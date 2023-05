Đổi mới để tiếp cận nhóm khách lẻ

Từ tác động của đại dịch COVID-19, các hình thức du lịch như: du lịch xanh, du lịch tại chỗ... đặc biệt là du lịch tự túc theo nhóm nhỏ đã, đang trở thành xu hướng trải nghiệm mới được yêu thích. Theo đó, nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch buộc phải thay đổi chiến lược kinh doanh để tiếp cận dòng khách này.

Vườn Quốc gia Bến En - điểm đến yêu thích của các nhóm khách bạn bè, gia đình.

Gia đình chị Lê Thị Phương Thảo (TP Thanh Hóa) cùng nhóm bạn bè vừa có chuyến du lịch trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Bến En (Như Thanh) trong kỳ nghỉ lễ 30-4 vừa qua. Chị Thảo cho biết: Vườn Quốc gia Bến En là điểm đến không mới, song đây là điểm đến xanh và được bổ sung thêm nhiều hoạt động trải nghiệm mới, phù hợp với các thành viên, nên mọi người đã lựa chọn đến đây trong kỳ nghỉ. Hiện nay thông tin về điểm đến, dịch vụ du lịch trên mạng xã hội gần như đầy đủ, vì thế chuyến đi rất thuận lợi. Hơn nữa, việc không phụ thuộc vào các chương trình du lịch tour giúp cả nhóm thoải mái về mặt thời gian.

Thực tế trong đợt cao điểm kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, tại Vườn Quốc gia Bến En ghi nhận lượng khách kỷ lục, với khoảng 3 nghìn khách. Tuy nhiên, nhóm khách lẻ, đi theo nhóm bạn bè, gia đình chiếm phần lớn. Ông Lê Công Cường, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En, cho biết: “Trong thời gian gần đây, đặc biệt là dịp nghỉ lễ năm 30-4 và 1-5, lượng khách du lịch tự túc tăng cao. Tuy nhiên do nhân lực và cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển hành khách ra đảo còn hạn chế, do đó chúng tôi chỉ đáp ứng được khoảng 60% khách du lịch khi tới đây. Việc khách đi theo nhóm lẻ, không đặt tour hoặc đặt trước dịch vụ ăn uống, tham quan cũng gây khó khăn, bị động trong công tác phục vụ, gây quá tải, vào những ngày cao điểm”.

Nói về hình thức du lịch tự túc, bà Bùi Ánh Tuyết, Phó trưởng Ban Quản lý di tích Lam Kinh, cho biết: “Du khách hiện có xu hướng ưa chuộng du lịch ngắn ngày, đi theo nhóm khách lẻ từ 20 người trở xuống. Cụ thể, từ năm 2022 đến nay dòng khách này tăng từ 30 - 50% tổng lượng khách đến với Lam Kinh”.

Thực tế này không chỉ diễn ra ở một vài khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mà đã, đang trở thành xu hướng ở các địa phương khác trong cả nước. Một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ, vị trí, vai trò của họ đã bị suy giảm từ khi xu hướng du lịch tự túc, du lịch theo nhóm khách lẻ lên ngôi. Sản phẩm tour trọn gói vốn là chủ lực của các công ty lữ hành được dự đoán cần phải thay đổi trong thời gian tới.

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch, một trong những lý do khiến du lịch theo nhóm khách lẻ tăng cao chính là sự chủ động của khách để thích ứng với hoàn cảnh mới. Đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin, các ứng dụng du lịch và mạng xã hội. Trước thực trạng này, nhiều đơn vị lữ hành đã nhanh chóng đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng, thiết kế các gói combo vé máy bay, khách sạn hoặc mở dịch vụ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn hỗ trợ du khách. Hoặc tăng cường tìm kiếm, khảo sát, cho ra đời các bộ sản phẩm mới phù hợp với thị trường để thu hút du khách book tour.

“Xu hướng du lịch của du khách trong thời gian vừa qua đã làm thay đổi chiến lược kinh doanh của ngành dịch vụ, trong đó có lữ hành. Để linh hoạt thích nghi chúng tôi đã tăng cường tìm kiếm, khảo sát, cho ra đời các bộ sản phẩm mới phù hợp với dòng khách lẻ, từ đó có sự điều chỉnh tour, tuyến cho phù hợp, hướng các sản phẩm du lịch gắn với các hoạt động trải nghiệm, nâng cao giá trị văn hóa bản địa, bắt kịp chuyển đổi số, chuyển sang hệ sinh thái sản phẩm gần gũi hơn và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội...” - Phó giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Lê Gia (TP Thanh Hóa) Dương Thị Hà, cho biết.

Không nằm ngoài xu hướng, ngày càng nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng những kênh giao tiếp với khách hàng một cách gần gũi và hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ. Cụ thể, đối với các đơn vị lữ hành, phần lớn các doanh nghiệp đã đẩy mạnh giới thiệu, cung cấp tour và dịch vụ online trên các nền tảng mạng xã hội; các cơ sở lưu trú ngoài “tệp” khách hàng truyền thống đã triển khai số hóa các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, đồng thời tham gia vào các kênh bán hàng OTA (Online Travel Agent) - đại lý du lịch trực tuyến, hệ thống cung cấp phòng như: Agoda.com, Booking.com, Traveloka.com... Đây là những kênh giới thiệu sản phẩm với hình thức và nội dung phong phú nhất, cộng thêm việc triển khai thanh toán trực tuyến, tỷ lệ giao dịch thành công cao, phù hợp với nhóm khách lẻ được nhiều doanh nghiệp áp dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện lợi, du lịch tự túc theo nhóm khách lẻ sẽ phát sinh một số bất cập mà du khách cần lưu ý là: khi sinh hoạt tự do trên hành trình, du khách sẽ không được đảm bảo về an toàn, an ninh và chất lượng chuyến đi; không thông thạo địa hình, thời tiết hoặc những thông tin khác về điểm đến, có thể gặp khó khăn, trở ngại, thậm chí đối mặt với những nguy hiểm trên hành trình, hoặc tình trạng chen lấn, quá tải; lựa chọn những dịch vụ không đạt chuẩn, chất lượng kém, bị tăng giá, ép giá...

Bởi vậy, để chuyến đi thực sự ý nghĩa, nhiều chuyên gia khuyến cáo, dù là đi một mình, với bạn bè hay gia đình cũng cần lên lịch trình kỹ lưỡng. Lịch trình cơ bản thường bao gồm thông tin điểm đến, thời gian, phương tiện vận chuyển, nơi ở, địa điểm vui chơi, ăn uống... Du khách cũng có thể tìm hiểu thông tin về điểm đến thông qua các ứng dụng di động hỗ trợ du lịch, review trên các mạng xã hội, travel blogger, hoặc tham khảo thông tin từ các đơn vị lữ hành uy tín...

