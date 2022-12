Ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

Tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã thành truyền thống rất tốt đẹp, mỗi dịp tết đến xuân về, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa lại tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó nổi bật là chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với các đơn vị, tổ chức tặng quà cho Nhân dân bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu (Mường Lát).

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi hướng đến chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón tết vui vẻ, đầm ấm; đồng thời, thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống tương thân, tương ái, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, BĐBP, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương với Nhân dân khu vực biên giới; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân - dân; tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” được BĐBP tỉnh tổ chức chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tình tình thực tế địa bàn, điều kiện của đơn vị, địa phương thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Xuyên suốt chương trình sẽ là chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân địa phương; thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới; tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn; trao quỹ khuyến học cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”; tặng “Cờ Tổ quốc biên cương” cho đồng bào và chiến sĩ biên giới.

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Quý Mão 2023, thời gian qua, tại các đồn biên phòng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp bà con biên giới đón xuân đầm ấm. Tại Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 30 suất học bổng cho các cháu học sinh và các trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt cho Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Hiền Kiệt với tổng quà tặng trị giá trên 80 triệu đồng. Đồn Biên phòng Mường Mìn trao tặng 3 suất quà cho 3 cháu học sinh thuộc chương trình "Nâng bước em tới trường”. Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Quang Chiểu kết nối với CLB Thiện Tâm và Tâm Thiện (Hà Nội) tổ chức tặng quà cho dân bản Pù Đứa gồm 74 suất quà; 200 chiếc áo ấm, 100 chiếc chăn, 20 bộ bàn ghế cùng nhiều trang thiết bị phục vụ học tập cho các em học sinh với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng...

Đồng chí Lò Văn Đồng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Lát, cho biết: “Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” góp phần giúp bà con đón tết đầm ấm, vui tươi; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương”.

Vui xuân đón tết nhưng không quên nhiệm vụ. Do vậy, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm nay cũng là dịp để các đồn biên phòng lồng ghép tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam - có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022; các chính sách của Nhà nước về công tác biên phòng; trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng... Các đồn còn tổ chức cho Nhân dân ký cam kết tích cực cùng BĐBP tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và các phong trào bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang chung tay góp sức cùng toàn bộ hệ thống chính trị chăm lo cho Nhân dân nơi biên cương Tổ quốc có điều kiện vui xuân, đón tết, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Hoàng Lan