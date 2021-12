Khảo sát tình hình triển khai các hoạt động du lịch tại Thanh Hóa trong bối cảnh dịch COVID-19

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, để chuẩn bị nội dung phục vụ Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới”, sáng 11-12 tại UBND TP Sầm Sơn, Đoàn công tác Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát tình hình triển khai các hoạt động du lịch tại Thanh Hóa trong bối cảnh dịch COVID-19.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia buổi khảo sát, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, TP Sầm Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh và một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động du lịch của TP Sầm Sơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đồng chí Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Sầm Sơn cho biết: Năm 2021, với tinh thần chủ động và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa khống chế thành công dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”, TP Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để kích cầu du lịch, với mục tiêu từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành “Thành phố của Lễ hội”, khẳng định vị thế là thành phố du lịch biển trọng điểm của cả nước.

Tuy nhiên, sau khi tổ chức thành công một số sự kiện, dịch bệnh COVID-19 lại tiếp tục bùng phát vào cuối tháng 4-2021, dẫn đến các chương trình, sự kiện kích cầu du lịch đã phải tạm dừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch của thành phố.

Tính chung 9 tháng năm 2021, TP Sầm Sơn chỉ đón được gần 1,6 triệu lượt khách, bằng 50,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 33,8% kế hoạch năm 2021 đề ra.

Đồng chí Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Sầm Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, hiện nay TP Sầm Sơn có 546 cơ sở lưu trú, trong đó có 147 khách sạn được xếp hạng 1-5 sao. Kể từ thời điểm cuối tháng 7-2020, do đợt dịch COVID-19 thứ 3 bùng phát nên các cơ sở lưu trú phải tạm ngừng hoạt động cho đến đầu năm 2021. Bước vào năm 2021, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch chủ yếu tập trung vào tháng 4. Đến nay, sau khi du lịch từng bước khôi phục trở lại, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú về cơ bản vẫn tạm ngưng, chủ yếu tập trung tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn.

Về lao động lĩnh vực du lịch, tính đến cuối năm 2020, toàn thành phố có 20.800 lao động làm việc trực tiếp tại các nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đa số lao động bị mất việc và đã chuyển sang các ngành nghề mới.

Đại diện Chi hội du lịch TP Sầm Sơn tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung về du lịch Sầm Sơn hiện nay.

Sau khi nghe báo cáo khái quát tình hình hoạt động du lịch của TP Sầm Sơn, đồng chí Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cũng đã báo cáo các chương trình, hoạt động du lịch của tỉnh trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, ngay sau khi du lịch phục hồi trở lại, Sở VHTTDL cũng đã nhanh chóng triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các địa phương, khu, điểm và doanh nghiệp du lịch. Đồng thời nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện quy định đánh giá điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn, trên cơ sở đó cập nhật trên hệ thống để du khách nắm bắt được thông tin điểm đến, doanh nghiệp lữ hành có kế hoạch khai thác.

Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ cùng với một số tỉnh sẽ ký kết các chương trình hợp tác, tạo hành lang an toàn đón khách. Cùng với đó, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

Để doanh nghiệp phục hồi, tích cực tham gia vào chương trình kích cầu du lịch, Sở VHTTDL đã nhanh chóng triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và lao động lĩnh vực du lịch tiếp cận với các gói chính sách hỗ trợ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vương Thị Hải Yến báo cáo tình hình hoạt động du lịch của tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Đến thời điểm hiện nay du lịch Thanh Hóa vẫn đang triển khai thực hiện các hoạt động du lịch với tiêu chí “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”. Đồng thời triển khai tốt 4 kịch bản: đón khách nội tỉnh; khách ngoại tỉnh từ kết nối vùng xanh; đón khách nội địa và đón khách quốc tế. Sau khi có đánh giá thành công từ các địa phương đón khách quốc tế thí điểm trong cả nước, Thanh Hóa cũng sẽ có kế hoạch để sớm đón khách quốc tế trở lại.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Trần Đình Sơn báo cáo tình hình hoạt động và nêu ra một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh trong quá trình khôi phục trở lại hoạt động du lịch.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn khảo sát đánh giá cao những nỗ lực phục hồi du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói chung, của TP Sầm Sơn nói riêng.

Tuy nhiên, để phát triển du lịch trong bối cảnh hiện nay, các thành viên đoàn khảo sát đã nêu ra một số vấn đề du lịch Thanh Hóa cần quan tâm như thu hút nguồn nhân lực có chất lượng; đầu tư hạ tầng trọng điểm; chuyển đổi số…

Đặc biệt, trước những cơ hội mới, thách thức mới trong bối cảnh dịch bệnh, du lịch Thanh Hóa nói chung, TP Sầm Sơn nói riêng cần đưa ra những giải pháp nhằm cấu trúc lại sản phẩm du lịch, hướng đến “Sản phẩm du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn” góp phần nâng tầm vóc của điểm đến, thu hút sự quan tâm của du khách.

Phó Tổng cục trưởngTổng cục Du lịch Hà Văn Siêu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, trong 2 năm 2020 và 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã gây ra tác động tiêu cực chưa từng có đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, trong đó du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề nhất.

Trước những khó khăn do tình hình khách quan đem lại, để đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch an toàn, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã xác định hướng đi cho ngành du lịch. Trong đó tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: Phát triển du lịch an toàn, linh hoạt “Sống chung với COVID-19” và thích ứng với “Trạng thái bình thường mới”; Huy động sự vào cuộc tích cực, chủ động từ Nhà nước, doanh nghiệp và người dân theo nguyên tắc “Hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro”; Khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn” và vừa làm vừa hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn; Triển khai kịch bản khôi phục du lịch của tỉnh theo lộ trình mở cửa từng bước, chuẩn bị các điều kiện để đề xuất Chính phủ cho phép đón khách du lịch quốc tế sau khi thí điểm thành công tại một số địa phương trong nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, để có thể khôi phục ngành du lịch Thanh Hóa phù hợp với trạng thái bình thường mới và mở cửa đón khách du lịch một cách an toàn, bền vững, vẫn còn nhiều khó khăn, cần sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân.

Thông qua chương trình khảo sát và làm việc của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, tỉnh Thanh Hóa đề nghị đoàn công tác quan tâm đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ một số nội dung sau: Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ, giảm giá điện cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, giảm phí, lệ phí đối với các thủ tuc hành chính cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, thẻ hướng dẫn viên và các chính sách hỗ trợ về thuế, lãi suất vay ngân hàng đối với doanh nghiệp lĩnh vực du lịch; Sớm triển khai “độ phủ” vắc xin để đạt được “miễn dịch cộng đồng”; Ưu tiên nguồn lực thực hiện các gói kích cầu du lịch, liên kết với các nước mở đường bay theo lộ trình an toàn và thống nhất sử dụng “hộ chiếu vắc xin”.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tổng kết buổi làm việc.

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong hoạt động du lịch của TP Sầm Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung trong bối cảnh dịch COVID-19, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện các giải pháp duy trì và khôi phục hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới. Đồng thời cũng đã nêu ra một số thời cơ, vận hội trong quá trình khôi phục hoạt động du lịch để tỉnh Thanh Hóa nắm bắt.

Đồng chí đề nghị TP Sầm Sơn và các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch trong COVID-19, bảo đảm các điều kiện đón khách an toàn, tạo đà phục hồi phát triển trong thời gian tới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, của TP Sầm Sơn và các thành viên trong buổi làm việc, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ tiếp thu và đưa vào nội dung báo cáo phục vụ Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề ‘Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới”.

Hoài Anh