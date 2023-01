Xuấn ấm trong những ngôi nhà lắp ghép ở vùng biên

Dự án 600 ngôi nhà dành cho hộ nghèo, hoàn cảnh éo le huyện vùng biên Mường Lát theo chủ trương của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa đến nay không chỉ góp phần giúp người nghèo an cư, mà còn là động lực, tiếp thêm sức mạnh để các gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống...

Bà Vi Thị Pắng ở khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát vui mừng bên căn nhà mới.

Vừa dọn đồ đạc chuẩn bị đón xuân, bà Vi Thị Pắng ở khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát cho biết căn nhà của bà được xây dựng năm ngoái, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bà không còn nỗi lo khi mùa mưa bão tràn về. Bà Pắng có 2 người con gái, 1 người lấy chồng ở khu phố Piềng Mòn, thị trấn Mường Lát, con gái thứ hai sống tận trong miền Nam, cả hai đều khó khăn về kinh tế, bà sống một mình trong khu nhà cũ nát.

Vui mừng, phấn khởi trong ngày nhận nhà mới, anh Lò Văn Liệu ở bản Pùng, xã Quang Chiểu chia sẻ: Anh bị tàn tật, ốm quanh năm nên dù vợ chồng lấy nhau được 10 năm nhưng cuộc sống lúc nào cũng khó khăn, nhất là từ khi 2 đứa con ra đời. Từ khi có nhà mới, anh đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát để cho chị Pẹn vợ anh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. “Nhà nước cho mình nhà ở, mình phải cố gắng làm ăn, nuôi dạy các con để sau này không vất vả như bố mẹ”, anh Liệu chia sẻ.

Bà Mai Thị Hường, công chức văn hóa - xã hội thị trấn Mường Lát, cho biết: Thị trấn có 63 hộ được hỗ trợ làm nhà theo chủ trương của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngôi nhà không chỉ là động lực giúp các hộ dân có thêm niềm tin, tạo tiền đề phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, mà đối với những hộ già cả neo đơn, không người nương tựa, ngôi nhà thể hiện tinh thần nhân văn cao cả của Đảng và Nhà nước. Phó Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu Vi Văn Thứ đánh giá cao về 50 căn nhà dành cho các đối tượng hộ nghèo tại địa phương. Ông hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều dự án ý nghĩa, thiết thực như thế.

Năm 2021, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Thanh Hóa thực hiện hỗ trợ xây nhà cho 600 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát. Đây là những ngôi nhà đảm bảo tiêu chí “3 cứng” - nền cứng, mái cứng, vách cứng phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu, tập quán sinh hoạt của người dân. Dự án được xây dựng khoảng 34,2 tỷ đồng, trong đó Bộ Công an kêu gọi hỗ trợ 30 tỷ đồng, số tiền còn lại do Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa kêu gọi, huy động. Ngoài tiền hỗ trợ xây nhà, 600 hộ nghèo ở Mường Lát còn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng sổ bảo hiểm xã hội.

Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Mường Lát Trương Văn Bình cho biết: Những căn nhà do Bộ Công an xây tặng cho hộ nghèo trên địa bàn không chỉ giúp dân bản có ngôi nhà chắc chắn để ở, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo mảnh đất đang còn nhiều gian khó; là động lực, giúp người dân yên tâm an cư, chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Bài và ảnh: Đình Giang