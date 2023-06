Tiểu thương chợ Diêm Phố mong mỏi được nâng cấp, sửa chữa chợ

Chợ Diêm Phố thuộc xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) là nơi buôn bán, giao thương của người dân xã Ngư Lộc và các xã lân cận. Tuy nhiên, hiện nay chợ đang xuống cấp nghiêm trọng do xây dựng đã lâu, nguy cơ gây mất an toàn tính mạng, thiệt hại tài sản cũng như việc mua bán hàng hóa của người dân.

Chợ Diêm Phố.

Ngư Lộc là xã “đất chật, người đông”. Con đường dẫn vào chợ Diêm Phố vốn đã chật hẹp, nhưng nhiều hộ dân vẫn còn tận dụng lề đường làm nơi bày bán hàng hóa. Trưa hè, chợ Diêm Phố đã vãn người, nhiều tiểu thương đã bắt đầu dọn hàng quán, phủ bạt và tranh thủ trở về nhà, chỉ còn lại một số người nghỉ lại vào buổi trưa để chờ đến chợ chiều.

Phần mái khu chợ hư hỏng, xuống cấp nên những người buôn bán ở chợ Diêm Phố phải khắc phục bằng cách căng bạt tại các quầy hàng.

Theo quan sát của chúng tôi, khu chợ trở nên xập xệ, ẩm thấp, bề bộn bởi hầu hết phần mái che được lợp bằng tôn, fibro xi măng đã hư hỏng. Dẫn đến việc nhiều tiểu thương phải mua bạt căng tạm tại các quầy hàng để che mưa, nắng. Những cột bê tông phân chia ranh giới các quầy hàng và chống đỡ phần mái lợp theo thời gian cũng đã ngả màu, kèm theo dây bạt quấn chằng chịt quanh cột. Phần nền bê tông cũng đã bong tróc, gồ ghề.

Mong mỏi của các tiểu thương chợ Diêm Phố là chợ được đầu tư sửa chữa, nâng cấp để họ yên tâm buôn bán.

Chị Nguyễn Thị Xuyên, thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc đã có thâm niên bán hàng ở chợ Diêm Phố hơn 10 năm. Vừa xếp gọn lại hàng hóa, chị chỉ tay lên phần mái quầy hàng của chị, nắng xiên qua tấm bạt được buộc xiêu vẹo, nhìn thấy cả một khoảng trời. Chị Xuyên cho biết: “Tôi đã phải đầu tư mua bạt để che mưa, nắng. Không chỉ riêng tôi mà nhiều người bán hàng ở đây đều rất lo lắng vì chợ xuống cấp, gây mất an toàn cho cả người bán lẫn người mua. Nhất là vào những ngày trời mưa to, gió lớn, chỉ sợ những tấm lợp bị gió thổi tung rơi xuống, nguy cơ gây ra tai nạn thương tích cũng như chập cháy nguồn điện. Nhiều ngày mưa bão tôi đã phải nghỉ bán hàng để đảm bảo an toàn”.

Khu chợ xây dựng đã lâu nên phần mái lợp hư hỏng, nền chợ cũng đã bong tróc.

Chị Nguyễn Thị Thúy, thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc bán các loại rau quả, đồ khô, hải sản ở chợ Diêm Phố đã 15 năm nay. Chị Thúy chia sẻ: “Trời nắng nóng thì chúng tôi có thể chịu được nhưng lo nhất là mùa mưa bão, mái lợp bằng fibro xi măng đã lâu nên dễ bị gió thổi tung rơi xuống đất gây mất an toàn cho người mua lẫn người bán. Chúng tôi mong muốn Nhà nước sớm đầu tư sửa chữa chợ để bà con yên tâm buôn bán, mua sắm hàng hóa khi đến chợ”.

Theo chị Xuyên và chị Thúy, trước đây khi mới thành lập chợ, có khoảng 200 tiểu thương bán hàng nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 100 tiểu thương.

Bên ngoài khu vực chợ Diêm Phố, gần UBND xã Ngư Lộc, người dân mua bán hàng hóa, lấn chiếm lòng lề đường.

Cũng bởi chợ không đảm bảo an toàn, xuống cấp nên nhiều người đã đem hàng hóa như rau, quả… bày bán ở lề trục đường chính, ngay cạnh UBND xã Ngư Lộc. Con đường chính vốn đã hẹp nay càng chật chội hơn. Điều đó không chỉ có nguy cơ mất an toàn giao thông còn gây ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của những tiểu thương bán hàng trong chợ, bởi người mua hàng đã không vào chợ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Huy Bổ, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của các tiểu thương và người dân xã Ngư Lộc, tôi cũng đã trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát, chứng kiến chợ Diêm Phố đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Bà con cũng đã kiến nghị nhiều lần lên chính quyền địa phương để nâng cấp, sửa chữa chợ. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí của địa phương gặp nhiều khó khăn, không đủ nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa chợ”.

Nguyện vọng của người dân, các tiểu thương là rất chính đáng, xã Ngư Lộc mong muốn các cấp, các ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện đầu tư nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa chợ Diêm Phố, góp phần đảm bảo an toàn cho tiểu thương và người dân khi đến chợ. Đồng thời đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa theo hướng văn minh, hiện đại, thực hiện tiêu chí an toàn thực phẩm. Qua đó, tạo việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã Ngư Lộc, nhất là kinh tế biển, cùng huyện Hậu Lộc hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Ngọc Huấn