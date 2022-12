Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn Yên Định đều đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm

Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng, huyện Yên Định đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành và duy trì các tiêu chí.

Chợ thị trấn Quán Lào đạt chợ an toàn thực phẩm.

Huyện Yên Định có 15 cửa hàng, 24 chuỗi cung ứng bán và giới thiệu thực phẩm an toàn. 100% các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện được chứng nhận hoặc đã cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% chợ đạt tiêu chí chợ an toàn thực phẩm. 26/26 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh. Ước tính có 25% dân số nông thôn và 39,37% dân số đô thị sử dụng nước sạch.

Trong năm 2022 huyện đã thành lập 54 đoàn kiểm tra theo kế hoạch, trong đó cấp huyện 2 đoàn, cấp xã, thị trấn 52 đoàn, tổ chức kiểm tra 520 cơ sở về thực hiện các tiêu chí an toàn thực phẩm. Đồng thời, tổ chức 1 đợt kiểm tra công tác duy trì an toàn thực phẩm tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra nhằm phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh một số cơ sở khắc phục các hạn chế để giữ vững nội dung các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân đối với công tác này cũng được huyện đặc biệt quan tâm.

Lê Hà