Thanh Hóa tăng cường quản lý hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh chở khách tham quan du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Sầm Sơn, Công an các huyện: Hoằng Hoá, Cẩm Thuỷ (là các địa phương được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Công an các huyện, thị xã, thành phố tại các địa phương chưa được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xe điện 4 bánh hoạt động tự phát trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 6301/UBND-CN ngày 10-5-2023 về việc tăng cường quản lý hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh chở khách tham quan du lịch trong phạm vi hạn chế tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Sầm Sơn, Công an các huyện: Hoằng Hoá, Cẩm Thuỷ (là các địa phương được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông như: Phương tiện không đăng ký, đăng kiểm và không gắn biển số; hoạt động không đúng phạm vi, tuyến đường theo quy định; người điều khiển phương tiện không có Giấy phép lái xe hợp lệ; chở quá số người, chạy quá tốc độ theo quy định…; tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định đối với người điều khiển phương tiện (cả đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có lái xe vi phạm) có hành vi chèo kéo khách, gây mất an ninh, trật tự.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tại các địa phương chưa được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xe điện 4 bánh hoạt động tự phát trên địa bàn để chở học sinh, khách du lịch; xử lý nghiêm theo quy định đối với xe điện 4 bánh hoạt động tự phát tham gia giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

UBND thành phố Sầm Sơn, UBND các huyện: Hoằng Hóa, Cẩm Thủy (là các địa phương được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh) tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh chở khách tham quan du lịch trong phạm vi hạn chế tại các khu du lịch trên địa bàn theo quy định tại các văn bản: Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31-12-2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 28-2-2019 quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người 4 bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 16-6-2022 bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm đối với xe chở người 4 bánh chạy bằng năng lượng điện tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá và Công văn số 2273/UBND-CN ngày 28-2-2019 về việc tăng cường quản lý hoạt động thí điểm đối với xe điện 4 bánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kiên quyết không cho lưu thông đối với xe điện 4 bánh hoạt động trên các tuyến đường giao thông không được phép hoạt động thí điểm; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định đối với người điều khiển phương tiện (cả đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có lái xe vi phạm) có hành vi chèo kéo khách, gây mất an ninh, trật tự.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông như: Người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hợp lệ; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm và gắn biển số, hoạt động không đúng phạm vi, tuyến đường theo quy định; chở quá số người, chạy quá tốc độ theo quy định…

UBND các huyện, thị xã, thành phố (các địa phương chưa được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh) chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm và kiên quyết không cho lưu thông đối với xe điện 4 bánh hoạt động tự phát để chở học sinh, khách tham quan du lịch tham gia giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân biết được phạm vi, khu vực không được phép hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn địa phương.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng xe điện 4 bánh tại các huyện, thành phố được phép hoạt động thí điểm nhưng hoạt động không đúng phạm vi, tuyến đường đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, người điều khiển phương tiện chèo kéo khách, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn; xe điện 4 bánh hoạt động tự phát trên các tuyến đường tại các huyện, thị xã, thành phố chưa được phép hoạt động thí điểm để chở học sinh, khách tham quan du lịch tham gia giao thông gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh; xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động xe điện 4 bánh tại các địa phương được phép hoạt động thí điểm, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết các tồn tại, bất cập trong hoạt động xe điện 4 bánh; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân biết điều kiện khi xe điện được phép hoạt động thí điểm cũng như các khu vực được phép hoạt động trong nội bộ khu vực, không tham gia vào đường giao thông công cộng do Nhà nước quản lý.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)