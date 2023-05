Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và phòng ngừa tai nạn điện

Các ý kiến tại chương trình Ông Lê Kim Cường, Phó Phòng An toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa. Qua chương trình này sẽ góp phần trang bị thêm cho các em học sinh các kiến thức về an toàn điện, an toàn hành lang lưới điện, nhận diện các mối nguy hiểm để phòng tránh tai nạn điện đáng tiếc. Từ sự hiểu biết của bản thân, chính các em sẽ là các tuyên truyền viên về cách sử dụng điện an toàn đến gia đình, bạn bè, người thân và toàn xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng trong một thời gian không xa, trong số các em học sinh có mặt tại buổi tuyên truyền ngày hôm nay sẽ là những người đồng nghiệp, cộng tác viên của Công ty Điện lực Thanh Hóa để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng ngừa tai nạn điện trong Nhân dân được rộng rãi trong cộng đồng, xã hội và không còn những tai nạn đáng tiếc do điện gây ra. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định. Trong thời gian tới tôi mong rằng Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ có nhiều buổi tuyên truyền đến người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện một cách an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Để bảo đảm hành lang an toàn lưới điện, phòng chống cháy nổ, tai nạn điện có thể xảy ra, hàng năm huyện Yên Định cùng với ngành điện đã có nhiều giải pháp về tuyên truyền và giải phóng hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả về công tác phòng chống cháy nổ và giảm thiểu tai nạn điện trên địa bàn. Cô Lê Thị Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Định Liên. Nhận thức rõ đây là một hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa hết sức thiết thực với giáo viên và học sinh nhà trường. Tôi mong rằng qua buổi ngoại khóa ngày hôm nay sẽ giúp các thầy, cô giáo và các em học sinh trang bị được thêm nhiều kiến thức bổ ích về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, hiểu được tính chất nguy hiểm khi vi phạm hành lang an toàn lưới điện…Trong thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục truyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn điện qua các buổi ngoại khóa của trường để chương trình tuyên truyền hôm nay được lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ trong toàn dân.