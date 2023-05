Tăng cường công tác tiết kiệm điện trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung

Miền Bắc đang bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng và cao hơn kế hoạch. Với tình hình thủy văn, thời tiết bất lợi, miền Bắc có khả năng thiếu hụt hàng nghìn MW điện trong mùa nóng. Bên cạnh việc quyết liệt thực thi những giải pháp để tăng cường khả năng sản xuất, cung ứng điện thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xem là một trong những giải pháp quan trọng, cấp bách, góp phần bảo đảm đủ nguồn điện cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội thời gian tới.

Công nhân Điện lực Quảng Xương thực hiện luân chuyển, thay thế máy biến áp.

Nguồn cung giảm, phụ tải hệ thống điện tăng cao

Thời gian gần đây, thị trường năng lượng thế giới diễn biến rất phức tạp, giá năng lượng tiếp tục bị đẩy lên mức rất cao; cộng với tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước kéo dài, làm cho lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm trước, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua, gây ảnh hưởng lớn đến khả năng phát điện của các nhà máy thủy điện. Bên cạnh đó, công suất và sản lượng của các nhà máy điện gió cũng suy giảm sâu do điều kiện gió kém nên khả năng phát điện hiện nay chỉ đạt 5,6% so với công suất lắp đặt của các nhà máy. Đặc biệt, từ cuối tháng 4 đến nay, thời tiết nắng nóng diễn ra khắc nghiệt, trên diện rộng với nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện trên toàn quốc tăng cao, đặc biệt là nhu cầu sử dụng điện của khách hàng dân dụng. Phụ tải toàn hệ thống điện quốc gia ngày 6-5-2023 đã tăng lên mức kỷ lục mới với gần 895 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2022; công suất tiêu thụ cực đại đạt 43.300 MW, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 9,2% so với cùng kỳ (tháng 5-2022). Trước tình hình đó, hàng loạt các biện pháp cấp bách đã và đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị thành viên triển khai như: Đề nghị đối tác tăng cấp than, nhường khí cho phát điện; đàm phán và ký kết các hợp đồng mua bán điện để bổ sung nguồn điện; kiểm soát tính khả dụng các tổ máy nhiệt điện, củng cố lưới phân phối, đẩy mạnh việc tuyên truyền tiết kiệm điện và thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải DR... Tuy nhiên, trong bối cảnh phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng cao vào mùa nắng nóng, nguồn điện không đủ để bù đắp, nguy cơ thiếu hụt điện đang hiện hữu trước mắt.

Lan tỏa tinh thần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Trước những khó khăn về nguồn cung ứng điện trong thời gian qua, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị điện lực trực thuộc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống điện trên địa bàn tỉnh vận hành an toàn, ổn định.

Ghi nhận tại Điện lực Quảng Xương, để bảo đảm cấp điện mùa nắng nóng, ngay từ đầu năm, được sự quan tâm của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực Quảng Xương đã đầu tư các trạm biến áp để chống quá tải, nâng cấp, cải tạo lưới điện, sửa chữa lớn các hạng mục, công trình cấp điện với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ đồng. Trong công tác quản lý, vận hành, điện lực đã phối hợp với các khách hàng sử dụng điện với công suất lớn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải (DR); tập trung kiểm tra, kiểm soát hệ thống điện ngày và đêm; kết hợp sử dụng flycam và thiết bị đo điện nhằm kịp thời phát hiện các khiếm khuyết để chủ động khắc phục, sửa chữa; thực hiện giải phóng hành lang, an toàn lưới điện; phối hợp với các trường học tăng cường tuyên truyền đến học sinh trên địa bàn tránh thả diều, câu cá gây ảnh hưởng đến lưới điện. Cùng với đó, đơn vị đã báo cáo với UBND huyện Quảng Xương về tình hình cung ứng điện và đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Anh Nguyễn Hữu Cường (phường An Hưng, TP Thanh Hóa) chia sẻ kinh nghiệm sử dụng điện tiết kiệm tại gia đình mình.

Là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Quảng Xương, Công ty TNHH Giầy Alina Việt Nam có mức tiêu thụ điện năng hàng năm trên 1 triệu kWh. Đồng hành cùng ngành điện, để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, ngoài việc phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR); dừng hoạt động vào giờ cao điểm buổi tối trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân tăng cao; ưu tiên sử dụng quạt thông gió và nguồn ánh sáng tự nhiên, công ty đã ban hành quy chế sử dụng điện nội bộ, trong đó yêu cầu: 12h mới được bật điều hòa và đến 15h thực hiện tắt điều hóa; tất cả cán bộ, công nhân viên tắt hết các thiết bị điện khi rời vị trí làm việc, hạn chế số lượng đèn chiếu sáng sử dụng vào buổi tối. Bên cạnh đó, bộ phận cơ điện của công ty định kỳ 2 tuần/lần tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị điện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Điện lực Quảng Xương thường xuyên kiểm tra trạm biến áp để bảo đảm nguồn điện sử dụng luôn an toàn.

