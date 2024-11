Dự báo đáng lo ngại về số ca tử vong do ung thư trên toàn cầu

Kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia đã đưa ra dự báo đáng lo ngại về tình trạng tử vong do ung thư trên toàn thế giới, với số ca tử vong tăng mạnh từ 9,7 triệu người năm 2022 lên 18,5 triệu người vào năm 2050 - tương đương mức tăng 89,7%.

Sáng kiến có thể ngăn 1,2 triệu ca tử vong do ung thư phổi vào cuối thế kỷ 21. Ảnh: THX/TTXVN

Nghiên cứu do Giáo sư Habtamu Bizuayehu thuộc trường Đại học Queensland (UQ) dẫn đầu, đã phân tích các trường hợp và tỷ lệ tử vong do 36 bệnh ung thư ở 185 quốc gia, và sau đó áp dụng các tỷ lệ này vào dự báo dân số của Liên hợp quốc đến năm 2050. Các nhà khoa học dự báo rằng tổng số ca ung thư trên toàn cầu sẽ tăng 76,6%, từ 20 triệu ca vào năm 2022 lên 35,3 triệu ca vào năm 2050. Đáng chú ý, ở các quốc gia có Chỉ số phát triển con người (HDI) thấp, số ca ung thư và tỷ lệ tử vong dự kiến tăng gần 3 lần vào năm 2050, trong khi các quốc gia có chỉ số HDI cao sẽ chứng kiến mức tăng ít hơn.

Ung thư phổi được dự báo sẽ tiếp tục là nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư vào năm 2050, chiếm khoảng 19,2% tổng số ca tử vong do ung thư trên toàn cầu, tăng so với mức 18,7% vào năm 2022. Đây là cảnh báo rõ ràng về sự gia tăng mối đe dọa từ căn bệnh này, dù những tiến bộ trong y học và các chiến lược phòng ngừa ung thư đang ngày càng được chú trọng.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy số ca ung thư và tử vong do ung thư ở nam giới dự kiến sẽ tăng nhẹ hơn so với nữ giới trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2050.

Theo TT&VH