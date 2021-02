Tập đoàn FLC chung tay cùng Hải Dương chống dịch

Nhiều hoạt động thiết thực trong trong Chương trình “Tiếp sức Hải Dương” đang được Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways triển khai với kỳ vọng góp thêm một phần sức lực giúp Hải Dương mau chóng vượt qua dịch bệnh.

Bamboo Airways tiếp nhận và vận chuyển miễn phí các trang thiết bị y tế và dụng cụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, từ 18-2 đến hết 15-3, Bamboo Airways sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí các trang thiết bị y tế và dụng cụ phòng, chống dịch Covid-19; tài trợ vé máy bay khứ hồi miễn phí (đã bao gồm thuế, phí) cho các y, bác sĩ đến chi viện Hải Dương.

Cụ thể, đối với vé máy bay, Bamboo Airways tặng/hoàn vé máy bay khứ hồi miễn phí (đã bao gồm thuế, phí) cho cho các y, bác sĩ (có giấy giới thiệu/đơn công tác của các cơ quan tổ chức y tế) từ các tỉnh thành khác đến chi viện cho công tác khám, chữa, dập dịch tại Hải Dương.

Để đăng ký nhận vé bay miễn phí/hoàn vé, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 096 410 2265 - 096 384 1876 hoặc email bookingcenter@bambooairways.com, cto.han@bambooairways.com .

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa, Bamboo Airways tiếp nhận và vận chuyển miễn phí các trang thiết bị y tế và dụng cụ phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân….

Như vậy, thiết bị và vật phẩm y tế chi viện cho Hải Dương sẽ được đặt giữ chỗ và ưu tiên vận chuyển miễn phí trên các chuyến bay của Bamboo Airways từ các tỉnh, thành phố đến sân bay Nội Bài - Hà Nội.

Để liên hệ dịch vụ vận chuyển hàng hoá miễn phí, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 086 696 9068 hoặc email hdqcargo@bambooairways.com .

Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC cũng hỗ trợ 1 tỷ đồng tiền mặt gửi tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Chí Linh để bổ sung các nhu yếu phẩm quan trọng như lương thực, hàng hoá, thuốc men, khẩu trang… đến các tuyến đầu chống dịch của địa phương.

“Xác định tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ chi viện nhằm kiểm soát bệnh dịch kịp thời, Tập đoàn FLC và Bamboo Airways đang khẩn trương tăng cường các chuyến bay, điều động nhân lực giàu kinh nghiệm phục vụ hành trình bay với các tiêu chí an toàn, nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo quy trình phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất do Bộ Y tế và các cơ quan chức năng khuyến cáo, nhằm chở đội ngũ bác sĩ cùng hàng hóa y tế đến với người dân Hải Dương một cách nhanh chóng và an toàn tuyệt đối", đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC cho biết.

Nhiều giải pháp đồng bộ đã được FLC triển khai trong 2020 để chung tay cùng cộng đồng.

Trước đó, nhiều giải pháp đồng bộ cũng được Tập đoàn FLC chủ động triển khai trên toàn hệ thống để chung tay cùng cộng đồng trong năm 2020 như ủng hộ 5 tỷ đồng tiền mặt cho công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế; vận chuyển miễn phí hơn 100 tấn hàng hoá y tế, nhu yếu phẩm… tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ; hỗ trợ hàng nghìn vé máy bay hoàn toàn miễn phí cho các tổ chức, cá nhân, đội ngũ y, bác sĩ nhằm thực hiện các hoạt động cứu trợ đồng bào Miền Trung cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Những ngày qua đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đến nay dịch đã xuất hiện tại tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh với 591 ca dương tính, gần 14.000 người là F1 phải cách ly tập trung.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, mặc dù tỉnh đã chủ động sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp tại chỗ để phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhưng hiện nay kinh phí phục vụ chống dịch quá lớn vượt quá khả năng ngân sách địa phương.

Trong bối cảnh nói trên, sự chung tay của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cả nước sẽ là nguồn động lực quan trọng để giúp đỡ Hải Dương chiến thắng trong cuộc chiến cam go này.

