nội dung, hình thức tuyên truyền được định hướng ngay từ đầu năm. Các kế hoạch, chương trình được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, từng địa phương. Trên cơ sở đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã được củng cố, kiện toàn gồm 22 người; số đội ngũ tuyên truyền viên các xã, thị trấn có 96 người; 88 tổ hòa giải ở cơ sở, với 456 hòa giải viên các thôn, bản.

Để công tác tuyên truyền thực sự mang lại hiệu quả, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên là người dân tộc, giàu kinh nghiệm, am hiểu phong tục, tập quán sinh hoạt địa phương, trực tiếp tham gia các buổi tuyên truyền bằng tiếng địa phương... Các hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng như trình chiếu video, hình ảnh minh họa, phát các tờ rơi pháp luật tạo sự gần gũi, thu hút sự chú ý lắng nghe của người dân, giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến các luật, quy định mới ban hành, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm nhất là Luật Biên giới quốc gia, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

"Trước đây, khi người dân chưa được tuyên truyền PBGDPL, tình hình vi phạm các tệ nạn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, do thiếu hiểu biết pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Đặc biệt là tệ nạn nghiện hút ma túy, tảo hôn, di dịch cư tự do, phá rừng làm nương rẫy... Qua nhiều năm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần nâng cao hiểu biết luật cho người dân, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, hạn chế, ngăn ngừa, các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương", ông Sơn cho biết thêm.

Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL được 2 hội nghị với 514 lượt người tham gia, đối tượng là cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn; tổ trưởng các tổ hòa giải, tổ viên tổ hòa giải, bí thư chi bộ thôn bản trên địa bàn. Nội dung tập trung giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Thanh tra năm 2022; Luật Phòng chống, bạo lực gia đình (sửa đổi) năm 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022... UBND các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL được 46 cuộc, với 8.123 lượt người tham dự. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Thanh Hóa tổ chức triển khai tư vấn pháp luật miễn phí cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, người nghèo cần trợ giúp theo quy định của pháp luật.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác PBGDPL ở huyện Mường Lát đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật của Nhân dân các dân tộc, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài và ảnh: Tiến Đạt