Trao 500 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn huyện Vĩnh Lộc

Sáng 16-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Các đồng chí: Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lộc trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn.

Với chức năng cơ bản là chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, trong những năm qua LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình về an sinh xã hội và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, trong đó trọng tâm là chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”, “Mái ấm công đoàn”; vận động ủng hộ các gia đình đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lụt...

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại chương trình.

Trong năm 2021, các cấp công đoàn đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ và trích từ kinh phí hoạt động để tổ chức thăm hỏi, trao tặng 6.355 suất quà, trị giá trên 2 tỷ đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, các gia đình chính sách; hỗ trợ xây nhà cho 1 đoàn viên, với số tiền 50 triệu đồng.

Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ”, LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp, địa phương và triển khai đến các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn. Kết quả có trên 13.000 lượt đoàn viên và NLĐ được thụ hưởng từ chương trình với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Vĩnh Lộc trao quà cho người lao động khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Vĩnh Lộc và các doanh nghiệp đã trao phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên khó khăn, trị giá 50 triệu đồng; trao 500 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện doanh nghiệp trao quà cho người lao động khó khăn.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc tổ chức chương trình Tết sum vầy nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn của NLĐ, góp phần hỗ trợ đoàn viên, NLĐ đón Tết ấm áp.

Thanh Huê