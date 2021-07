(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã phối hợp với Công ty Cổ phần My Way và Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi và trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho hai con của liệt sĩ Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho con liệt sĩ Vi Văn Luân Ngày 21-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã phối hợp với Công ty Cổ phần My Way và Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi và trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho hai con của liệt sĩ Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy. Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ trao học bổng cho hai con liệt sĩ Vi Văn Luân. Chương trình “Thắp sáng ước mơ” thuộc Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã quyết định trao hai suất bổng cho hai con của liệt sĩ Vi Văn Luân, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng. Các suất học bổng này được trao hằng năm, đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Được biết, chương trình “Thắp sáng ước mơ” của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy ra đời từ năm 2007, hàng năm chương trình đều trao học bổng (mỗi suất trị giá 12 triệu đồng) cho con của các liệt sĩ trong ngành đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Ngoài ra, chương trình cũng giúp đỡ hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ bị thương, có hoàn cảnh khó khăn; chung tay xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy; đỡ đầu và giúp đỡ xây dựng trường học không ma tuý ở vùng cao, biên giới. Sơn Hà

Sơn Hà

Từ khóa: Cảnh sátMa túyHoàn cảnh khó khănƯớc mơTội phạmLiệt sĩTrao học bổngHọc bổngChương trìnhMường Lát