(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động, mới đây Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng các nhà tài trợ đến từ Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) trao 194 áo ấm, bộ đồ dùng nhà bếp cho bếp ăn bán trú Trường mầm non xã Tân Bình (Như Xuân) với tổng trị giá 70 triệu đồng. Kinh phí do ông bà Part Juho - Nguyễn Thị Lan Anh hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh tài trợ.

{title} Trao áo ấm và đồ dùng nhà bếp cho Trường mầm non Tân Bình

Các nhà tài trợ và đại biểu chụp cùng cô trò Trường mầm non xã Tân Bình.

Hiện nay Trường mầm non xã Tân Bình có 194 trẻ, là con em đồng bào dân tộc Thái, Mường, Thổ, Kinh. Do địa bàn rộng, nên trường có đặt điểm trường lẻ tại thôn, bản để thuận tiện cho các phụ huynh đưa trẻ tới lớp. Khi tổ chức bữa ăn bán trú, các cô giáo của trường phải tổ chức nấu ăn tại trường, sau đó đựng thức ăn vào hộp xốp và vận chuyển bằng xe máy tới các điểm trường lẻ. Đồ dùng, trang thiết bị nhà bếp chưa có kinh phí để đầu tư.

Để việc ăn bán trú bảo đảm chất lượng, nhà tài trợ đã trao tặng trường bộ đồ dùng cho nhà bếp gồm: 1 tủ lạnh, 2 tủ đựng bát, 2 xe đẩy thức ăn, 2 chảo to, 2 nồi nấu cháo. Đây là điểm trường thứ 6 tại Thanh Hóa được Hội CTĐ cùng các nhà tài trợ tặng đồ dùng nhà bếp để các trẻ có "Bếp sạch - Cơm ngon", góp phần nâng cao điều kiện chăm lo tốt bữa ăn cho các trẻ và thực hiện hiệu quả chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật".

Đại diện Hội CTĐ tỉnh trao chứng nhận tấm lòng vàng cho nhà tài trợ.

Nhân dịp này các nhà tài trợ đã phối hợp với UBND các huyện Như Xuân và Thọ Xuân trao 600 suất quà cho 600 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trong đó, 3 xã của huyện Như Xuân nhận 300 suất quà, 5 xã của huyện Thọ Xuân nhận 300 suất quà. Kinh phí do ông Lưu Thế Truyền (TP Hồ Chí Minh) tài trợ.

Thùy Linh

Từ khóa: Trường mầm nonHội chữ thập đỏHội Chữ thập đỏ tỉnhhuyện Như Xuân