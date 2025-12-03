Đón năm mới 2026 rực rỡ cùng VNPT với chương trình khuyến m ãi trị giá 4,2 tỷ đồng

Nhân dịp chào năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, VNPT triển khai chương trình khuyến mãi “Tết sum vầy - Trao iPhone 17” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4,2 tỷ đồng. Diễn ra từ nay đến 1-2-2026 trên phạm vi toàn quốc, chương trình không chỉ là lời tri ân đến các khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của VNPT mà còn là lời chúc mừng của doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông - CNTT của Việt Nam đến các khách hàng trong những ngày đầu năm mới.

Khách hàng của VNPT Thanh Hóa có cơ hội tham gia chương trình “Tết sum vầy - Trao iPhone 17” và nhận các giải thưởng giá trị.

Chương trình “Tết sum vầy - Trao iPhone 17” áp dụng cho toàn bộ thuê bao di động VinaPhone và khách hàng đang sử dụng Internet VNPT. Theo đó, đối với thuê bao VinaPhone, khách hàng chỉ cần đăng ký mới, gia hạn hoặc nâng cấp gói cước từ 50.000 đồng; khách hàng sử dụng Internet VNPT đăng ký mới hoặc nâng cấp gói cước trả trước từ 3 tháng trở lên, chuyển đổi sang công nghệ XGSPON hoặc tích hợp thêm các dịch vụ như MyTV, Wifi Mesh, Camera trong thời gian triển khai chương trình sẽ nhận được mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng hấp hẫn từ chương trình “Tết sum vầy - Trao iPhone 17” của VNPT.

Ban tổ chức sẽ tiến hành quay thưởng hàng tuần, quy trình xét thưởng được thực hiện minh bạch. Cơ cấu giải thưởng của chương trình gồm 18 giải nhất, mỗi giải là một chiếc iPhone 17 Pro Max 1TB trị giá 52 triệu đồng; 90 giải nhì, mỗi giải là iPhone 17 256GB trị giá 26 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi tuần còn có 50 thuê bao VinaPhone và 50 khách hàng Internet sở hữu số lượng Mã dự thưởng nhiều nhất được tặng một đồng thẻ nạp và Camera Indoor VNPT. Tổng cộng có 1.008 giải thưởng với tổng giá trị gần 4,2 tỷ đồng dành cho các khách hàng may mắn.

Trong suốt quá trình hoạt động, các sản phẩm, dịch vụ của VNPT luôn được đối tác, khách hàng đánh giá cao bởi chất lượng, các chương trình chăm sóc khách hàng và khuyến mãi hấp dẫn. Từ thành công của các chương trình đã được triển khai trước đó, “Tết sum vầy - Trao iPhone 17” chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khách hàng trên toàn quốc. Với các khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia chương trình và may mắn trúng thưởng, VNPT Thanh Hóa cam kết thực hiện trao giải nhanh chóng, kịp thời, góp phần lan tỏa niềm vui nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Nguyễn Lương