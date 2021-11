Thăm hỏi, động viên người bị tai nạn giao thông

Chiều 22-11, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và huyện Quảng Xương đã đến thăm hỏi, động viên bà Hoàng Thị Thanh (69 tuổi ở thôn 4, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương) bị tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho người thân đang chăm sóc bà Hoàng Thị Thanh tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và huyện Quảng Xương đã thăm hỏi, động viên, trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của tỉnh, 5 triệu đồng của Ban An toàn giao thông tỉnh và 10 triệu đồng của huyện Quảng Xương cho người thân đang chăm sóc bà Hoàng Thị Thanh tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và huyện Quảng Xương thăm hỏi, động viên bà Hoàng Thị Thanh.

Theo người thân bà Thanh chia sẻ, sáng 1-11 trong lúc đi bộ buổi sáng trên Quốc lộ 1A thì bà Thanh bất ngờ bị một người phụ nữ đi xe máy đâm phải. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Thanh được người dân phát hiện nằm bất động dưới mương nước bên đường, được đưa đi cấp cứu và bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não, tràn dịch, tụ máu não phải phẫu thuật. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra.

Gia đình bà Thanh là gia đình hộ nghèo. Vì không có chồng, con nên bà Thanh ở với mẹ già năm nay đã 97 tuổi nằm liệt giường, cuộc sống hằng ngày của hai mẹ con vốn đã rất khó khăn, vất vả, giờ lại càng khó khăn hơn.

Phan Nga