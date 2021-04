Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tích cực tham mưu ban hành và thực hiện nghiêm túc các văn bản về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung đã xảy ra nhiều vụ việc tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng.

Để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm và hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về trẻ em và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích và tai nạn đuối nước cho trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, bản, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ em và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em; Rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng, các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích đối với trẻ em để phát hiện kịp thời và có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em; Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng ngừa trẻ em bị đuối nước; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực, địa điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước đối với trẻ em; Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích, đuối nước. Kịp thời phát hiện, có biện pháp hỗ trợ, trợ giúp đối với các trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu, thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 20-4-2021 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31-5-2021; Tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em và triển khai, hướng dẫn, đẩy mạnh xây dựng ngôi nhà an toàn theo quy định; Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương quốc gia và chương trình, đề án, dự án liên quan đến phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối, chủ trì, tổng hợp, báo cáo kịp thời nguyên nhân, các biện pháp khắc phục, phòng ngừa khi xảy ra các vụ việc trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, đuối nước về Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về công tác phối hợp quản lý học sinh, công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Phòng Văn hóa, Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, cơ sở kinh doanh hoạt động môn bơi, lặn, cơ sở giáo dục có hồ bơi thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn phục vụ cho công tác tổ chức dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Chủ động kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, bể bơi để toàn dân có điều kiện học bơi; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên cơ sở về dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước trẻ em. Đồng thời, thực hiện rà soát tại gia đình, cộng đồng, phát hiện kịp thời để có biện pháp chủ động phòng ngừa tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em như làm nắp đậy tại các cống, các dụng cụ chứa nước, rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới tại các sông, suối, ao, hồ, khu vực công trình đang thi công, … bảo đảm an toàn cho trẻ em; Tiếp tục hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em...

