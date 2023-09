Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Thanh Hóa đã linh hoạt, sáng tạo thực hiện nhiều phong trào, hoạt động xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng quê hương.

Đoàn thanh niên phường Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) phối hợp ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa Lê Ngọc Anh cho biết: Xung kích phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong thời kỳ hội nhập. Do đó, các cấp bộ đoàn trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với từng công trình, phần việc cụ thể như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trường học, công sở; tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thông qua việc duy trì, nhân rộng và thực hiện tốt mô hình “Cổng trường tự quản an toàn giao thông”.

Đơn vị cũng triển khai tổ chức đội hình thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư đường phố vào các khung giờ cao điểm; vận động người dân tại địa phương tham gia thực hiện nếp sống văn minh nông thôn trong việc cưới, tang, lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền văn minh thương nghiệp tại các chợ trên địa bàn, nhận chăm sóc cây cảnh, trồng mỗi năm 2.000 cây xanh; hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin. Lực lượng ĐVTN thành phố đã hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên các trang thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ số phù hợp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần chung tay xây dựng TP Thanh Hóa trở thành “Thành phố thông minh”.

Những đóng góp của tuổi trẻ thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội còn được thể hiện qua công tác bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm các hoạt động hướng đến trẻ em, nhất là xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” và tạo cho thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích để phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Trong giai đoạn 2021 - 2023 Thành đoàn đã trao tặng 10 khu vui chơi cho thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố và một số huyện với tổng số tiền 500 triệu đồng; trao tặng 3 ngôi nhà khăn quàng đỏ với tổng số tiền 300 triệu đồng; trao tặng 2 sân chơi cho các phường Thiệu Dương, Lam Sơn và 1 sân chơi cho huyện Mường Lát. Thông qua các hoạt động đã góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ XDNTM, tạo điều kiện phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi.

Không chỉ ở TP Thanh Hóa, các phong trào, hoạt động của thanh niên còn được hầu hết các địa phương trong tỉnh thực hiện và trải dài trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, góp phần tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Hàng năm trên địa bàn toàn tỉnh có hàng trăm công trình, phần việc thanh niên được các cấp bộ đoàn đảm nhận, đem lại giá trị hàng chục tỷ đồng cho xã hội; xây dựng nhiều điểm trường, nhà bán trú cho giáo viên, học sinh, nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chỉ tính riêng đợt 2 của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đăng ký, đảm nhận triển khai 454 công trình, phần việc thanh niên thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, hỗ trợ XDNTM; tập huấn hỗ trợ chuyển đổi số ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cho 1.400 lượt ĐVTN, người dân; sửa chữa 22,5 km, xây dựng mới 5,7 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ thực hiện 30 mô hình cải tạo vườn tạp, xây dựng trồng mới 14 tuyến đường cây thanh niên, trồng mới 60.000 cây xanh, xây mới 10 sân chơi cho em... trị giá gần 2 tỷ đồng.

Về hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, ĐVTN toàn tỉnh đã tham gia hiến 1.345 đơn vị máu; tặng 2.895 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học bổng cho trẻ em với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng; xây mới 8 ngôi nhà nhân ái, nhà hạnh phúc, nhà khăn quàng đỏ trị giá 570 triệu đồng. Tổng giá trị các hoạt động gần 2,3 tỷ đồng...

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Thanh Hóa cũng luôn đi đầu trong phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế; thực hiện hỗ trợ vốn, khoa học - kỹ thuật cho hàng nghìn thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp. Trong đó, phải kể đến một số mô hình, dự án tiêu biểu như: sản xuất cửa nhựa lõi thép của thanh niên Lê Văn Minh ở thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc (Hậu Lộc) với doanh thu khoảng 700 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 3 lao động; dự án đầu tư gia trại cá giống, cá thương phẩm, chăn nuôi bò lợn của thanh niên Nguyễn Hoài Châu ở thôn 2, xã Liên Lộc (Hậu Lộc) với lợi nhuận hàng năm 175 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 7 lao động...

Những kết quả trong phát triển kinh tế, những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa vì cộng đồng của ĐVTN trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đặc biệt là xung kích tình nguyện trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm, bám sát với nhu cầu thực tế tại các địa bàn, thể hiện rõ qua các công trình, phần việc thanh niên; tạo điều kiện cho ĐVTN được vay vốn tham gia phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt