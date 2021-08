Thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTT) đang là một trong những vấn đề được hầu hết người tiêu dùng quan tâm hiện nay. Các cơ sở liên quan đến thực phẩm đều cần đảm bảo thực hiện tốt các quy định cũng như sở hữu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói, giấy chứng nhận này là một trong những điều kiện tiên quyết để một số cơ sở có đủ điều kiện được cấp phép hoạt động.

Tầm quan trọng của chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về thực phẩm ngày càng tăng cao. Để đáp ứng điều này, ngày càng có nhiều doanh nghiệp mở cửa, tham gia vào chu trình sản xuất, phân phối thực phẩm. Đi cùng với sự mở rộng của các doanh nghiệp, cơ sở thì cũng không ít vấn đề được đặt ra. Và một trong những điều được hầu hết người tiêu dùng quan tâm hiện nay đó chính là vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hầu hết người tiêu dùng sẽ đánh giá độ sạch, an toàn của thực phẩm dựa trên các nghiên cứu đã được công bố cũng như những chứng nhận về thực phẩm đang được phân phối. Để xác minh thực phẩm sạch an toàn cần có 1 loại giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm . Trên thực tế, Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những loại văn bản bắt buộc cần có để các cơ sở sản xuất, kinh doanh về thực phẩm được đưa vào hoạt động.

Bên cạnh tác dụng như tấm giấy thông hành bắt buộc, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm còn là bằng chứng rõ nhất, xác định thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứng minh được sản phẩm mình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm. Có thể nói, đây là loại giấy tờ quan trọng đối với mỗi cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tình trạng an toàn thực phẩm tại Thanh Hóa hiện nay

Đi cùng với sự phát triển trong những năm gần đây, Thanh Hóa được đánh giá là thành phố tiềm năng, là nơi để mắt đầu tư, xây dựng của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Và theo đó, dân cư đông đúc, nhu cầu thực phẩm tăng cao. Điều này kéo theo không ít những ảnh hưởng không mấy tích cực. Như đã chia sẻ VSATTP là vấn đề đang rất được xã hội quan tâm. Bởi trên thực tế, có lẽ chưa khi nào mà vấn nạn thực phẩm bẩn lại tràn lan như hiện nay, Thanh Hóa cũng không ngoại lệ.

Hơn hết, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, những năm qua TP Thanh Hóa đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Vì vậy, việc xin Giấy chứng nhận VSATTP của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Thanh Hóa là điều bắt buộc và phải thực hiện rất nghiêm ngặt.

Thủ tục đăng ký giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Nếu bạn cũng đang muốn mở một cơ sở sản xuất hay kinh doanh liên quan đến thực phẩm, dù ở đâu thì việc xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Trên thực tế thì không phải ai cũng nắm được thủ tục đăng ký giấy phép này ra sao. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn những thủ tục cần thiết.

Phải có chứng nhận về sức khỏe và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

Trước tiên, để có thể xin được giấy phép, chủ cơ sở hay người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh có liên quan đến thực phẩm phải đảm bảo được sức khỏe cũng như kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bạn không chỉ cần khám sức khỏe để kiểm tra mà còn cần tham gia tập huấn kiến thức và cần đạt từ 80% trở lên theo yêu cầu kiểm tra.

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Không dừng ở đó, trong quá trình xin cấp giấy phép, bạn còn cần nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền. Hãy lưu ý việc chuẩn bị hồ sơ cấp phép cần đầy đủ giấy tờ để đảm bảo điều kiện.

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bạn sẽ nộp hồ sơ để xin cấp duyệt giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền. Tại đây, hồ sơ sẽ được xử lý, kiểm tra và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ, thông báo tính hợp lệ và kết quả. Nếu đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. Giấy phép được cấp có hiệu lực 3 năm và chủ cơ sở sản xuất phải cam kết thực hiện theo đúng quy định đề ra.

Nếu còn thắc mắc, bạn có thể tìm kiếm thông tin hoặc liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng về các thủ tục an toàn vệ sinh thực phẩm, thủ tục công bố sản phẩm và các vấn đề liên quan đến thực phẩm.

Thông tin liên hệ Website: https://atvstp.org.vn/ Hotline: 0909.730.849 (Tuấn Anh).

