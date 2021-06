Duy trì chất lượng sản phẩm để thu hút du khách sau dịch bệnh

Mặc dù du lịch đang đứng trước nhiều thách thức khách quan do dịch bệnh, thiên tai gây ra; song, đây cũng là thời điểm để các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nhìn nhận lại dư địa phát triển, cũng như cơ cấu lại sản phẩm sao cho đáp ứng với sự thay đổi của thị trường và bối cảnh mới.

Đô thị du lịch biển Sầm Sơn.

Là một đơn vị sự nghiệp, song dưới sự “càn quét” của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn (Khách sạn Bộ Xây dựng, TP Sầm Sơn) cũng gặp không ít khó khăn. Ông Tống Phúc Văn, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn, cho biết: Dịch bệnh tái bùng phát đã khiến lượng khách suy giảm đáng kể và gần như không có nguồn thu. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn phải duy trì hoạt động và bảo đảm đời sống cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị. Đồng thời, việc duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất; tập huấn tay nghề, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... vẫn được chú trọng. Bởi đây là những nhân tố cơ bản quyết định chất lượng dịch vụ; đồng thời, góp phần duy trì hình ảnh, thương hiệu của Khách sạn Bộ Xây dựng những năm qua.

Mặc dù thời điểm này du lịch đang đình trệ do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, khiến nhiều điểm đến và doanh nghiệp du lịch gặp khó trong hoạt động. Song, cái khó khách quan ấy cũng không thể là lý do để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp “buông bỏ” việc duy trì chất lượng sản phẩm. Bởi đây vẫn là “át chủ bài” để thu hút du khách quay trở lại sau khi dịch bệnh được khống chế. Năm 2021, TP Sầm Sơn phấn đấu đón được 4,6 triệu lượt khách; tổng thu đạt 3.860 tỷ đồng. Tính đến 5 tháng đầu năm 2021, TP Sầm Sơn mới đón được 1.540.520 lượt khách, đạt 33,5% kế hoạch; tổng thu đạt 1.343,4 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Xác định tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và tác động không nhỏ đến hoạt động du lịch, do vậy, quan điểm chỉ đạo của thành phố là làm tốt công tác dự báo, xác định các điều kiện thuận lợi và khó khăn đặt ra, để chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó. Cùng với đó, chú trọng cải thiện môi trường du lịch, nhất là môi trường xã hội, môi trường kinh doanh lành mạnh, nhằm tạo cơ sở cho các doanh nghiệp trên địa bàn yên tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Ngoài ra, thành phố cũng tích cực phát huy vai trò của Hội du lịch Sầm Sơn trong triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng văn hóa du lịch hướng tới thân thiện, văn minh... Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du khách khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được khống chế, kiểm soát trên toàn quốc.

Với mỗi địa phương, đơn vị, doanh nghiệp việc nỗ lực duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm trong bối cảnh khó khăn lúc này là không hề dễ dàng nếu không có sự nỗ lực và quyết tâm lớn. Song làm được điều đó cũng chính là điều kiện tiên quyết để không bị động khi du lịch tái khởi động sau dịch bệnh. Còn đối với ngành du lịch, chất lượng sản phẩm là một trong những viên gạch tạo nền móng để nối lại đà tăng trưởng. Do vậy, việc bảo đảm cho các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, văn hóa tâm linh và sinh thái cộng đồng không bị suy giảm chất lượng, là yêu cầu đặt ra lúc này. Muốn vậy, thiết nghĩ, tỉnh cần có những cơ chế, chính sách (nhất là các loại thuế và lãi suất ngân hàng) nhằm hỗ trợ kịp thời để các đơn vị, doanh nghiệp giảm bớt áp lực trong duy trì hoạt động.

Năm 2021, du lịch Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đón được 11,9 triệu lượt khách; tổng thu du lịch là 22.858 tỷ đồng. Song, ngay trong những ngày đầu năm, đại dịch COVID-19 tái bùng phát tại một số tỉnh/thành trong cả nước, khiến các tour du lịch mùa xuân (trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu) đều bị hủy. Đặc biệt, ngay sau khi “mở cửa biển” là đợt bùng phát thứ 4 của đại dịch khiến các chương trình, kế hoạch phát triển, kích cầu du lịch cũng gần như bị đóng băng. Một “kịch bản” gần như lặp lại của năm 2020. Còn nhớ thời điểm này năm ngoái, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, tỉnh ta đã tổ chức một loạt chương trình kích cầu du lịch, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Điển hình là tổ chức công bố tour du lịch về miền di sản Ninh Bình - Thanh Hóa và phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa; tổ chức xúc tiến, giới thiệu đường bay và các chương trình du lịch kết nối Thanh Hóa với các tỉnh/thành phố có chung đường bay qua Cảng Hàng không Thọ Xuân... Do vậy, dù gặp rất nhiều trở ngại khiến các chỉ tiêu tăng trưởng đều giảm, song kết thúc năm 2020, du lịch vẫn cán đích với con số 7.341.000 lượt khách và 10.394 tỷ đồng tổng thu từ du lịch.

Với việc hạn chế tối đa giãn cách xã hội trên diện rộng, đã tạo điều kiện để các khu, điểm du lịch vẫn mở cửa đón khách, với yêu cầu tiên quyết là bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là cơ sở để ngành chức năng, chính quyền các địa phương từng bước triển khai các hoạt động truyền thông du lịch, đặc biệt truyền thông trên mạng xã hội và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, gắn với thông điệp “Thanh Hóa - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực từ các địa phương và doanh nghiệp để duy trì và phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa và có khả năng cạnh tranh; xây dựng các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm bổ trợ (du lịch đêm, du lịch nông nghiệp...). Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao; quan tâm phát triển lao động du lịch cộng đồng; chú trọng văn hóa ứng xử và phong cách phục vụ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch... Từ đó, vừa bảo đảm phát triển du lịch an toàn, thích ứng với tình hình mới, vừa sớm phục hồi ngành du lịch nhằm đạt được cao nhất các chỉ tiêu tăng trưởng du lịch năm 2021.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên