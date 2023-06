Thông báo ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ngày 9-6

Thực hiện kế hoạch tiết giảm phụ tải của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngày 9-6, Công ty Điện lực Thanh Hoá dự kiến ngừng cung cấp điện tại các khu vực sau:

I. Từ 07h00 - 19h00 Ngày 09/06/2023

- Điện lực Cẩm Thủy tạm ngừng cung cấp điện các đường dây sau máy cắt 374/01 Tiến Độ Tiến Thịnh, cắt 971 TG Cẩm Vân, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần các xã Lộc Thịnh, làng nghề xẻ đá Yên Lâm, Cẩm Vân, Cẩm Yên, Cẩm Tân, Cẩm Ngọc.

- Điện lực Hoằng Hóa tạm ngừng cung cấp điện các đường dây 474 E9.18, ĐZ 372 E9.14, ĐZ 371 E9.18, ĐZ 472 E9.14, ĐZ 473 E9.39, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần các xã Hoằng Trung; Hoằng Trinh; Hoằng Sơn; Hoằng Xuyên; Hoằng Kim, Một phần Xã Hoằng Đức; các TBA Hoằng Vinh 1, 3 (thị trấn Bút Sơn); Phường Long Anh (các TBA cấp nguồn từ lưới 35kV); Phường Tào Xuyên, Một phần Xã Hoằng Phú (các Trạm biến áp (TBA) cấp nguồn từ lưới 35kV); Hoằng Quý (các TBA cấp nguồn từ lưới 35kV); Hoằng Kim (các TBA cấp nguồn từ lưới 35kV); Hoằng Quỳ (các TBA cấp nguồn từ lưới 35kV); Phường Tào Xuyên (TBA Hoằng Lý 3); Các Công ty, nhà máy dọc Quốc lộ 1A, Một phần các xã Hoằng Thắng; Hoằng Phong; Hoằng Lưu; Hoằng Châu; Hoằng Thanh (các TBA cấp nguồn từ lưới 22kV); Hoằng Phụ (các TBA cấp nguồn từ lưới 22kV); Hoằng Đông (các TBA cấp nguồn từ lưới 22kV); Hoằng Thái (TBA số 3); Công ty An Sơn; Công ty Thanh Vân (TBA cấp nguồn từ lưới 22kV), TBA số 5 Hoằng Vinh (Thị trấn Bút Sơn); Chi nhánh cấp nước Hoằng Hóa; đèn đường; Công ty ECOTECH và trạm bơm tưới Hoằng Vinh

- Điện lực Hậu Lộc tạm ngừng cung cấp điện các đường dây 371 E9.18, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Các Công ty, nhà máy dọc Quốc lộ 1A.

- Điện lực khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh tạm ngừng cung cấp điện các đường dây sau MCPĐ 373/33A lộ 373 E9.21; Cắt MCPĐ 372/2 Điền Thượng lộ 372 E9.12; Cắt MCPĐ 372/3 Tân Phú lộ 372 E9.12, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần xã Điền Thượng, Điền Hạ, Tân Phúc, Tam Văn.

- Điện lực Nông Cống tạm ngừng cung cấp điện đường dây 373 E9.8, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các xã Tế Nông, Tế Tân, Minh Khôi, Hoàng Giang huyện Nông Cống.

- Điện lực Nga Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây sau máy cắt MC 971, 972, 973 TG Nga Sơn, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần Thị trấn Nga Sơn, Nga Văn.

- Điện lực Nghi Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 472 E9.37; ĐZ 475 E9.37; ĐZ 373 E9.13, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Đảo Nghi Sơn, Cảng Nghi Sơn, một phần xã Hải Thượng, phường Mai Lâm, xã Tùng Lâm, một phần Phường Hải Bình.

- Điện lực Quảng Xương tạm ngừng cung cấp điện đường dây 477 E9.9; ĐZ 471 E9.29, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần Phường Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng Cát, Quảng Tâm, một phần các xã Quảng Nham, xã Quảng Thạch

- Điện lực Thọ Xuân tạm ngừng cung cấp điện đường dây 971 TG Xuân Minh, ĐZ 471 Bàn Thạch, ĐZ 372 Bàn Thạch, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các xã Xuân Minh, Phú Xuân, Xuân Lộc, Xuân Tiến, Quảng Phú, Thọ Lộc, một phần các xã Thị trấn Thọ Xuân, Xuân Trường, Xuân Hòa, Thọ Hải, Tây Hô, Xuân Hồng, Bắc Lương

- Điện lực Triệu Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 377 E9.1, ĐZ 471 E9.17, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các xã Đồng Thắng, Đồng Tiến, huyện Đông Sơn: xã Đông Tân, Đông Yên, một phần các xã Vân Sơn, Xuân Du, Triệu Thành, Hợp Thành, Hợp Tiến,xã cán Khê huyện Như Thanh.

