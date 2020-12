Xung quanh việc khai thác đá ở xã Tân Phúc (Nông Cống): Quan tâm chỉ đạo giải quyết sự việc hợp lòng dân

Liên quan đến việc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá núi Hào thuộc thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống) ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực mỏ, những ngày gần đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, UBND tỉnh và ngành chức năng, các đơn vị liên quan đã và đang tích cực vào cuộc, thực hiện các giải pháp để giải quyết sự việc nhằm bảo đảm ổn định đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Các hoạt động tại mỏ đá núi Hào, Thái Sơn, xã Tân Phúc đang tạm dừng.

Theo ông Lê Đình Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc, ngày 2-12-2020 UBND xã nhận được thông tin phản ánh của người dân thôn Thái Sơn về việc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá với khối lượng lớn gây rung giật, khói bụi bao trùm ảnh hưởng đến các hộ gia đình gần mỏ đá. Nhận được thông tin, UBND xã đã cử người xuống hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc, đồng thời báo cáo UBND huyện Nông Cống để có hướng giải quyết hợp lòng dân.

Cũng theo ông Chuyên, ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Tân Phúc, UBND huyện Nông Cống đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra, xác minh việc phản ánh của người dân. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, việc khai thác đá của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh khu vực mỏ là có cơ sở.

Ngày 13-12, UBND huyện Nông Cống đã có buổi làm việc với các bên liên quan như: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Công an tỉnh và UBND xã Tân Phúc, để tìm hướng giải quyết vấn đề.

Khu vực nổ mìn phá đá tại mỏ đá núi Hào.

Buổi làm việc do ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống chủ trì. Trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan cũng như từ thực tế người dân bị ảnh hưởng, ông Nguyễn Lợi Đức đã yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng dừng sử dụng vật liệu nổ theo Công văn số 3227/SCT-KT&ATCN, ngày 10-12-2020 của Sở Công Thương, đồng thời giao UBND xã Tân Phúc giám sát việc thực hiện của Công ty. Đề nghị Công ty tạm dừng việc khai thác tại khu mỏ để phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan lập lại thiết kế khai thác phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài ý kiến chỉ đạo trên, bàn về giải pháp khắc phục, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: Trước mắt đề nghị dừng các hoạt động khai thác, về lâu dài, yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng làm việc với người dân trong diện bị ảnh hưởng thực hiện biện pháp đền bù, di dời.

UBND huyện và xã Tân Phúc có nhiệm vụ báo cáo UBND tỉnh về việc xây dựng phương án, xác định vị trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời để bảo đảm cuộc sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Biển cảnh báo giờ nổ mìn.

Trao đổi về việc sản xuất, kinh doanh làm ảnh hưởng đến người dân, ông Hà Sỹ Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các ngành chức năng và UBND huyện Nông Cống, công ty đã dừng các hoạt động tại mỏ, đặc biệt là việc sử dụng vật liệu nổ theo đúng nội dung Công văn số 3227/SCT-KT&ATCN về việc yêu cầu dừng hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá núi Hào, thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc của Sở Công Thương.

Nếu được phép hoạt động trở lại, Công ty sẽ quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường, tiếng ồn, hạn chế sử dụng vật liệu nổ, thay vào đó là sử dụng máy cắt dây; lựa chọn hướng gió về phía núi để khai thác hợp lý.

Về việc đền bù, di dời các hộ bị ảnh hưởng, công ty đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xin đền bù cho các hộ dân theo đơn giá Nhà nước, ngoài ra, công ty sẽ hỗ trợ thêm 15% vào đơn giá đền bù cho các hộ dân trong diện phải di dời. Công ty rất mong nhận được hợp tác tích cực từ phía người dân khi thực hiện đền bù, di dời.

Đại diện lãnh đạo xã Tân Phúc trao đổi với người dân thôn Thái Sơn trong khu vực mỏ đá về chủ trương tạm dừng hoạt động khai thác mỏ đá và sử dụng vật liệu nổ tại mỏ đá.

Trước những ý kiến chỉ đạo và sự vào cuộc tích cực từ phía ngành chức năng, chính quyền địa phương, cảm giác lo lắng, bức xúc của các hộ dân thôn Thái Sơn đã phần nào lắng xuống và tin tưởng vào sự quan tâm chỉ đạo, giải quyết của tỉnh và các ngành chức năng.

Chị Nguyễn Thị Hương - người dân sống gần chân mỏ đá núi Hào cho biết: Chúng tôi phản ánh Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng khai thác đá làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt gia đình từ nhiều năm nay, nhưng ngành chức năng giải quyết chưa triệt để. Vì vậy, người dân vẫn phải sống trong bụi bặm và lo lắng mỗi khi Công ty nổ mìn phá đá. Lần này chính quyền và các ngành chức năng vào cuộc tích cực, hy vọng nguyện vọng chính đáng của người dân sẽ sớm được giải quyết.

Nhà cách mỏ đá không xa, anh Đỗ Văn Thư cho hay: Tôi vẫn còn băn khoăn và lo lắng vì Công ty mới chỉ tạm dừng hoạt động. Về việc di dời các hộ dân ra nơi ở khác bảo đảm an toàn, chúng tôi đặt niềm tin vào sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Được biết, để bảo đảm ổn định an ninh - trật tự trên địa bàn, khai thác mỏ không ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân trong khu vực, Công ty Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng có thời gian khắc phục sự cố do nổ mìn ngày 14-12; Sở TN&TM đã có báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Thanh Hưng tạm dừng việc khai thác tại mỏ đá vôi xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (Khu vực mỏ đơn vị được UBND tỉnh Giấy phép khai thác số 310/GP-UBND ngày 29-8-2014), thời gian tạm dừng là 90 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh ký văn bản. Công ty khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục, xử lý sự cố do quá trình nổ mìn khai thác đá gây ra.

Giao Sở Xây dựng rà soát thực tế khai thác mỏ của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Thanh Hưng, hướng dẫn đơn vị lập điều chỉnh thiết kế khai thác để phù hợp với thực tế khai thác nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác và khu vực dân cư xung quanh.

Giao Sở Công thương trong quá trình thẩm định phương án nổ mìn phải nghiên cứu, tính toán cụ thể khối lượng vật liệu nổ, tính toán cụ thể các tác động của việc nổ mìn đến các khu vực lân cận để đảm bảo không ảnh hưởng đến các hộ dân trong khu vực. Nếu phương án nổ mìn không bảo đảm an toàn thì không cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ cho đơn vị.

Giao UBND huyện Nông Cống tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến đá của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nói chung và Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Thanh Hưng nói riêng bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo dự kiến, ngày 16-12, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh sẽ có buổi làm việc với các bên liên quan như: Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND huyện Nông Cống, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng để tiếp tục làm rõ vấn đề.

Hy vọng với sự vào cuộc tích cực từ nhiều phía, người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương sẽ sớm tìm được tiếng nói chung.

Phong Sắc