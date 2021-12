Nỗ lực phục hồi du lịch: Mỗi điểm đến là một địa chỉ tin cậy

Cùng với một số tỉnh, thành trong cả nước, hiện tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai thực hiện các giải pháp khôi phục du lịch trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn tại mỗi điểm đến, tiếp tục khẳng định Thanh Hóa là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Tại FLC Sam Son Beach & Golf Resort (TP Sầm Sơn) toàn bộ quy trình đón tiếp và phục vụ khách được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt đầu từ trung tuần tháng 9, du lịch Thanh Hóa bước đầu mở cửa trở lại các khu, điểm du lịch. Nhằm tăng cường công tác quản lý phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho du khách ở mức cao nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh để triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp du lịch về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng, chống dịch, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Ông Vũ Đình Sỹ, Trưởng Ban Quản lý (BQL) Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), cho biết: Trong thời gian qua, mặc dù lượng khách hạn chế, thậm chí có thời điểm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh, song Khu Di tích lịch sử Lam Kinh vẫn chú trọng làm tốt công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm điểm đến an toàn - xanh - sạch. Sau khi mở cửa đón khách trở lại, cùng với việc thực hiện tốt công tác đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế, tham quan, BQL tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tăng cường công tác giám sát, khuyến cáo du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng như: đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh và giữ khoảng cách giữa các nhóm, các đoàn khi đến tham quan. Đồng thời, BQL xây dựng phương án phân luồng phục vụ, hướng dẫn khách theo nhóm một cách hợp lý, tránh tình trạng tập trung quá đông người tại một địa điểm.

Đến thời điểm hiện nay, mặc dù hoạt động du lịch còn nhiều hạn chế về đối tượng khách, dịch vụ du lịch; song các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn coi đây là một sự khởi đầu, cần nắm bắt tốt để tái khởi động hoạt động kinh doanh khi dịch bệnh được kiểm soát. Một số nhà hàng, khách sạn đã bắt đầu hoạt động trở lại, đồng thời thực hiện kích cầu du lịch, với nhiều sản phẩm hấp dẫn cùng các chương trình, combo khuyến mãi.

Cụ thể, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (1 trong 2 địa điểm được tỉnh lựa chọn thí điểm đón khách nội địa) đã nghiên cứu và triển khai một loạt các sản phẩm kích cầu du lịch mới với mức giá hấp dẫn, khởi động chiến dịch “Đón bình thường mới, hẹn nơi vùng xanh”. Bên cạnh đó, FLC Sầm Sơn đã có kế hoạch hợp tác với đại lý lên sản phẩm tour khép kín với thông điệp “Du lịch xanh, du lịch an toàn”. Đồng thời nghiên cứu triển khai đề án thí điểm đón khách du lịch nội địa và quốc tế có “hộ chiếu vắc-xin” bằng các chuyến bay charter đến Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc kinh doanh FLC Sam Son Beach & Golf Resort cho biết, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phục hồi phát triển kinh tế, vừa giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19, FLC Sầm Sơn luôn trong tâm thế chủ động và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn, đón khách trở lại. Trong đó, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bao gồm các thủ tục kiểm tra sức khỏe cho du khách, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc khi du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng tại đây. Mặt khác, toàn bộ quy trình vận hành hoạt động sẽ được giám sát nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như các cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo mục tiêu quan trọng hàng đầu là giữ gìn an toàn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, khách lưu trú cũng như cộng đồng. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên tại FLC Sầm Sơn đã hoàn thành việc tiêm 2 mũi vắc-xin. Qua đó góp phần mở rộng “vùng xanh” trên bản đồ du lịch Thanh Hóa.

Để đảm bảo các điều kiện đón khách, trong thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo ngành y tế và các địa phương ưu tiên tiêm vắc-xin cho lao động ngành du lịch và xây dựng Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ tự hoàn thiện các điều kiện để trở thanh “điểm đến xanh” trong chuỗi “liên kết xanh” nội tỉnh và liên tỉnh. Đối với kế hoạch hành động phục hồi du lịch, tỉnh Thanh Hóa đặc biệt ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm về công bố điểm đến an toàn, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, ứng dụng chuyển đổi số trong ngành du lịch và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, cho rằng: Trước yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới, Thanh Hóa khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”. Cho đến nay, cùng với chiến dịch kích cầu du lịch, giải pháp đầu tiên và căn cơ nhất lúc này mà cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng, đang tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt là tiếp tục duy trì, đảm bảo sự an toàn tại mỗi điểm đến. Ngoài các điều kiện về vệ sinh và cơ sở vật chất phòng, chống dịch bệnh; thì kiến thức, sự am hiểu và khả năng ứng phó kịp thời của cán bộ, nhân viên, người lao động tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch là yếu tố quan trọng, đem lại sự yên tâm, tin cậy cho mỗi du khách khi đến với xứ Thanh.

Bài và ảnh: Hoài Anh