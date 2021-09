Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân dịp Quốc khánh 2-9

Thực hiện quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, sáng Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá cho 6 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam.

Theo đó, 6 phạm nhân cải tạo tiến bộ của Trại tạm giam Công an tỉnh được hưởng chính sách đặc xá của Nhà nước.

Năm nay, do diễn ra bối cảnh dịch COVID – 19 bùng phát nên công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đã được Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để.

Tại buổi lễ, sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, lãnh đạo Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước và quà cho 6 phạm nhân; đồng thời động viên, chúc mừng những người được đặc xá sau khi trở về địa phương, gia đình nhanh chóng hoà nhập với cộng, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, phấn đầu trở thành công dân dân tốt, có ích cho xã hội; thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong số 6 phạm nhân được đặc xá lần này, người có thời gian được xét giảm đặc xá nhiều nhất là 10 tháng và người thấp nhất là 1 tháng. Các phạm nhân đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định của cơ quan thi hành án, có ý thức hoàn lương, hướng thiện và mong muốn được tái hòa nhập cộng đồng.

Cầm Quyết định đặc xá trên tay, chị Nguyễn Thị Lý, ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa xúc động cho biết: Là một trong 6 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh, chị rất vui mừng và cảm thấy mình may mắn được hướng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, quyết tâm sống tốt và chấp hành nghiêm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sau này khi trở về với cộng đồng “tôi sẽ ghi nhớ sự quan tâm giáo dục, cảm hoá của các cán bộ đã giúp đỡ tôi nhận thức được lỗi lầm mà bản thân đã gây ra với xã hội…”

Cũng như chị Nguyễn Thị Lý, anh Trịnh Ngọc Tuyên, sinh năm 1984, ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa ngồi ngay hàng ghế đầu với tâm trạng đầy mong ngóng. Anh bị kết án 1 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, anh cho biết, năm nay 38 tuổi nhưng chưa lập gia đình, bố mẹ già năm nay đã ngoài 70. Do cuộc sống khó khăn nên anh mới sa vào con đường tội lỗi. “Sau gần 1 năm ngồi tù, tôi đã thấu hiểu thế nào là giá trị cuộc sống rồi. Tôi chỉ mong được về bên bố mẹ để làm lại cuộc đời, tìm một việc gì đó để làm”, anh Tuyên rưng rưng nước mắt. Hôm nay, bố anh sẽ đến đón anh trở về.

Được biết, ngoài 6 phạm nhân được đặc xá đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh còn có 3 phạm nhân khác đang chấp hành án tại Công an thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Nga Sơn cũng may mắn và vinh dự được Chủ tịch nước Quyết định đặc xá.

Mai Hà- Minh Tuân