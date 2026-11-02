Đóng điện thành công hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS tại Trạm biến áp 110 kV Hoằng Long

Không chỉ bổ sung giải pháp điều tiết phụ tải, giảm áp lực cho máy biến áp vào các khung giờ cao điểm, công trình còn mở ra hướng khai thác linh hoạt, hiệu quả hơn hạ tầng lưới điện hiện hữu, góp phần hiện đại hóa phương thức quản lý, vận hành hệ thống điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nhân viên Xí nghiệp Lưới điện cao thế Thanh Hóa tập trung nghiên cứu, tiếp nhận quy trình điều khiển, từng bước làm chủ công nghệ vận hành hệ thống BESS hiện đại.

Ngày 31/10/2026, Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Thanh Hóa phối hợp với Ban Quản lý dự án BA3, các phòng chuyên môn Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS (Battery Energy Storage System) tại Trạm biến áp 110 kV Hoằng Long.

Hệ thống BESS tại Trạm biến áp 110 kV Hoằng Long được triển khai đầu tư với công suất xả tối đa 10 MW, dung lượng lưu trữ 10 MWh, đấu nối vào lưới điện 22 kV. Đây là giải pháp công nghệ cho phép tích trữ điện năng trong những thời điểm phụ tải thấp và phát điện trở lại lưới khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, qua đó góp phần san bằng biểu đồ phụ tải, giảm công suất đỉnh và hạn chế áp lực vận hành đối với các thiết bị điện trong trạm biến áp.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra công tác thi công, lắp đặt thiết bị hệ thống BESS tại Trạm biến áp 110 kV Hoằng Long.

Với hệ thống BESS, Trạm biến áp 110 kV Hoằng Long có khả năng điều khiển linh hoạt theo nhu cầu vận hành. Khi phụ tải thấp, hệ thống thực hiện chế độ nạp điện; vào các khung giờ cao điểm, năng lượng tích trữ được giải phóng trở lại lưới điện. Cơ chế vận hành này giúp dịch chuyển một phần nhu cầu cung cấp điện giữa các khung giờ, hỗ trợ giảm tải cho máy biến áp 110/22 kV và nâng cao hiệu quả khai thác công suất của hạ tầng hiện hữu.

Bên cạnh chức năng nạp và xả điện, hệ thống này còn có khả năng hỗ trợ điều chỉnh điện áp, công suất phản kháng theo cấu hình và chế độ điều khiển được thiết lập. Đây là những chức năng có ý nghĩa đối với công tác vận hành lưới điện phân phối, góp phần cải thiện chất lượng điện áp, tăng tính linh hoạt trong điều khiển và hỗ trợ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Hệ thống BESS tại Trạm biến áp 110 kV Hoằng Long góp phần hiện đại hóa lưới điện, nâng cao hiệu quả vận hành.

Công trình chính thức đóng điện thành công sau hơn một tháng triển khai thi công lắp đặt và thử nghiệm vận hành, cho thấy những nỗ lực của ngành điện trong việc sớm đưa các dự án điện trên địa bàn tỉnh vào vận hành. Sự kiện này đánh dấu bước tiến trong ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng, góp phần nâng cao năng lực điều tiết phụ tải, khai thác hiệu quả hạ tầng lưới điện hiện hữu và từng bước hiện đại hóa hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Lương