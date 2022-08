Triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Xác định bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là các chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, thời gian qua, BHXH tỉnh Thanh Hóa luôn triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến gần hơn với người dân.

Cán bộ BHXH huyện Lang Chánh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại hộ gia đình.

Nhằm huy động tối đa sự vào cuộc của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong triển khai công tác BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh đã phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chương trình hành động, kế hoạch, quyết định, công văn chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; phối hợp và ký kết quy chế, chương trình phối hợp công tác với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến người dân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo, thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi cho mọi đối tượng tham gia; tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu, giảm chỉ tiêu nợ BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh công tác rà soát dữ liệu thuế. Hướng dẫn BHXH huyện triển khai thực hiện nội dung hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua hệ thống Viettel tỉnh; triển khai thực hiện Công văn số 2031/BHXH-KTNB ngày 30-7-2022 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về chuyên đề huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai thực hiện nội dung hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua hệ thống bưu điện. Thực hiện xác nhận danh sách người lao động tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát dữ liệu để thực hiện việc cấp sổ BHXH, xác nhận thời gian cho người tham gia BHXH, BHTN và in, gia hạn thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1-7, truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, BHXH tỉnh và BHXH huyện đã phối hợp tổ chức treo 967 backdrop, standee, phướn, tranh cổ động, 505 nhóm tuyên truyền, 3.596 điểm dừng chân trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền đến các hộ dân, khu dân cư, hộ kinh doanh tại các chợ, trung tâm thương mại với 8.357 người được truyền thông, tư vấn; thực hiện truyền thông qua các cơ quan báo chí, trên các phương tiện truyền thông của ngành, trên internet, mạng xã hội; phối hợp tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền, tư vấn phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tiến hành ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với 559/559 UBND phường, xã và 27/27 hội liên hiệp phụ nữ, 27/27 hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã triển khai ứng dụng đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng. Tiếp tục hướng dẫn phối hợp bổ sung, xác thực thông tin người tham gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến 31-7-2022 đã đồng bộ thông tin 1.567.912 thẻ BHYT còn hạn sử dụng vào căn cước công dân gắn chip, có 25.408 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT trên căn cước công dân tại 314 cơ sở ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, tỷ lệ thành công 39%. Xây dựng phương án hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia “Tích hợp tinh giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình“, ”Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi“, “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng” và "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác thu, phát triển đối tượng đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 7-2022, toàn tỉnh có 3.236.485 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó có 401.932 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; 78.925 người tham gia BHXH tự nguyện.

Cùng với việc mở rộng, phát triển người tham gia mới, công tác giải quyết và chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ luôn được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia. BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động nghiệp vụ và trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đến hết tháng 7-2022 đã tiếp nhận và thụ lý giải quyết cho 285.522 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN, tăng 109,1% so với cùng kỳ năm trước; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT 2.426.497 lượt người; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tỷ lệ giao dịch bình quân toàn tỉnh đạt 90,9%.

Phó giám đốc BHXH tỉnh Lê Bá Toàn cho biết: Xác định rõ vai trò đặc biệt quan trọng của việc lựa chọn hình thức, phương pháp vận động, truyền thông trong công tác phát triển người tham gia, BHXH tỉnh luôn ưu tiên tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia với các nội dung, thông điệp truyền thông thể hiện được ý nghĩa, lợi ích, tính ưu việt khi tham gia BHXH, BHYT, góp phần làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân về BHXH, BHYT, hiểu về giá trị an sinh, nhân văn của chính sách, từ đó tự giác tham gia nhằm tự bảo đảm an sinh cho chính mình và gia đình. Ngành tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đôn đốc thu, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết, chi trả kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT; xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT; phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị nợ BHXH với số tiền lớn, thời gian kéo dài, kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN... Thực hiện hiệu quả các giải pháp trên nhằm hướng đến mục tiêu góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tô Hà