Yên Nhân xây dựng xã “sạch” về ma túy

Xã Yên Nhân (Thường Xuân) trước đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ma túy. Từ khi triển khai thực hiện mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy”, xã luôn giữ vững địa bàn “sạch” về ma túy.

Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ của xã, lực lượng chức năng đã có các hình thức tuyên truyền phù hợp để Nhân dân tránh xa tệ nạn ma túy.

Yên Nhân là xã vùng đệm biên giới Việt - Lào, có 3 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 98%, Mường và Kinh chiếm 2%, nghề nghiệp chủ yếu là nông - lâm kết hợp, thu nhập của bà con còn thấp, số hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 60%. Cùng với đó, nhận thức về pháp luật, hiểu biết về tác hại của ma túy trong Nhân dân còn hạn chế.

Những năm 2018-2020 tình hình tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến ma túy nói riêng trên địa bàn xã có nhiều diễn biến phức tạp, trong khi cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, mà coi đây là trách nhiệm của lực lượng công an. Do đó, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy. Có thời điểm toàn xã có tới 20 đối tượng nghiện ma túy.

Trước thực trạng trên, lực lượng công an xã đã tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế làm giảm tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn. Tập trung triển khai xây dựng mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy”. Đảng ủy xã cũng ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch theo từng lộ trình cụ thể. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể, các thành viên ban chỉ đạo và trưởng các thôn, bản, thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự tại địa phương, bắt tay thực hiện mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy”, công an xã đã tích cực phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã 8 buổi/tuần. Ngoài ra còn tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp ở 6/6 thôn. Tổ chức 3 hội nghị trực tiếp bằng hình thức sân khấu hóa thu hút đông đảo người dân tham gia. Đồng thời in ấn, phát cho các hộ gia đình ký bản cam kết về đấu tranh và phòng, chống ma túy. Phối hợp với các trường học cho học sinh ký trên 1.000 bản cam kết không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển các chất có liên quan đến ma túy. Treo gần 50 khẩu hiệu, pano về phòng, chống ma túy tại nhà văn hóa các thôn, các ngã ba, ngã tư và các trường học. Xây dựng kế hoạch thường xuyên phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, tổ an ninh xã hội các thôn tổ chức tuần tra ban đêm nhằm bảo đảm an ninh - trật tự cũng như kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy để kịp thời đấu tranh, xử lý.

Bên cạnh đó, lập hồ sơ đưa 5 đối tượng đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; vận động 3 đối tượng đi điều trị thay thế bằng methadone; 1 đối tượng cai nghiện tự nguyện tại nhà... Bằng các hình thức trên, hiện cả 8/8 đối tượng đều cai nghiện thành công, không có trường hợp tái nghiện. Ví như Vi Thị N., sinh năm 1991, sau khi cai nghiện về đã có việc làm ổn định, lấy chồng sinh con; Lang Thanh T., sinh 1995 sau khi cai nghiện trở về đã xin vào làm tại một xưởng mộc ở tỉnh Nghệ An với mức thu nhập 8.000.000 đồng/tháng; Đặng Tiểu B., sinh năm 2000, sau khi cai nghiện trở về, theo nguyện vọng, B. được tạo điều kiện vào làm việc tại Công ty TNHH South Fame Garments Limited ở thị trấn Thường Xuân, có mức thu nhập ổn định từ 12 triệu đến 14 đồng/tháng... Trên địa bàn xã không còn đối tượng nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy. Còn 1 đối tượng nghi nghiện, hằng tháng công an xã đều gọi hỏi răn đe, xét nghiệm ma túy và yêu cầu ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Trên địa bàn xã cũng không còn tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy như trước đây.

Phó trưởng Công an xã Yên Nhân Cầm Mạnh Tường cho biết: Từ khi thực hiện mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Các cá nhân, hộ gia đình đã nâng cao ý thức trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Người dân đã làm tốt công tác tự quản, tự phòng, chống ma túy, đồng thời cung cấp cho công an xã nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng công an bắt, xử lý nhiều đối tượng sử dụng ma túy, triệt xóa việc trồng cây thuốc phiện. Người dân trên địa bàn đã hiểu được trách nhiệm của gia đình, cá nhân trong phòng, chống ma túy, nhận diện được các loại ma túy, tác hại của ma túy, nhận diện được những biểu hiện của những đối tượng sử dụng, nghiện ma túy, nắm được phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy để chủ động phòng, chống ma túy. Tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không có vụ việc xảy ra liên quan đến tội phạm về ma túy và luôn giữ vững địa bàn “sạch” về ma túy.

Bài và ảnh: Mai Phương