Tuyên truyền an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Tiếp nối ý nghĩa và hiệu quả của các chương trình đã được triển khai trong nhiều năm qua, ngày 23-5 Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Trường THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân) đã tổ chức Chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn điện trong Nhân dân.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh Trường THPT Cầm Bá Thước.

Trong những năm qua, thông qua nhiều hình thức khác nhau, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ hàng lang lưới điện cao áp và sử dụng điện an toàn trong Nhân dân, qua đó góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và phòng, tránh tai nạn điện.

Mặc dù Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý vận hành lưới điện đảm bảo an toàn, ổn định cung cấp điện, song do nhận thức của người dân chưa cao dẫn đến những hậu quả tai nạn điện đáng tiếc, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Do đó, cùng với việc tập trung phát triển lưới điện, công tác an toàn điện luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Cán bộ Phòng An toàn Công ty ĐIện lực Thanh Hóa truyền đạt các nội dung về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện an toàn trong dân.

Chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn điện trong dân là một trong các hoạt động nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Tại chương trình, cán bộ Phòng An toàn Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hướng dẫn các em học sinh những kiến thức cơ bản nhằm bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm như: Thường xuyên kiểm tra, bảo trì đường dây, các thiết bị điện, phích cắm, ổ cắm, dây điện trong nhà nhằm kịp thời sửa chữa ngay các mối nối bị hở; cách tiếp đất an toàn cho các thiết bị điện trong gia đình, không đốt, chặt cây gần hành lang lưới điện…

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa phát cẩm nang sử dụng điện cho các em học sinh tại chương trình.

Cẩm nang sử dụng điện giúp các em hiểu biết hơn việc sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày.

Các em hào hứng tham gia phần trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức, kỹ năng về an toàn điện và nhận được quà từ Ban tổ chức.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa hướng dẫn kỹ năng xử lý khi thấy người bị điện giật.

Với các nội dung gần gũi với thực tế, hình ảnh sinh động đã thu hút được sự tập trung chú ý của các em học sinh tham dự buổi tuyên truyền. Sau mỗi phần bài giảng đều có câu hỏi tình huống trả lời xoay quanh vấn đền an toàn điện được nhiều bạn học sinh hưởng ứng tích cực. Với câu trả lời đúng các em còn nhận được những phần quà của Ban Tổ chức.

Tại chương trình, nhân viên Điện lực cũng hướng dẫn các em học sinh cách sơ cứu người bị tai nạn điện.

Điện lực Thường Xuân hiện đang quản lý 280.883 km trung áp, 309.26 km hạ áp. Với địa hình đồi núi phức tạp, đường dây điện chủ yếu đi qua rừng phòng hộ và đồi trồng cây của các hộ dân dẫn đến tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện xảy ra trên địa bàn gây ảnh hưởng lớn đến việc cấp điện và an toàn cho người dân. Thông qua chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp đã giúp cho các thầy, cô giáo và các em học sinh thấy được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ hệ thống điện nói chung và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp nói riêng; cũng như biết các biện pháp phòng ngừa tai nạn về điện, cách sử dụng điện an toàn hiệu quả tiết kiệm, qua đó góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và giảm thiểu tai nạn điện trong Nhân dân.

Nguyễn Lương