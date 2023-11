Tiếp nhận viện trợ dự án “Nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bá Thước”

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án “Nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bá Thước” do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Mục tiêu nhằm mở rộng đường ống dẫn nước từ Hệ thống cấp nước sạch xã Điền Quang đến các thôn thuộc xã Điền Quang, huyện Bá Thước, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho trẻ em và người dân, làm giảm các bệnh do nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại địa bàn.

Đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch cho trẻ em và người dân thuộc 3 thôn: Xê, Cộ và Vền Ấm Khà, xã Điền Quang, huyện Bá Thước; nâng cao kiến thức và thực hành của trẻ em và người dân về nước sạch, vệ sinh và môi trường.

Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam chịu trách nhiệm đối với các nội dung cam kết với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án Nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bá Thước theo quy định của pháp luật Việt Nam.

UBND huyện Bá Thước (chủ dự án) thực hiện công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án tại địa bàn, đảm bảo việc thực hiện dự án được triển khai đến đúng đối tượng, nội dung đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết của dự án cho các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, quản lý các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội và các hoạt động của nhà tài trợ, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, nội dung, tài liệu có liên quan (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Tổng vốn dự án bằng hàng hóa, dịch vụ tương đương số tiền 77.800 USD (tương đương 1.732.917.200 đồng). Thời gian hoàn thành dự án chậm nhất trong tháng 12/2023.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)