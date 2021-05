Về khu phố kiểu mẫu Nhân Lộ

Khu phố Nhân Lộ (thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc) hôm nay, các tuyến đường có hệ thống đèn LED chiếu sáng, hàng cây, hoa được chăm sóc, tạo nên cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Năm 2020, cán bộ và Nhân dân khu phố Nhân Lộ đã thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng khu phố kiểu mẫu.

Bộ mặt khu phố Nhân Lộ ngày một khang trang, sạch đẹp.

Vui mừng trước những kết quả đạt được, Bí thư Chi bộ khu phố Nhân Lộ Nguyễn Thanh Tâm cho biết: Khu phố Nhân Lộ có 358 hộ với 963 nhân khẩu, được chia thành 10 tổ an ninh xã hội, trong đó có 91 hộ theo đạo Thiên Chúa giáo với 365 nhân khẩu; chi bộ khu phố có 57 đảng viên. Được lựa chọn làm điểm xây dựng khu phố kiểu mẫu, chúng tôi xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Căn cứ vào nội dung quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu; căn cứ vào lộ trình kế hoạch xây dựng khu phố kiểu mẫu, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó quan điểm lãnh đạo xuyên suốt là huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Chi ủy chi bộ, ban công tác mặt trận khu dân cư đã thống nhất cử ra tiểu ban chỉ đạo xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên như: chi hội cựu chiến binh đăng ký trồng cây, trồng hoa nhằm tạo cảnh quan; chi hội phụ nữ đảm nhiệm vệ sinh môi trường; chi hội nông dân tập trung phát triển mô hình sản xuất cây con giống, rau quả sạch; chi đoàn thanh niên phụ trách phong trào văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao; chi hội người cao tuổi tích cực vận động hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa... Đồng thời, trong quá trình triển khai, chi bộ khu phố luôn chú trọng đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên cho đến từng người dân. Nhờ đó bộ mặt khu phố có nhiều thay đổi. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp: nhà văn hóa được xây dựng khang trang, sạch đẹp; 100% tuyến đường được bê tông hóa và có điện chiếu sáng; cây xanh được trồng trên các tuyến đường, khu công cộng, được chăm sóc cắt tỉa thường xuyên. Đời sống người dân được nâng lên, không còn hộ nghèo theo quy định của Chính phủ, 100% lao động trong độ tuổi có việc làm và thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân 5.300.000 đồng/người/tháng; 95,3% người dân tham gia BHYT. 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh và có 3 công trình (nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu) hợp vệ sinh. Công tác thu gom xử lý chất thải, nước thải bảo đảm đúng quy định. Các công trình công cộng được xây mới đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành. Chi bộ được đảng bộ thị trấn đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ban công tác mặt trận khu dân cư, chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân và chi đoàn thanh niên khu phố đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khu dân cư đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2020; 89,3% gia đình đạt gia đình kiểu mẫu; được Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc tặng giấy khen công nhận “Cộng đồng học tập”. 3 năm liên tục được công nhận khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra trọng án, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự; không có người phạm tội bị khởi tố, truy tố, xét xử; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và hoạt động có hiệu quả; Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy.

Có được kết quả này là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, sự quan tâm thường xuyên của đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn khu phố. Xác định chủ thể trong quá trình xây dựng khu phố kiểu mẫu là người dân, trực tiếp tham gia đóng góp công sức, tiền của để hoàn thiện các tiêu chí và là người hưởng lợi từ sự chung sức đồng lòng đó. Vì vậy mọi công việc ở khu phố đều được đưa ra bàn bạc công khai, người dân đồng tình ủng hộ. Mỗi công trình được đưa vào sử dụng là một cách làm sáng tạo, hiệu quả. Diện mạo khu phố có nhiều khởi sắc, người dân hăng hái phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tạo nên sự trù phú, an lành, đáng sống.

Bài và ảnh: Tô Hà