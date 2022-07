Du lịch phục hồi, bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng trên đà tăng tốc

Bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng đang nhanh chóng trở lại đường đua. Trong đó, sức hấp dẫn của mô hình bất động sản nằm trong hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn không ngừng được khách hàng săn đón.

6 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch cả nước đón nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: Sun Property

Diễn biến của ngành du lịch trong giai đoạn bình thường mới

Kể từ khi Việt Nam chính thức mở cửa, các “thủ phủ” du lịch từ Bắc đến Nam như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Phú Quốc… đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng về lượng khách.

Trong đó, tại Quảng Ninh 6 tháng đầu năm, tỉnh ước tính đón được 5,5 triệu lượt khách, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu du lịch ước đạt 12.129 tỷ đồng, tăng 131,03% so với cùng kỳ, đạt 147,55% kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm.

Tại Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2022 ước đón trên 6,8 triệu lượt khách, trong đó có 44.550 lượt khách quốc tế, tăng 131,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Kiên Giang ước đón 3,5 triệu lượt khách, tăng 51,2% so với cùng kỳ. Riêng Phú Quốc khách đến thành phố Phú Quốc ước gần 2,4 triệu lượt, doanh thu ước đạt 2,84 nghìn tỷ đồng.

Còn tại Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách ước đạt 1,3 triệu lượt, tăng 33,7% so với cùng kỳ; đồng thời, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 8.329 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Mục tiêu chung năm 2022 trên cả nước đón 5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 60 triệu lượt khách nội địa.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiều địa phương trong cả nước xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh quảng bá, đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Có thể kể tới chuỗi sự kiện âm nhạc Sun Fest diễn ra sôi động suốt từ 30/4 đến nay vào mỗi cuối tuần tại quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Hay tại Đà Nẵng cũng đang diễn ra sự kiện lễ hội đường phố hấp dẫn vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, đại nhạc hội “Take me to the Sun” sẽ được tổ chức hoành tráng tại Công viên Châu Á tối 9/7 tới.

Đại nhạc hội “Take me to the Sun” sẽ được tổ chức tại Asia Park, Đà Nẵng ngày 9-7. Ảnh: Sun Property

Đảo Ngọc Phú Quốc chào đón mùa du lịch với chuỗi sự kiện Sun Memory do Sun Property (Thành viên Sun Group) tổ chức bắt đầu từ ngày 18/6 vừa qua, quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động “Làm đẹp những vùng đất” của Sun Group, đánh dấu sự trở lại của vùng đất 12 mùa lễ hội Phú Quốc với những sự kiện, lễ hội quy mô sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Lực hút từ bất động sản trong hệ sinh thái du lịch

Sức nén từ đại dịch cộng hưởng với chính sách mở cửa hoàn toàn nền du lịch, năm 2022 được dự báo là năm bùng nổ của du lịch Việt Nam cũng như các sản phẩm bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, bất động sản nằm trong hệ sinh thái được quy hoạch bài bản, đồng bộ dẫn dắt xu hướng nhờ lợi thế về công năng sử dụng và tính thanh khoản tốt. Không những vậy, mô hình bất động sản này còn đảm bảo tính ổn định, bền vững về dòng tiền, thích hợp cho những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Sun Property là một trong những thương hiệu phát triển bất động sản cao cấp tiên phong theo đuổi mô hình bất động sản nằm trong hệ sinh thái.

Các sản phẩm của Sun Property luôn được đặt trong hệ sinh thái được đầu tư bài bản. Ảnh: Sun Property

Điểm nổi bật của các sản phẩm bất động sản do Sun Property kiến tạo đó là được hưởng lợi trọn vẹn từ hệ sinh thái của Sun Group. Mọi hoạt động từ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí quy mô lớn đến hội họp, chăm sóc sức khỏe phục vụ nhu cầu số đông của khách hàng trong việc tận hưởng những trải nghiệm đa dạng, tích hợp dù là chuyến đi ngắn ngày hay dài ngày.