- Điện lực Yên Định tạm ngừng cung cấp điện đường dây 472 E9.26, cắt TG Yên Trung, cắt MC 972 Thống Nhất, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các xã Yên Trung, Yên Thọ, Quý Lộc, Thống Nhất, Quảng Phú, Cao Thịnh, một phần các xã Định Long, một phần xã Định Liên huyện Yên Định

II. Từ 10h00 - 24h00 Ngày 09/06/2023

- Điện lực Nghi Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.8, 371 E9.13, ĐZ 477 E9.37, MCPĐ 471/02 Hải Thanh lộ 471 E9.37, LBS 375-7/02 Phú Sơn 7 lộ 375 E9.37, MCPĐ 371/01 Các Anh Hùng Sơn lộ 371 E9.37, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một Phần Phường Xuân Lâm, Một phần Trúc Lâm, một Phần Xã Tùng Lâm, Một phần các xã Hải Thanh, Bình Minh, Phú Sơn, một phần các xã Ngọc Lĩnh, Các Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Một phần các Xã Trường Trung, Trường Giang, Tượng Sơn, Tượng Văn, Tượng Lĩnh huyện Nông Cống Phường Tân Dân, Hải An, Hải Lĩnh, Xã Ngọc Lĩnh, Xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, Triêu Dương, Phường Hải Ninh, Hải Châu.

- Điện lực Bá Thước tạm ngừng cung cấp điện đường dây sau MCPĐ 373/01 Lương Ngoại; MCPĐ 373/01 Ái Thượng; MCPĐ 373/21 Thành Lâm; LBS 373-7/1 Lũng Cao lộ 373 E9.12, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần xã Lương Ngoại, Lương Trung, Lương Nội, Ái Thượng, Hạ Trung, Thành Lâm, Thành Sơn, Lũng Cao.

- Điện lực Cẩm Thủy tạm ngừng cung cấp điện đường dây 375 E9.5, ĐZ 371 E9.38; ĐZ 473 E9.38, ĐZ 475 E9.38, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện khu vực DN làng nghề đá, Yên Lâm, TDP Đông Sơn, TDP Diệu Sơn, TDP Quan Trì, Thị Trấn Yên Lâm, Làng Nghề Đá Quý lộc, Thị Trấn Phong Sơn, xã Cẩm Châu, xã Cẩm Tâm, Thị Trấn Phong Sơn, xã Cẩm Ngọc, Xã Cẩm Long, Cẩm Tú, Cẩm Quý.

- Điện lực Đông Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 482 E9.1, ĐZ 471 E9.48, ĐZ 473 E9.48, ĐZ 475 E9.1, ĐZ 477 E9.1, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Phường Đông Tân, Phường An Hoạch TP. Thanh Hóa, một phần các xã Đông Khê, Đông Minh, Đông Ninh, một phần các xã: Đông Tiến, Đông Anh, Đông Xuân, các xã: Đông Văn, Đông Tân, Đông Thịnh, Đông Hòa, Đông Yên, một phần các xã Thiệu Giao, Thiệu Vân, Thiệu Tân, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Đông Lĩnh, Đông Thanh.

- Điện lực Thiệu Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.48, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các xã Thiệu Tâm, Thiệu Minh, Thiệu Hòa, Thiệu Toán, Nam Giang, Xuân Khánh, Thọ lộc, Xuân Phong, Thiệu Chính, Thiệu Viên,.

- Điện lực Hậu Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 973 TG Hậu Lộc, 476 E9.18, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các xã Liên Lộc, Quang Lộc, Tuy Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc, Thịnh Lộc, xã Triệu Lộc, Đại Lộc

- Điện lực Hoằng Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.14, ĐZ 475 E9.14, ĐZ 476 E9.18, ĐZ 471 E9.39, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các xã Hoằng Đại; Hoằng Thịnh; Hoằng Lộc; Hoằng Quang; Hoằng Đồng, một phần các xã Hoằng Đạo; Hoằng Hà; Hoằng Đạt; Hoằng Phúc (thuộc Thị trấn Bút Sơn), xã Hoằng Xuân; Hoằng Giang; Hoằng Phượng; Hoằng Hợp, Xã Hoằng Đức; Hoằng Cát; Hoằng Hợp; Hoằng Quỳ; Hoằng Xuyên; TBA số 5 Hoằng Anh (Phường Long Anh)

