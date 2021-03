Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà các đồn biên phòng

Hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2021), 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2021), ngày 1-3, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) và Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh).

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát).

Tại những nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các CBCS Bộ đội Biên phòng, đồng thời mong muốn trong thời gian tới các CBCS tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng đoàn kết, quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thăm chiến sĩ tại chốt kiểm soát biên phòng Kéo Té, xã Nhi Sơn (Mường Lát) và Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở bản Xắng Hằng, xã Yên Khương (Lang Chánh), các đoàn công tác đã nghe báo cáo công tác kiểm soát biên phòng, nhất là kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà chiến sĩ Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở bản Xắng Hằng, xã Yên Khương (Lang Chánh).

Theo đó, các đơn vị đã triển khai công tác phòng, chống dịch nghiêm ngặt theo chỉ đạo được phân công. Các trường hợp đi, đến địa bàn đều được kiểm soát chặt. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, CBCS thường xuyên nắm tình hình, báo cáo kịp thời các diễn biến ở khu vực biên giới; duy trì 100% quân số trực sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát tuyến biên giới.

Tặng quà các già làng trưởng bản, người có uy tín, người có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo

Nhân dịp này đoàn đã trao nhiều phần quà động viên CBCS yên tâm công tác; tặng quà cho 40 già làng, trưởng bản, người có uy tín, người có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo có thành tích trong bảo vệ cột mốc và bảo vệ an ninh Quốc gia ở huyện Mường Lát và Lang Chánh.

Phan Nga