Việc phát triển hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng (Sun Hospitality), vui chơi giải trí (Sun World) và bất động sản cao cấp (Sun Property) được Sun Group bền bỉ theo đuổi với mục tiêu cuối cùng là làm đẹp vùng đất bằng những công trình chất lượng - đẳng cấp - khác biệt. Qua đó, góp phần nâng tầm điểm đến với phong phú các loại hình du lịch trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, mua sắm, giải trí, trải nghiệm sống… Chiến lược đầu tư bài bản, tư duy duy mỹ của Sun Property mang đến cho các chủ sở hữu bất động sản không chỉ một khối tài sản mang giá trị nghệ thuật, tôn vinh vị thế, mà còn bảo chứng cho tiềm năng sinh lời bền vững của sản phẩm nhờ dòng khách du lịch tăng trưởng không ngừng, môi trường kinh doanh thương mại sầm uất.

Điển hình như biệt thự khoáng nóng chuẩn Nhật Bản Sun Beauty Onsen (Quảng Xương, Thanh Hóa) và Sun Onsen Village - Limited Edition (Quang Hanh, Quảng Ninh). Sở hữu nguồn khoáng quý giá dẫn trực tiếp từ lòng đất tới từng căn biệt thự cùng thiết kế đậm chất Nhật Bản, các BĐS đẳng cấp này chinh phục giới thượng lưu khi đáp ứng nhu cầu trị liệu, chăm sóc sức khỏe tại gia, bồi bổ thân - tâm - trí - sắc - diện trọn vẹn. Đồng thời, với số lượng căn hữu hạn, Sun Beauty Onsen và Sun Onsen Village - Limited Edition chính là món tài sản truyền đời quý giá, mang tới tiềm năng sinh lời dài hạn.

“Làm đẹp những vùng đất” là mục tiêu cuối cùng mà Sun Property theo đuổi. Ảnh: Sun Property

Bên cạnh đó, từ nội lực của nhà phát triển bất động sản có tư duy duy mỹ và mang tầm quốc tế, sản phẩm bất động sản của Sun Property còn mang đến không gian sống thượng lưu, sang trọng, giúp chủ nhân thăng hoa trong mọi khoảnh khắc. Nổi bật có thể kể đến khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village với những căn biệt thự ẩn mình giữa 3 tầng thiên nhiên vườn - rừng - biển bên Bãi Kem. Hay giá trị sống như nghỉ dưỡng suốt 365 ngày bên Vịnh di sản tại Sun Grand City Feria, tới đây là đô thị đảo sang trọng Sunneva Island cùng chuỗi dự án đẳng cấp tại Đà Nẵng, thiết lập những chuẩn mực mới tại thành phố đáng sống.

Ngoài ra, để đồng hành lâu dài cùng chủ sở hữu, Sun Property cho ra đời thương hiệu quản lý vận hành cao cấp Sun Property Management. Chất lượng dịch vụ ở mỗi dự án được vận hành cùng tiêu chuẩn cao, phù hợp với tính chất của từng khu đô thị. Bên cạnh đó, Sun Property cũng tập trung phát triển kinh doanh thương mại, hỗ trợ chủ sở hữu vận hành và cho thuê, hướng tới xây dựng môi trường sống, nghỉ dưỡng 5 sao cùng môi trường kinh doanh chất lượng, gia tăng giá trị cho bất động sản. Vừa qua, Sun Property công bố gói ưu đãi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ chủ sở hữu shophouse Sun Premier Village Primavera (Thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc) một phần chi phí hoàn thiện shophouse, mở cửa kinh doanh trước ngày 30-11-2022.

Dự án đô thị đảo sang trọng Sunneva Island sắp thành hình tại Đà Nẵng đáng sống và đáng đến. (Ảnh phối cảnh minh họa)

“Thị trường bất động sản gắn liền với du lịch, nghỉ dưỡng sẽ phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong tương lai gần. Thấu hiểu mong muốn trải nghiệm của du khách, Sun Group với hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng”all-in-one" tại nhiều địa phương đang góp phần làm giàu thêm trải nghiệm cho du khách, nâng tầm du lịch cao cấp, đưa Việt Nam trở thành điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế”, đại diện Sun Property khẳng định.

Tùng Dương