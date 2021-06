Thành lập hơn 2.300 “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp

Để kịp thời chung sức cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài, mỗi người lao động là một chiến sỹ”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn các ngành, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở thành lập “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp.

“Tổ an toàn COVID-19” Công ty TNHH MTV May Phúc Thịnh đo thân nhiệt của người lao động trước khi vào công ty.

Tính đến ngày 21-6-2021, 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, có đông công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh đã thành lập hơn 2.300 “Tổ an toàn COVID-19” .

Người lao động thực hiện sát khuẩn phòng dịch COVID-19 trước khi vào làm việc.

Với việc “Tổ an toàn COVID-19” được thành lập, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp được tiến hành nghiêm ngặt, chuyên nghiệp và khoa học hơn. Hằng ngày các thành viên trong”Tổ an toàn COVID-19” tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở, giám sát công nhân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương và quy chế của "Tổ an toàn COVID-19”.

Hầu hết các “Tổ an toàn COVID-19” đã xây dựng kịch bản ứng phó với dịch, bệnh, không để bị động trước các tình huống bất ngờ xảy ra. Vì thế, đoàn viên, người lao động yên tâm hơn trong lao động, sản xuất, đoàn kết, đồng lòng cùng công đoàn, doanh nghiệp vững vàng trước đại dịch...

Thanh Huê