Chia sẻ về tình hình cung ứng điện trên địa bàn, ông Đỗ Đình Dũng, Giám đốc Điện lực Quảng Xương cho biết: "Với điều kiện nắng nóng trong thời gian vừa qua, cùng với sự chủ động trong công tác quản lý, vận hành, Điện lực Quảng Xương đã nhận được sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng và sẻ chia của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong công tác tiết kiệm điện. Đến thời điểm này, trên địa bàn đơn vị quản lý chưa có bất kỳ sự cố nào xảy ra, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân”.

Nhà máy Gang thép Nghi Sơn có sản lượng điện tiêu thụ trung bình khoảng 2,3 triệu kWh/ngày. Sau khi nhận được chương trình DR từ Công ty Điện lực Thanh Hóa, nhà máy đã có áp dụng một số giải pháp về tiết kiệm năng lượng. Đầu tháng 5-2023, nhà máy đã ra quyết định điều chỉnh các chế độ vận hành của thiết bị, tiết giảm công suất vận hành của các thiết bị phụ trợ để giảm sản lượng điện. Cụ thể: với hệ thống quạt hút bụi và nước giải nhiệt, việc vận hành sẽ giảm theo sản lượng nấu luyện của lò, dừng trước khoảng từ 20-30 phút và khởi động chậm hơn lò thép 10-20 phút; việc nấu luyện của lò cũng được giảm công suất điện và kéo dài thời gian để bảo đảm tiết giảm năng lượng trong thời gian cao điểm; điều chỉnh thời gian chiếu sáng cho phù hợp, sử dụng thiết bị chiếu sáng bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại khuôn viên của nhà máy; sử dụng quạt có công suất nhỏ, kết hợp lấy gió tự nhiên để làm mát nhà xưởng; tại khu vực văn phòng thực hiện bật điều hòa muộn hơn và để ở chế độ từ 27 độ C trở lên... Theo thống kê, sau khi áp dụng các giải pháp tiết kiệm từ đầu tháng 5, đến nay, Nhà máy Gang thép Nghi Sơn đã giảm được lượng điện tiêu thụ từ 5-8%.

Bộ phận cơ điện Công ty TNHH Giầy Alina Việt Nam thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng để các thiết bị điện vận hành hiệu quả.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã và đang được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm và coi đây là một trong những trụ cột quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng. Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển ngành năng lượng đến 2030, định hướng đến năm 2045” cũng đã nêu rõ, tiết kiệm năng lượng phải được coi là quốc sách quan trọng và là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân. Việc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện sẽ góp phần cùng ngành điện bảo đảm an ninh năng lượng để phát triển bền vững.

Ông Thái Khắc Quang, Giám đốc Kỹ thuật Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, cho biết: “Vào mùa cao điểm hè quần thể đón rất nhiều lượt khách du lịch. Để thực hiện chỉ đạo trong công tác tiết kiệm năng lượng, đơn vị đã chủ động chuẩn bị 15 máy phát có tổng công suất 15Mwh, kết hợp với Điện lực TP Sầm Sơn sẵn sàng đưa ra các biện pháp tiết giảm hợp lý. Tất cả các hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí tại quần thể được tiết giảm 50%; khuyến nghị khách hàng không bật điều hòa dưới 26 độ C để tránh tình trạng chênh lệch nhiệt độ, ảnh hưởng đến sức khỏe và góp phần tiết kiệm điện. Vào mùa cao điểm nắng nóng, Điện lực TP Sầm Sơn thường xuyên cử cán bộ, nhân viên túc trực để nhanh chóng phối hợp, kịp thời xử lý sự cố điện có thể xảy ra”. Anh Nguyễn Hữu Cường (phường An Hưng, TP Thanh Hóa) chia sẻ kinh nghiệm sử dụng điện tiết kiệm tại gia đình mình: “Thông qua các kênh thông tin từ báo, đài, zalo, website, facebook của ngành điện và được sự hướng dẫn của nhân viên điện lực TP Thanh Hóa, gia đình chúng tôi thấy việc thực hiện tiết kiệm điện là cần thiết và rất đồng lòng hưởng ứng chương trình mà ngành điện đưa ra. Hầu hết các thiết bị điện lắp đặt trong nhà đều là thiết bị tiết kiệm điện. Gia đình chúng tôi đều chú ý tắt các thiết bị điện và tắt hẳn các nguồn điện khi không sử dụng, không để điều hòa ở nhiệt độ thấp và hạn chế tối đa sử dụng điều hòa, mở các cửa ra vào để lấy gió và ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Mỗi hành động nhỏ này không chỉ giúp gia đình tôi giảm chi phí hàng tháng mà còn góp phần tiết kiệm điện”.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương