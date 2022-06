Tranh luận vỉa hè

Một người đàn ông đẩy cửa bước vào hiệu cắt tóc, đầy bực bội hỏi: Xe ô tô màu đen kia của ai, lái xe không có mắt nhìn à? Im lặng, chẳng ai lên tiếng cả. Sẵn cơn bực, người đàn ông nói tiếp: Không đánh xe đi thì đừng có trách. Lúc này một vị khách đang cắt tóc lên tiếng: Có việc gì không anh? Xe em đậu dưới đường mà.

Ảnh minh họa.

Người đàn ông hung hăng nói tiếp: Đường trước nhà tao là để xe tao ra vào. Mày đã hỏi tao chưa mà đậu xe. Một cuộc tranh luận bắt đầu, và đến lúc này chủ xe cũng cho thấy không hề vừa. Anh đứng phắt dậy dù tóc cắt chưa xong. Anh kêu gọi những người đang cắt tóc cùng ra xem việc đậu xe của anh là đúng hay sai.

Đấy, xe tôi đậu dưới đường nhé. Đoạn đường này không có biển cấm đậu, tôi sai chỗ nào? Đường là của Nhà nước. Tôi đóng phí giao thông hàng tháng, tôi có quyền đi, có quyền đậu, miễn không vi phạm là được.

Mấy người cùng cắt tóc xúm vào can ngăn, đại ý thôi thì chịu khó đánh xe lùi ra cho xe người ta vào nhà rồi lại đậu, cho xong chuyện đi. Chủ xe dứt khoát không nghe với cái lý mình chả vi phạm gì cả. Anh tiếp tục đi vào hiệu cắt tóc. Mấy người lại quay sang nói với chủ nhà rằng thôi thì chạy xe đi đâu đấy, chờ người khách kia cắt tóc xong rồi quay về nhà, nhưng chủ nhà cũng không nghe với cái lý, nhà tôi thì tôi phải được quyền tự do ra vào bất cứ lúc nào. Nói rồi anh tiếp tục lao vào hiệu cắt tóc để đôi co.

Tranh cãi đến hồi gay gắt, chút nữa xảy ra đụng độ cũng may lực lượng chức năng có mặt. Người cắt tóc hậm hực đánh xe đi chỗ khác để chủ nhà đưa xe vào nhà. Xong việc hai bên vẫn nói với nhau những lời khó nghe.

Ai cũng vậy, đừng lúc nào cũng cho rằng mình đúng, mình có quyền, dẫn đến cản trở giao thông đô thị. Chủ nhà chỉ cần nhẹ nhàng, văn hóa hơn trong đề xuất, có lẽ người khách cắt tóc không đến mức lên gân lên cốt đến thế. Ngược lại, người khách cắt tóc nếu có lời đả thông với chủ nhà, thì cũng không đến mức phải đứng dậy khi tóc còn cắt dở, đem hình ảnh không đẹp của mình ra phố trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Gần đây chúng ta chứng kiến nhiều hình ảnh không đẹp liên quan đến việc đậu đỗ xe trên đường. Những chiếc xe vô ý chắn đường vào nhà, che cửa hàng trên phố bị người dân xịt bẩn, cà sơn gây thiệt hại cho chủ xe. Việc thiếu ý thức trong đậu đỗ xe của một số lái xe đã gây bức xúc, kéo theo việc vi phạm pháp luật của người khác. Mật độ giao thông đô thị ngày càng đông đúc, trách nhiệm của mỗi người là hãy giảm áp lực bằng những việc làm có tính cộng đồng, không nên lúc nào cũng căng lên đòi bảo vệ quyền lợi của mình.

Hạnh Nhiên