Thông báo ngừng cung cấp điện

Thực hiện kế hoạch cắt điện để Sửa chữa lớn đường dây lộ 474, 486 E9.1 Trạm biến áp 110kV Núi 1 và lộ 475 E9.9 Trạm biến áp 110kV Thành phố, Điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo ngừng cung cấp điện đối với các phụ tải khu vực thành phố Thanh Hóa, thời gian địa điểm cụ thể như sau:

Ngày 17 tháng 7 năm 2021: Từ 05h00 đến 17h30 với các khu vực sau:

Đường Đình Hương từ trường Cao đẳng nghề đến ngã 5 Đình Hương, đường Bà Triệu từ Giếng Tiên đến Cầu Hạc, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Thập, toàn bộ khách hàng phía sau Chùa Đông Tác, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Xuân Viện, Nguyễn Đức Thuận, khu tập thể Điện lực (Tân Long 2), mặt bằng 1245, Bưu Điện Đình Hương, ngõ 270 Bà Triệu, các khách hàng sử dụng điện tại trạm biến áp Bơm Định Hòa, Bơm Đình Hương, đường Thành Thái từ Cầu Hạc đến khách sạn Hạc Trắng.

Ngày 18 tháng 7 năm 2021: Từ 05h00 đến 07h30 với các khu vực sau:

Toàn bộ các khách hàng khu An Hoạch, Phú Sơn 3, Phú Liên, Phú Quý, Trại giam Cầu Cao, toàn bộ các khàng phường Tân Sơn, phường Điện biên, Nguyễn Trinh Tiếp, Phan Bội Châu, Lê Thế Long, Đặng Tiến Đông, cuối đường Hàn Thuyên, các khách hàng khu dự án Hồ Núi Long.

Ngày 18 tháng 7 năm 2021: Từ 05h00 đến 17h30 với các khu vực sau:

Các khách hàng mua điện tại Trạm biến áp An Hoạch 7,8, Trạm biến áp Công an tỉnh máy 250 kVA, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Thương Binh Xã Hội, trường Nobe khu An Hoạch.

Ngày 18 tháng 7 năm 2021: Từ 05h00 đến 17h30 với các khu vực sau:

UBND phường Quảng Hưng, toàn bộ các khách hàng khu Cảng Lễ Môn, các phố 2,3,4,5,6,7,8 Quảng Hưng, đường Bạch Đằng từ cầu Thống Nhất đến Cảng Lễ Môn, (khu Ái Sơn, Vạn Sơn, khu dân cư sau Trạm biến áp Lễ Môn 1,2, khu Thành Đồng thuộc phường Đông Hải).

Vậy Điện lực TP Thanh Hóa thông báo để khách hàng sử dụng điện trong khu vực được biết tiện bố trí sản xuất và sinh hoạt. Mọi chi tiết cụ thể đề nghị Quí khách hàng liên lạc qua số máy ĐT: 02372838999, 02372210407./.