- Điện lực khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung tạm ngừng cung cấp điện đường dây 376 E9.4, ĐZ 473 E9.4, ĐZ 473 E9.18, ĐZ 476 E9.4, ĐZ 471 E9.18, ĐZ 471 E9.4, ĐZ 374 E9.4, ĐZ sau CDPT 471-7A/ RMU 7 lộ 471 E9.23, MCPĐ 475/02 NR Hà Long lộ 475 E9.23, MC 474/01 Thái Lai Châu, CDPĐ 474-7/45 đường trục lộ 474 E9.4, MCPĐ 473/03 Tam Đa lộ 473E9.23, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần thị trấn và các xã Hà Ngọc, Hà Đông, Hà Phong, Hà Lĩnh huyện Hà Trung và phụ tải huyện Vĩnh Lộc do ĐL Vĩnh Lộc QLVH, Một phần Thị trấn và các xã Hà Bình, Hà Ninh, Hà Bắc, Hà Tân huyện Hà Trung, một phần Thị Trấn + một phần các xã Hà Yên, Hà bắc Và Hà Tân, Một phần Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn Thanh, Một phần các Xã Vĩnh an và xã Minh Tân ( ĐL Vĩnh Lộc); xã Hà Sơn huyện Hà Trung; xã Hà Sơn huyện Hà Trung, Một phần xã Hà Ninh + một phần Thị Trấn Hà Trung + một phần xã Hà Sơn + một phần xã Hà Đông + Một phần xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Một phần xã Hà Bắc + Xã Hà Giang + Xã Hà Tiến+ Xã Hà Long, huyện Hà Trung. Một phần xã Hà Ninh +một phần xã Hà Bình + một phần xã hà Yên + Xã Hà Dương +Hà Vân + Hà Thái + Hà Lai + Hà Châu. Một phần Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa + Xã Hà Lan + Xã Hà Thanh + Xã Hà Vinh Huyện Hà Trung. Một phần xã Thành Tâm, Ngọc Trạo, Thành An, Thành Tiến, Thành Long, Thành Thọ, Kim Tân; xã Hà Long, Hà Tiến, huyện Hà Trung

- Điện lực khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh tạm ngừng cung cấp điện đường dây 372 E9.21, ĐZ 371 E9.21, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần Huyện Ngọc Lặc: Xã Cao Ngọc, Vân Am, Phùng Minh, Phùng Giáo, Nguyệt Ấn, một phần các xã Thị trấn Ngọc Lặc, xã Minh Sơn, Minh Tiến, Kiên Thọ, Phúc Thịnh, Nguyệt Ấn, Lam Sơn, Thúy Sơn, Quang Trung, Đồng Thịnh, Thạch Lập.

- Điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân tạm ngừng cung cấp điện đường dây 375 E9.41, LBS 373-7/01 NR Thôn Hào lộ 373 E9.41, MCPĐ 371/03 Bình Lương, LBS 371-7/01 Thượng Ninh lộ 371 E9.41, 473 E9.8, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần xã Bình Lương, Tân Bình, Thượng Ninh, một phần xã Thanh Hòa, Thanh Phong, Xuân Quỳ, một phần xã Bãi Trành, Xuân Bình, một phần các Xã Vạn Thắng huyện Nông Cống, xã Yên Thọ huyện Như Thanh

- Điện lực Nông Cống tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.8, 476 E9.8, ĐZ 377 E9.27, ĐZ 379 E9.27, ĐZ 971 Công Liêm, MCPĐ 372/02 NR Lê Đình Chinh lộ 375 E9.8, LBS 472-7/4 NR Minh Khôi 1 lộ 472 E9.8, MCPĐ 471/39 lộ 471 E9.8, LBS 471/03 NR Tế Lợi lộ 471 E9.8, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần thị trấn Nông Cống, xã Vạn Hòa, Vạn Thiện, Vạn Thắng, Thăng Long , Thăng Bình, Thăng Thọ, Công Liêm, một phần các Xã Tế Nông, thôn Ngọc Lẫm xã Trường Giang huyện Nông Cống, xã Quảng Phúc, Quảng Vọng huyện Quảng Xương, một phần P Quảng Thịnh, xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa, xã Đông Quang, Đông Nam, huyện Đông Sơn, xã Quảng Trạch, Quảng Yên huyện Quảng Xương, xã Hoàng Giang, Hoàng Sơn, Tân Phúc huyện Nông Cống, một phần xã Minh Khôi, Trường Minh, một phần xã Tế Lợi, Minh Thọ

