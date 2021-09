Triển khai giải pháp đảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chống ngập úng trước bão Conson

Thực hiện Công điện số 28/CĐ-UBND, ngày 7-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sẵn sàng ứng phó với bão Conson, ngày 8-9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn khẩn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai ngay các nhóm nhiệm vụ cấp bách.

Hồ Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Theo đó, để chủ động ứng phó với diễn biễn mưa, lũ có thể xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão Conson, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, đê điều, đặc biệt là hồ chứa và phòng, chống ngập lụt, úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giao thông - Vận tải, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, Ban Quản lý Dự án Thăng Long - Bộ Giao thông - Vận tải và các công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ thông tin, dự báo mưa, lũ của các cơ quan khí tượng thuỷ văn và chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh, để chủ động triển khai kịp thời các phương án hộ đê, phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du của các hồ chứa phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, theo phương châm “vừa đảm bảo an toàn cho công trình, người dân và vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19”.

2. Vận hành tối đa các công trình tiêu khi có ngập lụt, úng xảy ra; phối hợp với ngành điện trong việc đóng điện cho các trạm bơm tiêu để sẵn sàng bơm tiêu úng. Quan tâm các vùng thường xuyên xảy ra ngập úng tại các huyện, như: Hà Trung, Nông Cống, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Đông Sơn, thị xã Nghi Sơn.

Bão Conson nhiều khả năng gây mưa lớn và ngập úng ctại Thanh Hóa.

3. Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập, đê điều, kịp thời phát hiện những hư hỏng, khẩn trương huy động mọi nguồn lực để khắc phục ngay.

- Đối với các hồ chứa đang đầy nước, hồ chứa xung yếu, hồ chứa đang thi công: Rà soát, bổ sung đầy đủ vật tư phòng, chống lụt bão cho từng công trình theo phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được phê duyệt; có phương án mở rộng tràn xả lũ khi cần thiết (đối với tràn xả lũ là tràn đất); chuẩn bị bạt để phủ mặt và mái thượng, hạ lưu đập, chuẩn bị bao tải, đất để đắp chống tràn nước qua mặt đập theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt quan tâm, 93 hồ chứa bị hư hỏng, mất an toàn, vận hành tích nước hạn chế trước mùa mưa lũ năm 2021 do các địa phương, đơn vị quản lý (đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo danh mục tại Công văn số 2564/SNN&PTNTTL ngày 17/6/2021) và các hồ chứa đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình.

- Về an toàn công trình đê điều: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các sông, tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa, lũ theo đúng quy định; kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt các vị trí công trình đang xảy ra sự cố; đối với các công trình đang triển khai thi công dở dang, triển khai ngay các giải pháp đảm bảo an toàn chống bão; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đối với các hoạt động liên quan đến đê điều đã được UBND tỉnh cấp phép thi công: Yêu cầu các Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công có phương án di chuyển máy móc, thiết bị, giải tỏa vật liệu tập kết trên bãi sông đảm bảo thông thoáng dòng chảy và an toàn công trình.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, đê điều, sự cố công trình và vận hành công trình phòng, chống ngập lụt, úng (nhất là tình hình vận hành các trạm bơm tiêu) về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi, số điện thoại: 02373.852.405 và 02373.852.607) và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.

Linh Trường