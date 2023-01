Thanh Hóa phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 và trao giải Cuộc thi lần thứ 51

Sáng 12-1, tại Trường TH & THCS Đông Thịnh (Đông Sơn), Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh, Báo Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) và trao giải Cuộc thi lần thứ 51 (năm 2022) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho em Phạm Vũ Duy Anh, lớp 5A, Trường TH Lê Thế Long (Đông Sơn).

Dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh, Báo Thanh Hóa và đại diện các Phòng Văn hóa - Thông tin.

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình” (Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission).

Chủ đề cuộc thi năm nay gắn với Chương trình Hành động của Liên hợp quốc về an toàn đường bộ - là một chủ đề hấp dẫn đối với các em học sinh, tạo điều kiện để các em thể hiện khả năng tư duy tưởng tượng, hướng tới những ý tưởng và việc làm mang lại hạnh phúc cho xã hội, đặc biệt là cho các bạn học sinh.

Các em học sinh Trường TH & THCS Đông Thịnh (Đông Sơn) dự lễ phát động.

Theo thể lệ, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU dành cho học sinh dưới 15 tuổi. Thời gian dự thi từ ngày 12-1 đến 10-3-2023 (tính theo dấu Bưu điện).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52.

Trong năm 2022, Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 đã được tổ chức với chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu”. Tại cuộc thi này, Thanh Hóa có 4 học sinh đoạt giải cấp Quốc gia gồm 1 giải khuyến khích và 3 giải Cây bút triển vọng.

Em Phạm Vũ Duy Anh, lớp 5A, Trường TH Lê Thế Long (Đông Sơn) - học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi cấp tỉnh năm 2022 phát biểu tại Lễ phát động.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 79.533 (bằng 107.6% so với năm 2021) bài tham dự cuộc thi (được tính gửi qua đường bưu điện đúng theo quy định).

Ban Tổ chức trao giấy khen cho 15 đơn vị đạt thành tích, phong trào tốt tại Cuộc thi.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các em học sinh đoạt giải.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các em học sinh đoạt gải.

Ban Tổ chức đã lựa chọn và tặng giấy khen cho 15 đơn vị đạt thành tích, phong trào tốt trong cuộc thi; trao 29 giải khuyến khích, 6 giải ba, 3 giải nhì và 1 giải nhất cho em Phạm Vũ Duy Anh, lớp 5A, Trường TH Lê Thế Long, huyện Đông Sơn.

Linh Hương