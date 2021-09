Trao hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn trong khu dân cư bị phong tỏa ở TP Thanh Hóa

Ngày 9-9, Hội LHPN TP Thanh Hoá phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố đã thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng do thực hiện gián cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đoàn đã trao hỗ trợ gói an sinh cho khu phố Lê Vãn, phường Lam Sơn đang thực hiện phong tỏa phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn đã trao hỗ trợ các gói an sinh xã hội cho 49 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang trong các khu dân cư bị phong tỏa, mỗi suất trị giá 435.000 đồng; trao hỗ trợ tiền mặt từ 300.000 đến 500.000 đồng và 1 gói an sinh/hộ cho 23 hộ dân người dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận đang trọ trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Hội LHPN TP Thanh Hóa và đại diện phường Tân Sơn trao hỗ trợ cho hộ dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận khó khăn đang trọ tại phường.

Mỗi gói an sinh bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu do tổ chức hội vận động, quyên góp và tiền mặt được trích từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của TP Thanh Hóa. Tổng trị giá hỗ trợ các đối tượng là hơn 40 triệu đồng. Tại các điểm đến trao, đoàn đã động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ và mong muốn các hộ tiếp tục thực hiện tốt các công văn chỉ đạo của TP Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch.

Đoàn trao hỗ trợ gói an sinh cho khu dân cư bị phong tỏa tại phường Quảng Thịnh.

Đây là việc làm thiết thực của Hội LHPN TP Thanh Hóa cũng như sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thành phố đối với những hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nỗ lực cùng với thành phố chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Lê Hà