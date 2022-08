Xuân Lai tập trung thực hiện các tiêu chí hướng tới đưa xã lên phường

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lai (Thọ Xuân) về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; hoàn thành 1 trong các tiêu chí từ xã lên phường, Đảng bộ xã Xuân Lai đã và đang tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chú trọng đầu tư xây dựng các công trình giao thông cơ bản; chỉnh trang đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Lãnh đạo xã Xuân Lai (Thọ Xuân) kiểm tra việc thực hiện làm đường giao thông liên thôn trên địa bàn.

Tuyến đường tỉnh 506B chạy qua địa bàn xã Xuân Lai với chiều dài khoảng 1km. Trước đây, các hộ dân thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Để khắc phục, Đảng ủy, UBND xã Xuân Lai đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo và tổ chức đợt ra quân nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã. Trước khi tiến hành ra quân, đảng ủy, UBND xã đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, trong đó trọng tâm là rà soát, thống kê các cá nhân, hộ gia đình vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tổ chức hội nghị đối thoại và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo pa nô, áp phích, băng rôn, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, ban hành các văn bản pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, về bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ... Vì vậy, các hộ dân nằm trên trục đường tỉnh 506B thuộc địa phận xã đã đồng tình và thống nhất cao với chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương. Toàn xã đã giải tỏa xong các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông của các hộ dân với hơn 1.000m2 bán bình, lều quán; chặt, đốn một số cây cối ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông và thu dọn đất, đá, các chướng ngại vật trên vỉa hè cũng như các chướng ngại vật làm che khuất tầm nhìn đối với người tham gia giao thông.

Để sớm hoàn thành một trong các tiêu chí từ xã lên phường, đồng chí Lê Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết mạch phát triển kinh tế - xã hội, việc đầu tư hạ tầng giao thông luôn được xã ưu tiên hàng đầu. Ngoài việc thường xuyên đầu tư nâng cấp, duy tu, sửa chữa và mở rộng các tuyến đường chính trên địa bàn, xã đã đầu tư nhiều tuyến đường giao thông liên thôn trọng điểm để hình thành bộ khung giao thông liên hoàn, thuận tiện kết nối giữa tuyến đường tỉnh với huyện, xã và thôn. Bên cạnh đó, xã đã đầu tư một số công trình giao thông nông thôn trên cơ sở vận động Nhân dân đóng góp cùng với chính quyền. Đến nay Nhân dân hiến được hơn 5.000m2 đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn. Về cơ bản, hạ tầng giao thông trên địa bàn xã ngày càng được đầu tư đồng bộ, bảo đảm sự kết nối giao thông thông suốt. Các tuyến đường cơ bản phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại, sản xuất và lưu thông hàng hóa của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời là động lực phát triển các hạ tầng kỹ thuật khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Theo báo cáo của UBND xã, từ năm 2021 đến tháng 7-2022, xã đã triển khai thực hiện 7 tuyến đường giao thông với chiều dài 6km, tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Song song với thực hiện hạ tầng giao thông, xã triển khai chỉnh trang đô thị gắn với đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng với chiều dài 4,5km, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng; hệ thống rãnh thoát nước với chiều dài 6km... Việc đầu tư, phát triển kịp thời hệ thống kết cấu hạ tầng theo quy hoạch đã ngày càng phục vụ tốt cho nhu cầu của Nhân dân và tạo tiền đề thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; là động lực để huy động và phát huy các nguồn lực, doanh nghiệp vào đầu tư phát triển tại địa phương theo đúng định hướng đề ra.

Theo kế hoạch, để hoàn thành tiêu chí về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trong năm 2022, từ nay đến cuối năm, Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Lai tiếp tục triển khai khởi công thêm 5 tuyến đường trục chính của xã với chiều dài 4km, mức đầu tư dự kiến khoảng 8 tỷ đồng; đầu tư chỉnh trang đô thị gồm khuôn viên cây xanh, lát vỉa hè, đèn điện chiếu sáng dọc tuyến đường 506B tạo điểm nhấn mỹ quan cho xã với tổng mức đầu tư khoảng 9,5 tỷ đồng; đầu tư 4km đèn điện chiếu sáng các tuyến trục chính của xã với mức đầu tư khoảng 4 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Lê Phượng