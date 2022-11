Triển khai công tác cấp, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” trên địa bàn Thanh Hóa

Để triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản về việc triển khai công tác cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân để nắm bắt thông tin, hưởng ứng thực hiện.

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tại các điểm giao dịch công cộng như tại bộ phận một cửa các cấp, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các buổi sinh hoạt chi bộ... đảm bảo phát huy được tối đa hiệu quả và đạt được mục tiêu chung đã đề ra.

Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện (Chủ tịch UBND cấp huyện) chỉ đạo ngay Tổ công tác Đề án 06 các cấp tổ chức các cuộc họp dân để tuyên truyền; hướng dẫn người dân các thao tác, đăng ký, kích hoạt “tài khoản định danh điện tử mức độ 1”, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người dân đủ điều kiện trên địa bàn được đăng ký và kích hoạt, hoàn thành trước ngày 15-12-2022.

Các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các huyện, thị xã thành phố) thực hiện đăng ký danh sách cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị để thực hiện cấp “tài khoản định danh điện tử mức độ 2”, gửi về cơ quan công an cùng cấp. Đồng thời, chỉ đạo, quán triệt cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động kích hoạt ngay “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” khi nhận được tin nhắn của Bộ Công an và phải gương mẫu sử dụng, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè đăng ký, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện cấp và hướng dẫn việc sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động theo nội dung nêu trên; đảm bảo mục tiêu hoàn thành việc đăng ký cấp tài khoản xong trước ngày 25-12-2022.

Các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID - Bước l: Tải ứng dụng + Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android: Trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play => Tại thanh công cụ tìm kiếm => Tìm từ khoá “VNEID” => Sau khi App cần tải hiển thị => Chọn “Cài đặt” để tải ứng dụng VNEID về máy. + Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS: Trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App store => Tại mục Tìm kiếm => Tìm từ khoá “VNEID” => Sau khi App cần tải hiển thị => Chọn “Nhận” để tải ứng dụng VNEID về máy. - Bước 2: Mở ứng dụng Sau khi tải xong, người dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn “Mở” trên App Store/CH Play để bắt đầu sử dụng. - Bước 3: Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID Tại màn hình đăng ký, công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký => Sau khi nhập thông tin hợp lệ, ấn “Đăng ký” thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ CCCD, người dân đưa mã QR trên thẻ CCCD gắn chip vào khung hình => Trường hợp quét QR code hợp lệ hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào mẫu (form) đăng ký tài khoản (Trường hợp “Không quét được QR code?” hệ thống chuyển sang giao diện Nhập thông tin đăng ký tài khoản. Công dân nhập thông tin còn trống) => Sau khi ấn nút “Đăng ký”, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư => Trường hợp “Đạt” thì hệ thống gửi tin nhắn SMS và thực hiện xác thực (Trường hợp “Không đạt” sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin) => Xác thực OTP, người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực => Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. - Bước 4: Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID Tại màn hình đăng nhập, người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. - Bước 5: Đăng ký tài khoản mức 1 Sau khi đăng nhập, lựa chọn “Đăng ký tài khoản mức 1” => Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn “Bắt đầu” => Chọn “Tôi đã hiểu” để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1 => Thực hiện quét NFC trên thẻ CCCD gắn chíp (đối với thiết bị không hỗ trợ NFC- Công nghệ kết nối không dây tầm ngắn, thì sẽ thực hiện quét mã QR Code trên thẻ CCCD gắn chíp) => Sau khi quét xong NFC (hoặc QR Code), hiển thị thông tin của người dân, chọn “Tiếp tục” để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung => Sau khi xem xong video lựa chọn “Bỏ qua” để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn => Người dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email (không bắt buộc) và chọn “Xác nhận thông tin đăng ký” để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. - Bước 6: Kích hoạt tài khoản Sau khi công dân đăng ký tài khoản mức l xong, người dân kích hoạt bằng các cách chọn “Kích hoạt tài khoản định danh điện tử” trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn “Kích hoạt” tại màn hình Đăng nhập => người dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn “Gửi yêu cầu” thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản => Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo “tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử”. Nếu là tài khoản mức l/mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo “Tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt”. Nếu là tài khoản mức l/mức 2 chưa kích hoạt, thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. - Bước 7: Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1/mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản. Hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức l/mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác => Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về tin nhắn SMS, người dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký => Thiết lập mật khẩu (Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt) => Thiết lập mật khẩu (passcode): người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng => Thiết lập câu hỏi bảo mật: người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong danh mục câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. Chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng VNEID xem tại đây

BĐT