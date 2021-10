Tham khảo Dulichkhampha24.com để có thêm kinh nghiệm Du lịch Hội An

Đối với những người yêu thích những chuyến du lịch, chắc chắn cái tên Hội An luôn là một điểm đến được “note” trong những địa điểm nhất định phải đến một lần. Thậm chí, Hội An với nhiều người là địa điểm phải đi ít nhất một lần trong năm. Vậy du lịch Hội An có gì mà hấp dẫn du khách như vậy, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Du lịch Hội An có điều gì thú vị hấp dẫn du khách?

Hội An thu hút khách du lịch bởi rất nhiều lý do, đó có thể là sự chân chất của người dân nơi đây, hay vì trót mê mẩn những hình ảnh lung linh khi về đêm của Hội An với những chiếc lồng đèn. Những món ăn tuyệt vời đậm chất bản địa cũng là lý do khiến nhiều du khách thích thú.

Những địa điểm du lịch Hội An nhất định phải ghé

Chùa Cầu là điểm đặc trưng nhất của phố cổ Hội An, đến Hội An mà chưa từng một lần đến nơi này thì không được xem là đã từng đặt chân đến vùng đất này đâu nhé! Chùa được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XVI, có một ngôi miếu nhỏ giữa cầu thờ Huyền Thiên Đại Đế, điểm thu hút của cây cầu này chính là kiến trúc vòm với nhiều họa tiết độc đáo giao thoa giữa nhiều nền kiến trúc.

Áo dài là trang phục rất phủ hợp để chụp ảnh ở phố cổ Hội An.

Biển An Bàng tuy không phải là một bãi biển đẹp xuất sắc như biển Mỹ Khê nổi tiếng gần xa của Đà Nẵng, nhưng nếu bạn muốn chọn một địa điểm nghỉ dưỡng ở Hội An thì đây là một địa điểm không tồi chút nào. Chỉ cách phố cổ khoảng 2km, đảm bảo di chuyển thuận lợi giữa các địa điểm du lịch ở Hội An, lại không quá tấp nập, ồn ào.

Vinpearl Land Hội An là địa điểm giải trí mới, nhưng ở đây lại có rất nhiều dịch vụ như vui chơi ngoài trời, vui chơi trong nhà, nhà hàng, resort nghỉ dưỡng, trò chơi dưới nước,... Nơi này rất thích hợp cho các gia đình hay những chuyến du lịch tập thể vừa kết hợp vui chơi và nghỉ dưỡng.

Đi bộ dọc phố cổ được xem là một thú vui tao nhã khi đến với Hội An, phố cổ có nét đẹp riêng khi ngày và đêm. Với buổi sáng cả phố cổ sẽ rực rỡ màu sắc với những cây hoa giấy, từng đường nét đặc trưng của những ngôi nhà cổ sẽ hiện rõ trước mắt bạn, nhưng vào ban đêm bạn sẽ thấy được vẻ đẹp lung linh với ánh sáng từ đèn lồng, hay âm thanh nhộn nhịp của những trò chơi dân gian.

Du lịch Hội An có điều gì thú vị.

Những món ăn nhất định phải thử ở Hội An

Khi nhắc đến những món ăn nhất định phải thử khi đến với phố cổ Hội An, thì làm sao có thể bỏ qua cơm gà Bà Buội, cao lầu, bánh Vạc, bánh đập, hến xào, bánh mì Phượng, bánh ướt cuốn thịt nướng, bánh bèo, nước Mót Hội An. Đây đều là những món ăn mang nét đặc trưng riêng mà chỉ Hội An mới có, nên du lịch Hội An, bạn nhất định phải thử nhé!

Cách tìm thông tin hữu ích khi du lịch Hội An

Tìm hiểu một địa điểm nào đó trước khi du lịch là một điều gần như bắt buộc với tất cả mọi người khi quyết định lên lịch một chuyến đi. Nhưng không phải ai cũng biết nên tìm hiểu những thông tin hữu ích cho chuyến đi của mình ở đâu. Hay cách tìm những thông tin ấy như thế nào. Vậy phải làm như thế nào?

Bạn nên tìm hiểu qua các trang website du lịch uy tín để xem review về Hội An. Ở đây gần như sẽ có đầy đủ những thông tin bạn muốn biết về Hội An, những địa điểm nhất định phải ghé, những món ăn nên thử, những địa chỉ khách sạn nên ở. Những trang website này còn giúp bạn đặt phòng, đặt tour nếu bạn muốn. Tuy nhiên vẫn phải nhắc lại là bạn phải lựa chọn một trang web uy tín đấy nhé!

Hoặc nhiều người lựa chọn cho mình một chuyến du lịch tự túc, thì ngoài việc tham khảo trang web ở trên, thì việc tìm hiểu qua những page review du lịch cũng khá ổn. Tuy nhiên những thông tin ở đây khá loạn nên bạn phải biết lựa chọn thông tin mình cần.

Cách tìm thông tin hữu ích khi du lịch Hội An.

Nếu bạn muốn tìm hiểu một trang web uy tín thì có thể tham khảo trang web dulichkhampha24.com.

Câu hỏi thường gặp khi đi du lịch phố cổ Hội An

Những câu hỏi bạn nên tìm hiểu trước khi lên lịch một chuyến du lịch Hội An là:

1. Du lịch Hội An nên đi mấy ngày, mấy đêm?

- Một chuyến đi 2 ngày 1 đêm là vừa đủ để bạn khám phá vẻ đẹp ở phố cổ Hội An.

Du lịch Hội An nên đi mấy ngày, mấy đêm.

2. Nên di chuyển gì để đến Hội An?

- Nếu bạn ở Hà Nội hay Sài Gòn thì phương tiện phù hợp nhất là máy bay, còn ở Đà Nẵng, Huế hay những khu vực gần thì có thể lựa chọn di chuyển bằng xe khách.

3. Nên đến Hội An vào thời gian nào?

- Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Hội An là từ tháng 2 đến tháng 4. Hay vào ngày 14 âm lịch hàng tháng.

Phố cổ Hội An được rất nhiều du khách “thầm thương trộm nhớ” với nét trầm mặc, cổ kính của đô thị cổ xinh đẹp đến lạ lùng, lại pha chút lãng mạn khi phố lên đèn và sông Hoài rực sáng hoa đăng. Đây là địa điểm du lịch bạn nhất định nên thử một lần, nhưng trước khi lên lịch cho chuyến đi thì nhớ tham khảo dulichkhampha24.com để có những thông tin hữu ích nhất nhé!

