Xây dựng Hội Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa phát triển vững mạnh toàn diện

Sáng 15-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa cùng 132 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10.000 hội viên trong toàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện Thiệu Hóa đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác hội và phong trào CCB có nhiều chuyển biến tích cực, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền thường xuyên được quan tâm.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ CCB, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động là CCB, con em CCB, góp phần tăng thu ngân sách của địa phương. Với tinh thần vượt khó vươn lên cùng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của tổ chức hội, 5 năm qua toàn huyện đã giảm được 421 hộ nghèo, 617 hộ cận nghèo, có 13/25 xã, thị trấn không còn hội viên CCB nghèo; hộ khá và giàu tăng 1.358 hộ.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hội viên CCB trong huyện đã hiến hơn 7.800 m2 đất mở rộng đường giao thông, xây mới 38.000 m2 tường rào mẫu, tu sửa và nạo vét 33,5 km cống rãnh thoát nước, góp hơn 1.200 chậu hoa, cây cảnh và đóng góp hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà văn hóa thôn…

Giữ vai trò nòng cốt trong phong trào an ninh - trật tự, các cấp hội thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra nhân các dịp lễ, tết, đại hội đảng các cấp, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện mâu thuẫn trong Nhân dân để tham mưu, phối hợp xử lý hiệu quả. Xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “1+2”, gia đình hội viên “4 không”, “chi hội tự quản về an ninh - trật tự”, “CCB dũng cảm tố giác tội phạm”; phát huy hiệu quả 167 tổ an ninh - trật tự, 365 tổ an ninh xã hội với 4.971 hội viên tham gia.

Hội CCB các cấp cũng đã phối hợp với Đoàn thanh niên đẩy mạnh giáo dục truyền thống của Đảng, dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống của quê hương cho thế hệ trẻ. Trong 5 năm, đã tổ chức được 169 buổi với 47.500 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia, góp phần xây dựng nhân cách và lối sống đẹp cho thế hệ trẻ.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ, Hội CCB Thiệu Hóa có 75 tập thể, 238 cá nhân được các cấp khen thưởng; Hội CCB huyện luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 2 Cờ thi đua và 3 Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 1 Cờ thi và 2 Bằng khen.

Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội CCB huyện Thiệu Hóa đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu; 2 chương trình trọng tâm về “Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, “Vận động hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; 2 khâu đột phá về “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở hội có phẩm chất, năng lực tốt, trách nhiệm cao, kỹ năng hoạt động tốt”, “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế, câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường”…

Để hoàn thành thắng lợi 11 chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội đã đề ra 9 nhóm giải pháp lớn để triển khai thực hiện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Thiệu Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 28 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 10 đồng chí.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội CCB huyện Thiệu Hóa; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng Hội CCB huyện Thiệu Hóa bức trướng mang dòng chữ “Hội CCB Thiệu Hóa phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

