Thanh Hóa công nhận 41 sáng kiến có ảnh hưởng trong toàn tỉnh năm 2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định công nhận 41 sáng kiến của 38 cá nhân (5 sáng kiến xếp loại A, 36 sáng kiến xếp loại B) có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh năm 2020.

Sau đây là danh sách:

Một số giải pháp sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Triệu Sơn và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Một số giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Một số giải pháp sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

Giải pháp nâng cao năng lực của Tổ hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao chất lượng toàn diện ở trường mầm non Ba Đình thành phố Thanh Hóa.

Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên mẫu giáo Trường Mầm non Đông Hương tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển kỹ năng vận động nhằm nâng cao thể lực, sức khỏe cho trẻ.

Một số giải pháp nâng cao công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết ở trường mầm non Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa.

Một số biện pháp chỉ đạo công tác tổ chức câu lạc bộ “Em yêu thích môn toán” lớp 5 trong trường Tiểu học đạt hiệu quả.

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở Đông Hải, thành phố Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.

Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện trong trường mầm non Trường Thi B.

Một số giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên Mầm non huyện Quảng Xương.

Kỹ thuật dạy học mới trong phần dạy kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh khối Trung học cơ sở (New teachinh techniques in a reading comprehensive lesson for secondary students).

Một số giải pháp huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất ở trường mầm non Quảng Minh, Thành phố Sầm Sơn.

Hướng dẫn học sinh lớp 9 ứng dụng giải toán và phát triển từ một bài bài toán ban đầu.

Một số biện pháp chỉ đạo tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non Nga Thái.

Bồi dưỡng năng lực giáo viên chuẩn bị cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Một số giải pháp rèn luyện giúp học sinh nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh khối 8 trường Trung học cơ sở (Some methods help grade 8 students at secondary schools improve their writing skill).

Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy Giáo dục công dân lớp 6 mô hình trường học mới ở Trường Trung học cơ sở Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân.

Một số giải pháp giáo dục an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Thiết Ống 1.

Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số tại Trường mầm non Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Một số kinh nghiệm tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non 5-6 tuổi Trường Mầm non Điền Thượng huyện Bá Thước.

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trong trường tiểu học.

Một số kinh nghiệm lồng ghép giáo dục kỹ năng bảo vệ môi trường qua bài “Thông tin về ngày trái đất năm 2000” nhằm nâng cao nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 8 trường THCS Nam Giang.

Xây dựng mô hình bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các trường THPT trên địa bàn huyện Hậu Lộc.

Xây dựng hệ thống bài tập có nội dung gắn liền với thực tiễn nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 12.

Một số kinh nghiệm trong ứng dụng phương pháp dạy học trực quan môn tin học lớp 10 ở trường THPT Lê Lợi, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Kinh nghiệm giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức ba biến có tính chất “ hoán vị vòng”.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng lựa chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Sử dụng hệ thống bài tập đồ thị chương “Sóng cơ học” chương trình Vật lý 12, nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tư duy cho học sinh.

Sử dụng video để cải thiện phát âm Tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Nông Cống 1 (Using videos to improve 10th graders’ English pronunciation at Nong Cong 1 high school).

Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn giáo dục học sinh chậm tiến tại trường THPT Ba Đình.

Sử dụng phương pháp hình thành từ loại để phát triển từ vựng cho học sinh lớp 11 tại trường THPT Mai Anh Tuấn (Using the word formation to develop vocabulary for the grade 11 gifted students at Mai Anh Tuan high school).ai giáo dục kỷ luật cho học sinh tại trường THPT Bỉm Sơn.

Xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Thái ở Bản Bút, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Xây dựng các mô hình dạy học sử dụng hệ thống máy tính tại trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn.

Sử dụng khoảng cách để tính góc giữa các đối tượng hình học không gian.

BĐT