Xuân rộn rã ở huyện miền núi Lang Chánh

Không khí xuân đang ngập tràn trên những tuyến đường, thôn bản trên địa bàn huyện miền núi Lang Chánh. Để Nhân dân đón tết đầm ấm, an toàn, huyện đã làm tốt công tác chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Những món quà ấm áp dịp tết đến, xuân về

Theo chân đoàn công tác của UBND huyện Lang Chánh, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đến thăm, tặng quà tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn xã Tam Văn, tôi cảm nhận không khí ấm áp, phấn khởi của bà con khi đón nhận những món quà của huyện và những tấm lòng hảo tâm từ Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa. Tại buổi lễ, Hiệp hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lang Chánh trao tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt.

Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh phát biểu tại chương trình trao quà tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xã Tam Văn.

Trò chuyện với bà con Nhân dân xã Tam Văn, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Hoàng Văn Thanh chúc mừng năm mới đến bà con, các hộ nghèo, các em nhỏ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn của xã, động viên bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón một cái tếm ấm áp, an toàn.

Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã cám ơn sự quan tâm của những tấm lòng hảo tâm, các thành viên Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa góp phần chung tay chăm lo tết cho người nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lang Chánh.

Những món quà tết được Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa trao tặng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xã Tam Văn giúp bà con có một cái tết ấm áp hơn.

Nhằm đảm bảo cho Nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, đầm ấm, lành mạnh, huyện Lang Chánh quan tâm đến công tác thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng. Tổ chức thăm hỏi thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà con Nhân dân hộ vùng cao, vùng sâu, biên giới. Cụ thể, quà cho người có công do Chủ tịch nước và Trung ương tặng là 482 người với tổng số tiền 145.500.000 đồng; quà từ ngân sách huyện là 482 người với tổng kinh phí 144.600.000 đồng. Quà cho các hộ nghèo, khó khăn do cấp Trung ương và cấp tỉnh tặng 1.204 suất tổng trị giá 687.000.000 đồng. Do MTTQ huyện và MTTQ cấp xã vận động 76 suất với tổng giá trị: 38.400.000 đồng. Do các nguồn khác hỗ trợ 659 suất với tổng giá trị 674.000.000 đồng. Ngoài ra, có hơn 20 đoàn từ thiện đã đến tặng quà cho Nhân dân ở 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lang Chánh được đón tết ý nghĩa

Đến nay đời sống người dân trên địa bàn huyện tương đối ổn định, không có tình trạng thiếu đói trên diện rộng, không đề nghị xin gạo hỗ trợ, đồng thời có sự cam kết sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo xã hội để hỗ trợ cho các gia đình thiếu đói nếu xảy ra trong diện hẹp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân

Công tác tuyên truyền trực quan được huyện triển khai sớm, tạo không khí cho bà con vui xuân, đón tết.

Cùng với việc quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, đảm bảo cho người dân đón tết đầm ấm, phấn khởi, huyện Lang Chanh tập trung công tác tuyên truyền, ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể theo “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Nhâm Dần 2022. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đảm bảo an toàn, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được huyện Lang Chánh được thực hiện trọng tâm từ ngày 17-1 đến ngày 10-2-2022 (Từ ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày mùng 10 tháng giêng năm Nhâm Dần) với phương châm trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hợp với tình hình thực tế, thuần phong mỹ tục, phong tục, tập quán, khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Phát động phong trào thi đua yêu nước, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa…

Các hình thức tuyên truyền đa dạng, tuyên truyền cổ động trực quan như treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ, lồng cờ, treo băng rôn, panô, khẩu hiệu… tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình của huyện, xã, thị trấn; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện, xã, thị trấn, xe thông tin lưu động và trên trang facebook “Truyền hình huyện Lang Chánh”.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Lang Chánh dừng tổ chức lễ hội Chùa Mèo, Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương Quận công Lê Phúc Hoạch.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ chủ yếu tổ chức tại Nhà văn hoá của các thôn bản, khu phố, các câu lạc bộ, điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị để lựa chọn tổ chức thi đấu, các môn thể thao hiện đại, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian cho phù hợp với phong tục, tập quán; đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay, các địa phương đã chỉnh trang, vệ sinh môi trường ở nhà văn hóa, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, loa, đài, điện sáng để tổ chức cho bà con về hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp tết.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: Công tác tuyên truyền trực quan được huyện đã triển khai sớm, tạo không khí cho bà con vui xuân, đón tết. Do bà con từ vùng dịch về tương đối đông, nên hiện nay vẫn còn nhiều người cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, dịp tết bà con đi lại, chúc tết, nguy cơ lây lan dịch bệnh khả năng cao, vì vậy huyện chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bà con hạn chế đi lại, nhất là tập trung đông người.

Để Nhân dân đón tết an toàn gắn với phòng, chống dịch COVID-19

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Lang Chánh chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch, rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố, vùng có diễn biến dịch phức tạp; chủ động giám sát, xét nghiệm, cách ly theo quy định; tăng cường xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ cao và tập trung đông người. Các đơn vị như Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự, y tế, các đơn vị liên quan phối hợp đẩy mạnh công tác giám sát phòng, chống dịch.

Ngành Y tế tiếp tục triển khai công tác phân luồng, phân tuyến, tổ chức thu dung, điều trị hiệu quả ngay tại địa bàn huyện; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chuyển tuyến, chuyển tầng muộn, chậm, ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, chăm sóc, điều trị bệnh, quá tải trong dịp tết.

Huyện Lang Chánh chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch, rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố, vùng có diễn biến dịch phức tạp.

Cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được huyện chú trọng, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; các ngành chức năng tăng cường lực lượng giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tăng giá.

Ngọc Huấn