- Điện lực Nga Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 475 E9.47, 971 TG Nga Thạch, ĐZ 971 - 973 Nga An, ĐZ 971 Nga Liên, MCPĐ 374/195 (MCPĐ 373/73MV cũ) lộ 374 E9.23, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các xã Nga Bạch, Nga Thạch, một phần các xã Nga Thành, Nga Hải, Nga Liên, Nga Giáp, một phần các xã Nga Yên, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Thiện

- Điện lực Quảng Xương tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.29, 479 E9.29, CDPĐ 473-7/88 đường trục lộ 473 E9.27, CDPĐ 473-7/02 NR Quảng Hùng lộ 473 E9.27, MCPĐ 476/123 lộ 476 E9.27, CDPĐ 475-7/54 lộ 475 E9.29, CDPĐ 475-7/01 Quảng Thái 7 lộ 475 E9.29, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các Xã Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Khê, Quảng Thạch, một phần các xã Quảng Hùng, Quảng đại, Quảng Nhân, Quảng Hải, Quảng Giao, một phần các Xã Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Hợp, Quảng Đức (Tiếp xúc HĐND huyện từ 07h00), Xã Quảng Long, Quảng Hòa, Quảng Hợp 6,7 ; Quảng Phong 1,4,8,10, một phần các xã Quảng Thái, Quảng Liêu, Quảng Hải

- Điện lực Thạch Thành tạm ngừng cung cấp điện đường dây MCPĐ 377/158 lộ 377E9.23 MC 972 - 973 - 974 Dốc Trầu, MCPĐ 376/76C, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần xã Thành Tân, Thành Công, Thành Minh, Vân Du, Thành Vinh, Thành Trực, Kim Tân, Thạch Bình, Thạch Sơn, Thịnh Thọ, một phần xã Thạch Long, Thành Hưng, Thạch Đồng, thị trấn Kim Tân

- Điện lực Thành Phố tạm ngừng cung cấp điện đường dây MCPĐ 475/01 Vức lộ 475E9.27, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện khu làng nghề xẻ đá Vức (xã Đông Vinh - TP Thanh Hóa).

- Điện lực Thiệu Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây 971 - 973 - 974 TG Thiệu Hưng, ĐZ sau MCPĐ 377/79 lộ 377 E9.26, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần xã Thiệu Phú, Thiệu Long, Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Phúc, Thiệu Vũ, các TBA Thiệu Phú 7, 8, Thiệu Duy, Thiệu Thinh, Thiệu Giang, Thiệu Hợp, Thiệu long 3,6,9

- Điện lực Thọ Xuân tạm ngừng cung cấp điện đường dây 472 E9.3, 473 E9.3, 474 E9.3, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Xã Xuân Phú, một phần các xã Thọ Lâm, xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, xã Thọ Diên.

- Điện lực Triệu Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 373 E9.17, 473 E9.17, 475 E9.48, Cắt MC 471 - 473 TG Đà, MCPĐ 372/01 NR Bơm Đồng Lợi lộ 372 E9.17, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần các xã: Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Thế, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Tiến, Xuân Thọ, Thọ Bình, Bình Sơn, Công ty CP Cromit Nam Việt, một phần các xã Đồng Lợi, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông, một phần các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn, Dân Quyền, một phần các xã Dân Quyền, Dân Lý, Tiến Nông, Thị Trấn

- Điện lực Vĩnh Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.26, 471 E9.18, MCPĐ 371/175 lộ 371 E9.26, LBS 376-7/110A lộ 371 E9.26, ĐZ 971 - 972 - 973 TG Núi Đún, MCPĐ 376/76C, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các Xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Hòa, Ninh khang, Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Xã Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh, một phần xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc, Thị Trấn, Vĩnh Hưng, một phần xã Thạch Long

- Điện lực Yên Định tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.26, 477 E9.26, 471 E9.26, 378 E9.5, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện một phần các xã Định Tân, Định Tiến, Định Hưng, Định Hải, một phần Thị trấn Quán Lào, một phần xã Định Tăng, một phần xã Định Bình huyện Yên Định, một phần các xã Yên Phong, Yên Thái, một phần xã Yên Trường, Yên Ninh, Thiệu Ngọc Thiệu Vũ.