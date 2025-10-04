Đưa nghệ thuật Lào đến với công chúng Thanh Hóa

Tối 4/10, tại Nhà hát Lam Sơn (phường Hạc Thành), Bộ Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Lào tại Thanh Hóa. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2025.

Tiết mục múa kết hợp giữa nghệ sĩ hai nước Việt Nam - Lào, thể hiện tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Dự chương trình có đồng chí Darany Phommavongsa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào; lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Các đại biểu dự chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu dự chương trình.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh cùng đông đảo học sinh, sinh viên, các tầng lớp Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa khẳng định ý nghĩa quan trọng của chương trình biểu diễn nghệ thuật Lào tại Thanh Hóa cũng như Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2025.

"Đây là hoạt động nhằm củng cố tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Lào - Việt Nam. Những tiết mục đặc sắc được công diễn tại chương trình nhằm ngợi ca sự tươi đẹp và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc của hai nước Việt Nam - Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khẳng định: Thanh Hóa và nhiều địa phương của Lào, nhất là tỉnh Hủa Phăn, có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời, vừa là láng giềng gần gũi, vừa là anh em thân thiết. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác với các địa phương, với tỉnh Hủa Phăn, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa - nơi mà tình cảm, tâm hồn, bản sắc của hai dân tộc Việt - Lào được giao thoa, lan tỏa mạnh mẽ.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, những chương trình giao lưu nghệ thuật, những ngày hội văn hóa như hôm nay chính là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt - Lào nói chung và tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Lào nói riêng.

Thông qua những tiết mục đặc sắc mà Đoàn nghệ thuật Lào biểu diễn, công chúng Thanh Hóa được thưởng thức và cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp rực rỡ của văn hóa, nghệ thuật truyền thống cũng như hơi thở đời sống đương đại của đất nước Lào.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh: “Đây không chỉ là bữa tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, mà còn là nhịp cầu nối góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó bền chặt giữa Nhân dân Việt - Lào, là cơ hội để chúng ta cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, cùng hướng đến tương lai hợp tác bền vững và hiệu quả”.

Sinh viên hai nước Lào và Việt Nam theo dõi chương trình.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tại chương trình, 20 nghệ sĩ, diễn viên tài năng của đoàn nghệ thuật Lào đã biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, là các nhạc phẩm, điệu múa, nhạc cụ... thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa nghệ thuật truyền thống của Nhân dân các bộ tộc Lào. Thông qua các lời ca, điệu múa, hình ảnh đất nước Lào tươi đẹp, mến khách và thành quả của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam - Lào được tái hiện sinh động.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là điệu múa “Lụa Tay Săm”, thể hiện sự khéo léo, vẻ đẹp đôi bàn tay của người phụ nữ Lào. Tiếp đó là các tiết mục tiếng khèn Lào - Di sản văn hóa phi vật thể, nhạc cụ truyền thống của Lào; điệu múa của người Thái Đằm tái hiện cuộc sống, nét đẹp lao động khi vào mùa gặt...

Kết thúc chương trình là tiết mục múa kết hợp giữa nghệ sĩ hai nước Việt Nam - Lào, một lần nữa khẳng định mạnh mẽ mối quan hệ sắt son, đặc biệt hiếm có từ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Bộ Văn hóa và Du lịch Lào tặng hoa chúc mừng đoàn nghệ thuật.

Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 7/10 tại Hà Nội và Thanh Hóa. Trước đó, chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa diễn ra tối 2/10 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là chuỗi sự kiện quan trọng trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2021-2025.

Phong Sắc - Thùy Linh